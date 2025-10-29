Las nueve series más esperadas de noviembre para ver en Netflix, Movistar o Disney: del final de ‘Stranger Things’ a la adaptación de ‘El cuco de cristal’

Algunos de los estrenos más esperados del mes de noviembre: 'Anatomía de un instante', 'Yakarta', 'Cometierra', Pluribus', 'La bestia en mí', 'I Love La', 'El cuco de cristal', 'Stranger Things 5' y 'Todas las de la ley'

El año se acerca a su recta final y son todavía muchas las sorpresas que nos aguarda, sobre todo en el ámbito de las series españolas, que presentan las últimas propuestas que llegarán a las plataformas de cara a la temporada de premios.

Entre ellas se encuentran títulos tan esperados como Anatomía de un instante, de Alberto Rodríguez, Yakarta, del siempre infalible Diego San José o la adaptación del éxito ‘súperventas’ de Javier Castillo, El cuco de cristal.

En el ámbito internacional, habrá que estar muy atentos a la última temporada de Stranger Things, cuya primera parte que aterriza en Netflix el 26 de noviembre.

‘Cometierra’ (Prime Video)

Lilith Curiel protagoniza 'Cometierra', la adaptación de la novela de Dolores Reyes (Prime Video)

Se estrena el 31 de noviembre, pero no se había desvelado la fecha hasta hace muy poco, así que durante este mes podremos saber cómo se ha adaptado al formato serie la gran obra de la argentina Dolores Reyes del mismo título y que aquí se traslada al territorio mexicano.

En ella, una adolescente, después de perder a su madre, se dará cuenta de que ha adquirido unas habilidades excepcionales: es capaz de tener visiones de una persona desaparecida si come tierra que esta haya pisado.

Así, se convertirá en una detective paranormal en un espacio lastrado por la violencia hacia las mujeres.

‘I Love La’ (HBO Max)

'I Love La', creada y protagonizada por Rachel Sennott (HBO Max)

Conocimos a Rachel Sennott gracias a su papel en Shiva Baby, de Emma Seligman y, a partir de ese momento, se convirtió en una de las reinas del cine ‘indie’ en títulos como Muerte, muerte, muerte, de Halina Reijn, Antes era divertido, de Ally Pankiw o la comedia lésbica El club de las luchadoras, junto a Ayo Edebiri, con la que ya había formado pareja en su sitcom Ayo and Rachel are single.

Ahora, Sennott se convierte en la creadora de esta comedia que consta de ocho episodios en la que un grupo de amigos se reúne después de años sin verse. Inevitablemente cada uno habrá cambiado a su manera, y será el momento de saber si la conexión continúa más allá del tiempo. Una disección de la amistad ‘millennial’ en la que también participa Josh Hutcherson, True Whitaker, Odessa A’zion o Elijah Wood. A partir del 3 de noviembre en Max.

‘Todas las de la ley’ (Disney+)

Kim Kardashian y Naomi Watts en 'Todas las de la ley', de Ryan Murphy (Disney+)

Por ahora es un misterio qué nos deparará la enésima serie de la temporada de Ryan Murphy, en esta ocasión separado del ‘true crime’ y de su franquicia Monstruo.

Sin embargo, el reparto que acumula esta nueva propuesta resulta difícil de pasar por alto: Kim Kardashian, Naomi Watts, Glenn Close, Niecy-Nash Betts, Teyana Taylor y Sarah Paulson.

La serie, seguirá a una exitosa abogada de divorcios que es propietaria de un bufete exclusivamente femenino dedicado a ayudar a las mujeres. A partir del martes 4 de noviembre.

‘Yakarta’ (Movistar Plus+)

Javier Cámara y Carla Quílez en 'Yakarta', de Diego San José (Movistar Plus+)

Después de Celeste, que ya era una comedia atípica, Diego San José, da un paso más allá en su trayectoria con esta serie que tiene más de drama que de comedia. Y mucho de incomodidad y tristeza.

José Ramón (un fabuloso, como siempre, Javier Cámara) es un ex jugador olímpico de bádminton que que siente frustrado y que ha terminado dando clases en un instituto de Vallecas. Una día verá jugar a una adolescente, Mar (Carla Quílez) en la que creerá haber encontrado a una deportista de élite. Ambos iniciarán una serie de viajes que los llevarán por todos los pueblos de España para intentar clasificarse al mejor campeonato del mundo, el de Yakarta. A partir del 6 de noviembre.

‘Pluribus’ (Apple TV+)

Imagen de promocional de 'Pluribus', lo nuevo del creador de 'Beaking Bad': "La felicidad es contagiosa"

El creador de Breaking Bad y de Better Caul Saul, Vince Gilligan tiene nueva serie que ya ha sido renovada por una segunda temporada antes de su estreno.

En esta ocasión, el ‘showrunner’ se adentra en el terreno de la ciencia ficción, a través de una de las personas más desgraciadas de la Tierra que debería de salvar a los habitantes del planeta... del virus de la felicidad. Una distopía inesperada protagonizada por Rhea Seehorn, que estará acompañada de Karolina Wydra y Carlos-Manuel Vesga.

El 7 de noviembre se estrenarán los dos primeros capítulos seguidos de una nueva entrega cada viernes hasta el 26 de diciembre.

‘La bestia en mí’ (Netflix)

Claire Danes y Matthew Rhys en 'La bestia en mí', lo nuevo del creador de 'Homeland'

Otro ilustre creador de series míticas, en este caso Howard Gordon, responsable de Homeland, regresa de nuevo con Claire Danes, protagonista de aquél impecable thriller de espías político.

En esta ocasión se centra en la intriga psicológica a través de una historia entre el horror y la fascinación que se establecerá entre una escritora marcada por la pérdida de su hijo y su nuevo vecino, un misterioso magnate sospechoso de haber hecho desaparecer a su mujer. Entre ellos se establecerá una relación tan tóxica como peligrosa marcada por la sombra de la obsesión y el trauma.

Junto a Claire Danes, encontramos a Matthew Rhys y en el reparto destaca además Britanny Snow y Natalie Morales. A partir del 13 de noviembre.

‘El cuco de cristal’ (Netflix)

Catalina Sopelana en 'El cuco de cristal'. (Netflix)

Una de las producciones más esperadas para los fans del autor de ‘bestsellers’ Javier Castillo. Después de La chica de nieve, se presenta esta propuesta basada en otra de sus obras más conocidas, El cuco de cristal.

En ella, una joven que sufre un infarto y se somete a un trasplante de corazón, se verá envuelta en una opresiva trama de secretos y misterios cuando reciba la invitación de una mujer de pasar unos días en la casa del chico que le donó el órgano. Todo se complicará (todavía más) con la misteriosa desaparición de un bebé.

Al frente del reparto, Catalina Sopelana, Álex García, Itziar Ituño e Iván Massagué. A partir del 14 de noviembre en Netflix.

‘Anatomía de un instante’ (Movistar Plus+)

Un fragmento del audio libro con voz creado por el nacal de YouTube Penguin Audio

Basándose en la célebre novela de Javier Cercas del mismo título, Alberto Rodriguez (que tiene pendiente de estreno Los Tigres), junto a su colaborador habitual Rafael Cobos y Fran Araújo, nos trasladan a ese momento del 23 de febrero de 1981 en el que la vida en España se paró con el golpe de Estado del teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero.

Cuatro episodios que siguen a los tres protagonistas de esta historia hasta desembocar en ese ‘instante’: Adolfo Suárez (Álvaro Morte), Santiago Carrillo (Eduard Fernández) y Gutiérrez Mellado (Manolo Solo). Un thriller político poliédrico y repleto de sorpresas en el que cada capítulo se encuentra inscrito en un género determinado. A partir del jueves día 20 de noviembre.

‘Stranger Things 5′ (Netflix)

Otoño boreal de 1987. El pueblo de Hawkins sigue conmocionado por la apertura de múltiples portales, y nuestros héroes se unen para lograr un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna (Crédito: Netflix)

La última temporada de este fenómeno mundial tendrá dos partes. La primera se presentará el 27 de noviembre y a la segunda el 26 de diciembre.

Los hermanos Duffer vuelven a reunir a parte del elenco original: Milie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp o Charlie Heaton.

En esta ocasión nos situaremos en 1987, con el pueblo de Hawkins marcado por la apertura de las Grietas. Los protagonistas estarán unidos para encontrar y acabar de una vez con Vecna (Jamie Campbell Bower), pero la misión se complicará porque el gobierno ha instaurado una cuarentena militar.