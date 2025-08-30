Los 10 estrenos de series más esperados de septiembre en Netflix, Disney y HBO: de ‘Miércoles’ a ‘El refugio atómico’

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

Comienza el mes de septiembre con una oferta de lo más abundante en cada una de las plataformas digitales, de Netflix a Disney+ pasando por Movistar Plus+ o Apple TV.

A lo largo de las próximas semanas se estrenarán las continuaciones de algunas de las series que más éxito han cosechado en los últimos tiempos, como el final de Miércoles o de Solo asesinatos en el edificio.

También continuarán las aventuras de Morning Show y Slow Horses y novedades inéditas como lo nuevo del creador de la prestigiosa Mare of Easttown o una miniserie con Jude Law.

Desde España, se incorpora al catálogo de Movistar Plus+ La caza. Irati y a Netflix llegará la nueva propuesta de los creadores de La casa de papel.

Desgranamos cada una de las series que serán protagonistas en septiembre, dónde verlas y cuando se estrenan.

‘Miércoles’ (Netflix)

Culmina la segunda tanda de episodios de esta segunda temporada que comenzó a emitirse el pasado 6 de agosto.

La serie capitaneada por Jenna Ortega tendrá que ir cerrando las diferentes tramas que ha ido abriendo durante los cuatro primeros capítulos.

En ellos vimos a Miércoles con una actitud inusualmente positiva, como si hubiera encontrado en la academia Nevermore un sitio donde sus rarezas son por fin aceptadas. Pero su llegada coincidirá con una serie de asesinatos en las inmediaciones de la academia y la aparición de un acosador, lo que reactivará el eje de suspense que caracterizaba a la serie.

Los cuatro episodios restantes de "Merlina" verán la luz en septiembre. (Netflix)

El principal enigma de esta temporada se vincula a un centro psiquiátrico para personas con poderes sobrenaturales, dirigido por Thandiwe Newton en el papel de jefa médica.

Paralelamente, la preocupación de Morticia por los límites a los que su hija lleva sus habilidades la lleva a aceptar la organización de eventos en Nevermore, a petición del nuevo director, interpretado por Steve Buscemi. Este escenario dará pie al conflicto central: la tensión entre madre e hija, un recurso clásico en el género adolescente.

A partir del 3 de septiembre en Netflix.

‘La caza. Irati’ (Movistar Plus+)

El próximo 4 de septiembre de 2025, Movistar Plus+ estrenará en exclusiva la cuarta temporada de La caza. Irati, una serie que traslada la acción a la vasta selva de Irati, en Navarra, uno de los mayores bosques de Europa con más de 20.000 hectáreas.

En esta nueva entrega, los protagonistas Megan Montaner y Félix Gómez retoman sus papeles en una investigación criminal que suma a su elenco a Silvia Alonso, Roger Casamajor y Eloy Azorín.

La trama se inicia cuando los habitantes de una pequeña aldea descubren el cuerpo sin vida de una mujer, lo que motiva el desplazamiento de un equipo de la UCO hasta la región. El teniente Ernesto Selva, interpretado por Félix Gómez, se encuentra bajo las órdenes de Gloria Mencía, una inspectora joven que ha logrado la confianza del coronel Figueroa.

Félix Gómez, Megan Montaner y Silvia Alonso en 'La caza. Irati' (Movistar Plus+)

La llegada de Sara Campos, encarnada por Megan Montaner, introduce un nuevo enfoque en el equipo. Tras la pérdida de su ex pareja Víctor (Alain Hernández) y la finalización de su formación académica, Sara se ha incorporado como psicóloga en la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil.

Su intervención resultará determinante, ya que los crímenes y desapariciones continúan en la zona, llevando a los investigadores a considerar por primera vez la existencia de un posible asesino en serie oculto en el corazón del bosque, un entorno envuelto en antiguas leyendas y misterios.

La serie, creada por Agustín Martínez y producida por José Manuel Lorenzo, mantiene la esencia de las temporadas anteriores, que ya están disponibles en la plataforma: La caza. Monteperdido, La caza. Tramuntana y La caza. Guadiana.

‘Task’ (HBO Max)

El responsable de Mare of Easttown, Brad Ingelsby, regresa con una nueva miniserie ambientada, de nuevo, en los suburbios de Filadelfia.

La trama se centra en un agente del FBI, interpretado por Mark Ruffalo, quien asume la dirección de un equipo de especialistas con la misión de desmantelar una serie de robos que desconciertan a las autoridades.

Mark Ruffalo en 'Task' (HBO)

La investigación conducirá al grupo hasta un padre de familia aparentemente inofensivo, encarnado por Tom Pelphrey, cuya doble vida se revelará progresivamente a medida que avanza el caso.

Junto a Ruffalo y Pelphrey encontramos en el reparto a Emilia Jones, Jamie McShane, Thuso Mbedu, Fabien Frankel y Martha Plimpton.

La emisión comenzará el 8 de septiembre de 2025, con un episodio nuevo cada semana.

‘Solo asesinatos en el edificio’ (Disney+)

El próximo 9 de septiembre, los seguidores de la exitosa comedia Solo asesinatos en el edificio podrán disfrutar en Disney+ del estreno de su quinta temporada, que llegará con tres episodios iniciales y continuará con un nuevo capítulo cada semana.

Esta nueva entrega, según ha anunciado Disney+, retoma la historia tras la muerte en circunstancias sospechosas de Lester (Teddy Colucca), el portero del edificio, un hecho que impulsa a los protagonistas a adentrarse en una investigación que los enfrenta a los rincones más oscuros de Nueva York.

Los tres protagonistas de 'Solo asesinatos en el edificio' (Eric McCandless/Disney)

En esta temporada, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) rechazarán la versión oficial de accidente y se embarcarán en una búsqueda de la verdad que los llevará a descubrir una compleja red de secretos.

Durante su pesquisa, el trío se encuentrará con conexiones que involucran a multimillonarios influyentes, mafiosos de la vieja escuela y residentes enigmáticos del Arconia, el emblemático edificio donde transcurre la serie.

‘Las muertas’ (Netflix)

Una de las grandes apuestas latinoamericanas de la plataforma, la adaptación de la novela homónima de Jorge Ibargüengoitia publicada en 1977 y que supone el debut del gran cineasta mexicano Luis Estrada en formato serie.

La obra original de Ibargüengoitia se distingue por su tono satírico, incómodo y provocador, que le permitió consolidarse como un referente de la literatura en español al retratar la realidad mexicana con un matiz cínico.

El proceso de adaptación de Las muertas tiene raíces que se remontan a la década de 1970, cuando José Estrada, padre de Luis Estrada y también cineasta, llevó al cine otra obra de Ibargüengoitia, Maten al León.

Las Muertas, la primera serie de Luis Estrada, cuenta la historia de las hermanas Baladro: dos mujeres que convirtieron el pecado en negocio, y el negocio en infierno. (YT Netflix Latinoamérica)

La serie constará de seis episodios y adaptará la trama central de la novela, que sigue a dos hermanas durante finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Estas mujeres, amparadas por su posición social y la impunidad, dirigen una red de prostitución forzada compuesta por jóvenes esclavizadas.

El hallazgo de varios cuerpos desencadenará una investigación sustentada en testimonios y declaraciones de los habitantes de la región, lo que permitirá desvelar los secretos más profundos de las protagonistas y el imperio clandestino que han construido.

Aunque los personajes son ficticios, la historia se inspira en el caso real de Las Poquianchis, un grupo de mujeres que, entre los años cuarenta y sesenta, dirigieron burdeles, secuestraron y asesinaron a numerosas personas.

‘Dexter: Resurección’ (SkyShowtime)

Continuación de Dexter: The Blood, en la que se ampliaba el universo de la serie. Este retorno, que daría continuidad al desenlace de New Blood, situando a Dexter Morgan (Michael C. Hall) en las calles de Nueva York, tras haber sobrevivido a una situación límite que parecía definitiva.

Los primeros episodios muestran cómo el protagonista, lejos de sucumbir, enfrenta nuevos dilemas morales y se cruza con asesinos en serie y detectives, todo bajo el sello de suspense, crimen y humor negro que caracteriza a la saga.

‘The Morning Show’ y ‘Slow Horses’ (Apple TV+)

Dos de las franquicias más rentables de la plataforma y también más longevas. La cuarta temporada de The Morning Show llegará el 17 de septiembre después de acumular un buen número de candidaturas en los Globos de Oro y los Premios Emmy.

La serie, encabezada por Jennifer Aniston y Reese Whitherspoon, regresa con un elenco reforzado y una trama que profundiza en la tensión política, la manipulación mediática y la lucha por la verdad en un contexto social cada vez más polarizado.

La temporada incorpora además a los oscarizados Marion Cotillard y Jeremy Irons, junto a Boyd Holbrook y William Jackson Harper, ampliando un reparto que ya era considerado uno de los más sólidos de la televisión contemporánea.

Jennifer Aniston en 'The Morning Show' (AppleTV+)

La trama se sitúa en la primavera de 2024, casi dos años después de los acontecimientos previos, con la fusión entre UBAy NBN ya consumada. El equipo editorial se enfrenta a un panorama transformado, donde las responsabilidades se multiplican y las agendas ocultas emergen en un entorno marcado por la desconfianza. La serie abordaría los deepfakes, las teorías de la conspiración y los encubrimientos corporativos.

En cuanto a Slow Horses, se estrena su quinta temporada el 24 de septiembre y ya ha sido renovada para dos temporadas más. Basada en el libro Mick Herron, nos adentraremos de nuevO en el universo de los agentes marginados del MI5, liderados por el carismático y complejo Jackson Lamb, interpretado por Gary Oldman.

El equipo, formado por espías británicos relegados a un departamento de segunda categoría tras cometer errores en el pasado, se enfrenta a desafíos que van más allá de la mera burocracia: la simulación, las luchas de poder y los dilemas morales se convierten en amenazas tan graves como los propios enemigos del Reino Unido.

‘Black Rabbit’ (Netflix)

El regreso inesperado de un hermano con un pasado turbulento desencadenará una serie de eventos que amenazan con desmoronar el imperio que ambos construyeron en el corazón de Nueva York.

Black Rabbit, protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, explora la compleja dinámica entre dos hermanos que, pese a compartir la propiedad de un exclusivo restaurante y lounge en Manhattan, se ven arrastrados a una espiral de conflictos personales y peligros externos.

Jude Law y Jason Bateman en 'The Black Rabbit' (Netflix)

En el centro de la trama se encuentra Jake Friedkin (interpretado por Jude Law), un carismático empresario que ha convertido a Black Rabbit en el lugar más codiciado de la ciudad.

La estabilidad de su negocio y su vida personal se ve amenazada cuando su hermano Vince (a cargo de Jason Bateman) regresa inesperadamente, perseguido por prestamistas y viejos problemas. Esta vuelta no solo reaviva traumas del pasado, sino que introduce nuevos riesgos que ponen en jaque todo lo que han logrado.

‘El refugio atómico’ (Netflix)

El tándem formado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de La casa de papel, regresan a Netflix el 19 de septiembre con una superproducción que se inserta dentro de un mundo apocalíptico, situando a un grupo de multimillonarios en un búnker de lujo tras una

El reparto de la serie está encabezado por los jóvenes Alicia Falcó y Pau Simón. Junto a ellos, Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Montse Guallar, Carlos Santos, Agustina Bisio y Álex Villazán.

‘The Savant’ (Apple TV+)

El próximo 26 de septiembre, Apple TV+ lanzará una de sus apuestas más ambiciosas en el género del thriller: The Savant, una mini-serie de ocho episodios que pone en el centro a Jessica Chastain como una investigadora encubierta que se infiltra en comunidades extremistas en internet para anticipar y frenar posibles atentados.

Jessica Chastain en 'The Savant' (Apple TV+)

La trama de The Savant se construye a partir de la historia de una mujer identificada como “K”, una exagente de policía y exmarine que colabora con el FBI rastreando a hombres potencialmente peligrosos en la red, considerados amenazas para la seguridad nacional.

La serie, protagonizada por Chastain en el papel de The Savant, explora el trabajo de infiltración en foros y grupos de odio en línea, donde la protagonista busca identificar y detener a extremistas antes de que lleven a cabo sus planes.