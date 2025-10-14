Millie Bobby Brown ya tiene nueva serie en Netflix para cuando termine ‘Stranger Things’: de nuevo tendrá poderes sobrenaturales

Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta temporada.

A sus veinte años, Millie Bobby Brown suma un nuevo hito en su colaboración con Netflix: protagonizará y ejercerá de productora ejecutiva en la serie Prism, actualmente en desarrollo según fuentes consultadas por Deadline. La producción contará también con la participación como ejecutivos de Rachel Brosnahan, conocida por su trabajo en La maravillosa Sra. Maisel, y del estudio AGBO, en su tercer proyecto junto al gigante del streaming. El guion y la dirección creativa recaerán en Etan Frankel, responsable de títulos como Shameless y Joe vs Carole, quien asumirá la labor de showrunner.

La trama de Prism gira en torno a Cassie —papel a cargo de Brown—, una mujer dotada con la capacidad de comunicarse con apariciones. El personaje se enfrenta a la aparición repentina de “visitantes” por todo el mundo, un fenómeno sobrenatural de alcance global cuyo origen deberá investigar antes de que las consecuencias escapen a su control. La historia surge a partir de un relato corto titulado Prism, publicado originalmente como un Assemble Original en la revista Assemble Artifacts. El desarrollo de la adaptación televisiva se realizó internamente en colaboración con el escritor Nick Shafir, quien participa además como coproductor del proyecto. La producción ejecutiva recae en varias compañías y creativos: PCMA —productora de Brown—, Scrap Paper Pictures de Brosnahan y Russell Kahn, junto a los hermanos Anthony y Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes y Alessandra Maman por parte de AGBO, así como Jack Heller y Caitlin de Lisser-Ellen desde Assemble Media.

Fuentes consultadas por Deadline aseguran que la participación de Brown en Prism no implicará ninguna interferencia con sus compromisos ya asumidos, en particular, con la esperada temporada final de Stranger Things y la saga de Enola Holmes. La actriz británica extendió así su fructífera relación con Netflix, iniciada cuando encarnó a Once en la popular serie de los hermanos Duffer, que dará cierre a su historia con una quinta y última temporada dividida en tres partes programadas para noviembre y diciembre próximos. Además, Brown ha sido rostro principal de la franquicia Enola Holmes, cuyos dos primeros filmes se mantienen entre las producciones más vistas de la plataforma y una tercera entrega ya tiene previsto su estreno en 2026.

Uniendo fuerzas con Lois Lane

Esta no es la primera vez que Brown une fuerzas con AGBO: recientemente colaboraron también en el largometraje El estado eléctrico, dirigido por los hermanos Russo y convertido en el título más visto de Netflix en su semana de lanzamiento. AGBO suma así un nuevo capítulo a su prolífica cartera, que incluye también proyectos como las futuras películas de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars para Marvel. Entre sus trabajos recientes figuran estrenos para Amazon MGM y otras plataformas, como The bluff y The Whisper Man, además de una segunda temporada para la serie Ciudadela en Prime Video y la destacada colaboración con Netflix en el filme El agente invisible.

Rachel Brosnahan, flamante Lois Lane en la última Superman y cuya carrera despegó en la plataforma con participaciones en House of Cards y Orange is the New Black, ha confirmado su estatus como protagonista en Hollywood tras su papel principal en la galardonada La maravillosa Sra. Maisel. Por su parte, el showrunner Etan Frankel continúa su relación con Netflix, donde figura actualmente como productor ejecutivo de Errores graves, proyecto con Dan Levy. Frankel, que ha dirigido equipos de guion en producciones de renombre como Get Shorty, Reino animal y Shameless, aporta al equipo una amplia experiencia en la gestión de ficciones de alto perfil.

En el entorno de producción, Assemble Media interviene como apoyo fundamental en la adaptación de la obra original, consolidando una red de aliados estratégicos entre estudios, productores y compañías creativas. Este entramado de colaboraciones refleja el alcance multinivel que Netflix busca mantener en sus futuros lanzamientos de alto presupuesto y ambición global. Según Deadline, el silencio oficial de Netflix frente a las consultas sobre Prism alimenta la expectación sobre nuevos anuncios relacionados con el reparto, calendario de rodaje y fecha potencial de estreno.