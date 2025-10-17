Un actor de ‘Stranger Things’ confiesa que lo pasaba mal al ser preguntado por la sexualidad de su personaje: “Tenía miedo de hablar de ello”

Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta temporada.

A mediados de 2024, Noah Schnapp habló abiertamente sobre la presión a la que fue sometido durante su adolescencia por periodistas que intentaban obtener detalles sobre su sexualidad, según la revista Time. Mientras promovía Stranger Things siendo apenas un preadolescente, Schnapp recuerda cómo las preguntas, más allá de su capacidad de respuesta, se volvieron una constante en su vida pública. Su declaración abierta como hombre gay ocurrió en enero de 2023, a la par que la serie avanzaba con el desarrollo de la identidad de su personaje, Will Byers.

“Cuando era más joven, me daba mucho miedo hablar de ello. Preguntaban: ‘¿Él es gay? ¿Tú eres gay?’ Yo tenía 12, 13 años. No sabía qué decir”, afirmó Schnapp a Time. El actor, convertido en figura internacional de la televisión, describió cómo la prensa insistió en descubrir detalles sobre su vida privada en conferencias y entrevistas, aun cuando ni él mismo tenía respuestas claras. La intensidad mediática coincidió con el desarrollo argumental de Will Byers, cuya sexualidad fue tomando protagonismo a partir de la cuarta temporada de la serie.

En julio de 2022, Schnapp confirmó en conversación con Variety que Will Byers era gay, en un contexto en el que la cuarta entrega de Stranger Things se imponía en las listas globales de Netflix. Dijo que interpretar al personaje e integrar esa identidad lo ayudó a afrontar la suya: “Una vez que abracé completamente que Will era gay, fue una carrera exponencial hacia aceptarlo yo mismo. Si nunca hubiera interpretado a este personaje, probablemente seguiría en el clóset”, relató meses después a Variety. Schnapp, al comunicar su salida pública a través de redes sociales, escribió: “Supongo que me parezco más a Will de lo que pensaba”.

La escena inicial de la temporada cinco sugiere un nostálgico retorno al Upside Down con Noah Schnapp. (Créditos: Netflix)

Preparando la última temporada

La confirmación sobre la homosexualidad de Will Byers generó un inmediato eco en medios y plataformas digitales. Schnapp recordó: “Todo el mundo estaba como, ‘¡Oh, Will es gay! ¡Genial!’. Vi montones de comentarios en Instagram y TikTok. No hubo nada negativo respecto a que Will fuera gay. Si él tuvo ese apoyo, ¿por qué iba a preocuparme yo?“. Según Time, el recibimiento fue mayoritariamente positivo y, en palabras del actor, marcó un punto de inflexión en su trayectoria personal y profesional.

El trabajo emocional de interpretar a Will —ahora en plena sintonía con su realidad personal— prepara a Noah Schnapp para la quinta y última temporada de la serie, la primera que aborda como actor abiertamente gay. Antes de comenzar la filmación, reconoció: “Creo que la manera en que actúe en la quinta temporada, honestamente, será diferente. Ahora soy plenamente consciente de quién soy. Saber eso y poder invertirme en el personaje me emociona”.

La expectativa crece ante el estreno de la quinta temporada de Stranger Things, que presentará sus primeros episodios el 26 de noviembre en Netflix. Para Schnapp, la historia de Will Byers y su propia vivencia convergen en una nueva etapa tanto en la ficción como frente a los reflectores, una que él encara con la convicción de estar en paz consigo mismo y con sus seguidores.