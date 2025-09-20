La adaptación de Netflix de esta novela superventas de Javier Castillo ya tiene fecha: todo sobre la serie de los creadores de ‘La chica de nieve’

Catalina Sopelana en 'El cuco de cristal'. (Netflix)

Javier Castillo se ha convertido en un fenómeno literario y audiovisual. El escritor malagueño, nacido en 1987, irrumpió con fuerza en el panorama narrativo en 2014 con su debut El día que se perdió la cordura, primero en formato ebook y tres años después en papel, un thriller psicológico que lo catapultó de inmediato al éxito. Once años después, Castillo no solo se ha consolidado como uno de los novelistas españoles más leídos a nivel internacional, sino que también ha abierto un nuevo camino como guionista, de la mano de Netflix.

La plataforma encontró en su obra un filón con la adaptación de La chica de nieve, convertida en serie de alcance global. El resultado fue tan positivo que, tras una primera temporada estrenada en 2023 y aplaudida por la crítica, llegó la segunda —estrenada el pasado 31 de enero—. Ese precedente allanó el camino para que Netflix apostara por otro de sus grandes bestsellers: El cuco de cristal, publicado el pasado febrero de 2023.

Este jueves, la grande del streaming ha desvelado la fecha de estreno de esta nueva serie: llegará el 14 de noviembre. El anuncio ha venido acompañado de nuevas imágenes y un avance del tono de la historia: “Un corazón nuevo, un pueblo marcado por los secretos y una desaparición”, ha escrito Netflix, ingredientes que caracterizan la narrativa de Castillo.

La producción, de seis episodios, concluyó su rodaje el pasado mes de marzo y fue realizada por Atípica Films, compañía responsable también de La chica de nieve y con un largo historial de títulos premiados como La isla mínima, Modelo 77 o El hombre de las mil caras. El rodaje se desarrolló entre Extremadura y la Comunidad de Madrid.

De qué va ‘El cuco de cristal’

La trama de El cuco de cristal gira en torno a Clara Merlo, interpretada por Catalina Sopelana (Sky Rojo, El vecino). Clara es una joven médico residente que, tras un infarto fulminante, recibe un trasplante de corazón. Mientras intenta recuperarse, siente la necesidad de conocer quién fue su donante. Su búsqueda la conduce a un pequeño pueblo del interior, donde descubre que la vida del joven que le salvó esconde secretos oscuros. Allí, en un entorno hermético y marcado por un misterio de dos décadas, se enfrenta a una nueva desaparición: la de un bebé en un parque, ocurrida el mismo día de su llegada.

El reparto reúne a nombres de gran peso en la ficción española. Junto a Sopelana, destacan Álex García (Sagrada familia, El inmortal), Itziar Ituño (La casa de papel, Berlín), Iván Massagué (El hoyo), Tomás del Estal (Clanes) y Alfons Nieto (Élite, El cuerpo en llamas). La dirección corre a cargo de Laura Alvea (Ánimas) y Juan Miguel del Castillo (La novia gitana), mientras que el guion lo firman Jesús Mesas y Javier Andrés Roig, responsables también de la exitosa adaptación de La chica de nieve.

Ya en 2023, el escritor comunicó él mismo que había roto la barrera de los dos millones de libros vendidos solo en España. El próximo 1 de octubre lanzará el que será su octavo libro, El susurro del fuego, tras cerrar el pasado año la trilogía La chica de nieve con la última entrega, La grieta del silencio.