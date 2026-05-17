Elogios en Cannes a la película de Sorogoyen, ‘El ser querido’: ocho minutos de ovación y un Javier Bardem deslumbrante

De izquierda a derechan los intérpretes principales (Marina Fois, Javier Bardem y Victoria Luengo) de la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, a la derecha, durnate la alfombra roja del Festival de Cannes. / REUTERS - Marko Djurica

El estreno de El ser querido, la última película dirigida por Rodrigo Sorogoyen, ha marcado uno de los momentos más celebrados de la presente edición del Festival de Cannes. La obra, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo, ha recibido más de ocho minutos de continuos aplausos tras su proyección de gala, según ha informado la Agencia EFE, quienes han confirmado así el impacto tanto en la audiencia local como en la crítica internacional.

El ser querido ha llegado a la competición oficial de Cannes con Bardem en el papel de un director de cine que trata de reconstruir la relación con su hija, interpretada por Luengo, tras años de abandono. El filme, dirigido por Sorogoyen y escrito junto a Isabel Peña, se posiciona desde su presentación como una de las grandes apuestas españolas del certamen, con cierto parecido aparente a la noruega Valor sentimental (Joachim Trier, 2025).

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La prensa internacional destaca el trabajo interpretativo de los protagonistas, subrayando especialmente a Bardem. El diario británico The Guardian lo define como la actuación “más aterradora” de Bardem desde No es país para viejos (los hermanos Coen, 2008), mientras que la revista Screen valora la intensidad y audacia de la propuesta y resalta que el actor ofrece “su actuación más brillante”, una valoración que coincide con la exposición de Variety, al señalar que “hacía tiempo que Bardem no tenía un papel tan directo en el que pudiera lucirse”. La crítica francesa ya especula con la posibilidad de que Bardem reciba su segundo premio al mejor actor en Cannes, después del obtenido por Biutiful, de González Iñárritu.

La proyección de El ser querido ha generado una notable ovación en el Gran Teatro Lumière, donde el equipo español ha sido acogido entre aplausos. De acuerdo con la información de Agencia EFE, Bardem y Luengo se han mostrado visiblemente emocionados, compartiendo abrazos junto al director español, quien no pudo contener las lágrimas y buscó el apoyo de la guionista Isabel Peña. A la gala han asistido figuras relevantes tanto del sector cinematográfico español como internacional, entre ellas Juan Antonio Bayona y el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun.

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La recepción de la crítica en Cannes y la propa crítica de Javier Bardem

La película El ser querido ha sido proyectada en la sección oficial de Cannes y ha suscitado una fuerte reacción de reconocimiento, materializada en más de ocho minutos de aplausos al término de la gala, un hecho destacado por Agencia EFE. Los medios internacionales coinciden en señalar la interpretación de Javier Bardem como el mayor punto de interés del filme y anticipan la opción de premio en el palmarés del festival.

La guionista Isabel Pena, el director Rodrigo Sorogoyen, y los miembros del reparto (Javier Bardem, Victoria Luengo y Marina Fois), durnate la alfombra roja del Festival de Cannes. / REUTERS - Gonzalo Fuentes

Además, al mismo tiempo que el actor español ha acudido a la ceremonia, no ha dejado su activismo humanitario delante de los focos. Bardem ha apuntado que debe defenderse Palestina por encima del relato sobre la exclusión del gremio: “Me ha llamado más gente después de defender Gaza. El relato está cambiando”. Al mismo tiempo, el actor también ha repasado el estado del cine español: “Que haya tres prelículas nuestras representando a nuestro país es una quimera”.

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Durante la presentación en la alfombra roja, Javier Bardem ha acaparado la atención mediática y del público asistente. Vestido con un clásico esmoquin, el actor ha interactuado con sus seguidores y ha posado junto al equipo artístico, en el que figuran la guionista Isabel Peña y los actores Raúl Arévalo y Marina Fois. La actriz Victoria Luengo, coprotagonista del filme, también compite en Cannes con otro título, Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, que contará con Leonardo Sbaraglia en su reparto y cuya proyección está prevista para el miércoles.

Presencias destacadas en la jornada de gala en Cannes y expectativas para Bardem durante los premios

La velada del sábado en Cannes ha reunido a nombres de reconocida trayectoria cinematográfica y literaria, entre ellos la familia de Vittorio de Sica, el exfutbolista y ahora actor Eric Cantona –quien participa en el festival con un filme fuera de competición–, el cineasta Claude Lelouch y la Premio Nobel Annie Ernaux, cuya novela es adaptada por Judith Godrèche para la sección Una cierta mirada.

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Netflix ha compartido un vídeo en el que se ve la transformación del actor español en el personaje

En la gala se ha hecho especialmente visible el respaldo institucional a la cinematografía española, con la asistencia de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, y la presencia de Juan Antonio Bayona. El equipo de El ser querido fue recibido con una gran ovación a su llegada al Gran Teatro Lumière, evidenciando la expectación generada en torno a la propuesta de Sorogoyen. Según la Agencia EFE, la posibilidad de que Javier Bardem alcance un nuevo galardón en Cannes es una hipótesis ya contemplada en círculos críticos, lo que añadiría un reconocimiento más a su carrera tras haber obtenido el premio al mejor actor por Biutiful.