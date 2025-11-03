España Cultura

Las mejores películas para ver durante la Fiesta del Cine: de ‘Los domingos’ a ‘La vida de Chuck’

Desde este lunes 3 hasta el jueves 6, los cines contarán con un precio reducido

Tráiler del reestreno de 'Regreso al futuro'

Llega una de las mejores épocas para cualquier amante del cine. Una época en la que, aunque sea por unos días, el cine se llena de gente y las películas reciben más atención que nunca. ¿La razón? Los precios reducidos que acompañan a la llamada Fiesta del Cine, toda una tradición insertada ya en nuestro país desde hace años y que se celebra al menos dos veces cada curso, casi siempre en la estación primaveral y, como es ahora el caso, también en la otoñal.

Desde este lunes 3 de noviembre hasta el próximo jueves día 6, la mayor parte de los cines de nuestro país celebrarán esta fiesta en la que cada entrada individual tiene un coste de 3,50 euros, al menos en las películas y sesiones estándar. Un precio que se ha mantenido a pesar del paso del tiempo y que llegados a 2025 resulta una oferta incomparable, dado el creciente encarecimiento de las entradas de la mayoría de los cines. Por todo ello, solo queda saber qué película elegir para aprovechar cualquiera de estos cuatro días y acercarse a la gran pantalla: a continuación dejamos algunas recomendaciones que no deberían perderse.

‘Una batalla tras otra’

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

Es la que más tiempo lleva en cartelera, pero ahí sigue al pie del cañón. Estrenada hace ya más de un mes, Una batalla tras otra se mantiene como uno de los grandes títulos del 2025, a la espera de refrendar esta condición con la temporada de premios. Si eres de los que aún no han podido verla, esta es la ocasión ideal para dejarse llevar por su trepidante viaje de casi 3 horas sobre revolución, conflictos padre e hija y persecuciones en coche por sinuosas carreteras. Leonardo DiCaprio y Benicio del Toro esperan con una cerveza en la mano.

‘Los domingos’

trailer 'Los domingos'

Una de las películas españolas más destacadas de la temporada, y que no ha podido llegar en mejor momento que en plena eclosión del debate en torno a la religiosidad que ha abierto Rosalía con su nuevo disco. Los domingos cuenta la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven de Bilbao que comienza manifestar su deseo de probar a vivir con las monjas y, quién sabe, quizá incluso unirse a ellas. Ante la indiferencia de su padre y la ausencia de su fallecida madre, solo su tía (Patricia López Arnáiz) se erige como voz para hacerla cambiar de opinión. Pero no resultará fácil, ya que Ainara parece cada vez más segura de estar sintiendo la llamada de Dios.

‘La vida de Chuck’

Una historia basada en la novela de Stephen King sobre tres capítulos de la vida de un hombre corriente llamado Charles Krantz.

Puede ser la primera vez que se habla en Halloween de una película de Stephen King que no sea de terror, aunque eso no significa que merezca menos la pena. Basada en el relato de una de sus publicaciones más recientes, La vida de Chuck cuenta a través de tres episodios la vida de este particular personaje, un joven marcado por una tragedia y al que solo bailar lo salvará. Con Tom Hiddleston en la piel de este Chuck adulto, se trata de una de esas obras que sacan más sonrisas que sustos, aunque no sea lo que uno pueda esperar de una obra de King.

‘Regreso al futuro’

Imagen de 'Regreso al futuro'
Imagen de 'Regreso al futuro'

Es una de esas películas perfectas para ver en la Fiesta del Cine, y eso que en realidad se estrenó hace más de 40 años. El destino quiso que George McFly conociese a Lorraine, y el destino ha querido ahora que el reestreno de todo un clásico como Regreso al futuro coincida con esta celebración. Todo un regalo descubrirla o volverla a ver en una pantalla grande para vivir como se merece el viaje de Marty y Doc en el DeLorean. Eso sí, el resto de la saga habrá que verla desde casa.

‘Los tigres’

Tráiler 'Los Tigres'

Se echaba de menos una aventura marina, y nadie mejor que Alberto Rodríguez, uno de los directores más importantes de nuestro país, para llevarla a la gran pantalla. Acompañado de dos grandes actores como Bárbara Lennie y Antonio de la Torre, el director de La isla mínima o Modelo 77 presenta esta historia sobre dos hermanos expertos en submarinismo, que llevan una vida difícil y que se ven envueltos en una situación aún más complicada cuando descubren un alijo de drogas.

