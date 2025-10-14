España Cultura

Millie Bobby Brown ya tiene nueva serie en Netflix para cuando termine ‘Stranger Things’: de nuevo tendrá poderes sobrenaturales

La actriz dará vida a una joven con la capacidad de comunicarse con distintas apariciones que amenazan con aterrorizar al mundo

David Pardillos

Por David Pardillos

Guardar
Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta temporada.

A sus veinte años, Millie Bobby Brown suma un nuevo hito en su colaboración con Netflix: protagonizará y ejercerá de productora ejecutiva en la serie Prism, actualmente en desarrollo según fuentes consultadas por Deadline. La producción contará también con la participación como ejecutivos de Rachel Brosnahan, conocida por su trabajo en La maravillosa Sra. Maisel, y del estudio AGBO, en su tercer proyecto junto al gigante del streaming. El guion y la dirección creativa recaerán en Etan Frankel, responsable de títulos como Shameless y Joe vs Carole, quien asumirá la labor de showrunner.

La trama de Prism gira en torno a Cassie —papel a cargo de Brown—, una mujer dotada con la capacidad de comunicarse con apariciones. El personaje se enfrenta a la aparición repentina de “visitantes” por todo el mundo, un fenómeno sobrenatural de alcance global cuyo origen deberá investigar antes de que las consecuencias escapen a su control. La historia surge a partir de un relato corto titulado Prism, publicado originalmente como un Assemble Original en la revista Assemble Artifacts. El desarrollo de la adaptación televisiva se realizó internamente en colaboración con el escritor Nick Shafir, quien participa además como coproductor del proyecto. La producción ejecutiva recae en varias compañías y creativos: PCMA —productora de Brown—, Scrap Paper Pictures de Brosnahan y Russell Kahn, junto a los hermanos Anthony y Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes y Alessandra Maman por parte de AGBO, así como Jack Heller y Caitlin de Lisser-Ellen desde Assemble Media.

Fuentes consultadas por Deadline aseguran que la participación de Brown en Prism no implicará ninguna interferencia con sus compromisos ya asumidos, en particular, con la esperada temporada final de Stranger Things y la saga de Enola Holmes. La actriz británica extendió así su fructífera relación con Netflix, iniciada cuando encarnó a Once en la popular serie de los hermanos Duffer, que dará cierre a su historia con una quinta y última temporada dividida en tres partes programadas para noviembre y diciembre próximos. Además, Brown ha sido rostro principal de la franquicia Enola Holmes, cuyos dos primeros filmes se mantienen entre las producciones más vistas de la plataforma y una tercera entrega ya tiene previsto su estreno en 2026.

Millie Bobby Brown ya tiene
Millie Bobby Brown ya tiene nuevo proyecto para cuando termine 'Stranger Things'

Uniendo fuerzas con Lois Lane

Esta no es la primera vez que Brown une fuerzas con AGBO: recientemente colaboraron también en el largometraje El estado eléctrico, dirigido por los hermanos Russo y convertido en el título más visto de Netflix en su semana de lanzamiento. AGBO suma así un nuevo capítulo a su prolífica cartera, que incluye también proyectos como las futuras películas de Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars para Marvel. Entre sus trabajos recientes figuran estrenos para Amazon MGM y otras plataformas, como The bluff y The Whisper Man, además de una segunda temporada para la serie Ciudadela en Prime Video y la destacada colaboración con Netflix en el filme El agente invisible.

Rachel Brosnahan, flamante Lois Lane en la última Superman y cuya carrera despegó en la plataforma con participaciones en House of Cards y Orange is the New Black, ha confirmado su estatus como protagonista en Hollywood tras su papel principal en la galardonada La maravillosa Sra. Maisel. Por su parte, el showrunner Etan Frankel continúa su relación con Netflix, donde figura actualmente como productor ejecutivo de Errores graves, proyecto con Dan Levy. Frankel, que ha dirigido equipos de guion en producciones de renombre como Get Shorty, Reino animal y Shameless, aporta al equipo una amplia experiencia en la gestión de ficciones de alto perfil.

En el entorno de producción, Assemble Media interviene como apoyo fundamental en la adaptación de la obra original, consolidando una red de aliados estratégicos entre estudios, productores y compañías creativas. Este entramado de colaboraciones refleja el alcance multinivel que Netflix busca mantener en sus futuros lanzamientos de alto presupuesto y ambición global. Según Deadline, el silencio oficial de Netflix frente a las consultas sobre Prism alimenta la expectación sobre nuevos anuncios relacionados con el reparto, calendario de rodaje y fecha potencial de estreno.

Temas Relacionados

Millie Bobby BrownStranger ThingsNetflixSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Qué harías si tu vecino te acosara y te amenazara con matarte?: la historia real de un periodista alemán que vivió un infierno en su propia casa

Se estrena en Filmin una miniserie de tres capítulos basada en la terrible experiencia que vivió Dirk Kurbjuweit y que plasmó en una novela

¿Qué harías si tu vecino

George R.R. Martin asegura que la serie de ‘El caballero de los Siete Reinos’ será fiel a su obra: “Es lo mejor que he escrito jamás”

El escritor autor del universo también reconoció su demora en la finalización de la siguiente novela

George R.R. Martin asegura que

El emotivo homenaje de la directora y buena amiga de Diane Keaton en su despedida a la actriz: “Nació para ser una estrella de cine”

Nancy Meyers la conoce desde hace más de 40 años y trabajó con ella en películas como ‘Cuando menos te lo esperas’

El emotivo homenaje de la

‘El rugido de nuestro tiempo’, cuando el arte se transforma en política y la política en un arte: “La teatralización del fascismo ha pasado a ser la del populismo”

El antropólogo y ensayista Carlos Granés publica ‘El rugido de nuestro tiempo’, una disección sobre los “carnavalescos” líderes de nuestro mundo, capaces de sustituir a los artistas en su papel de transgresores

‘El rugido de nuestro tiempo’,

Las 10 mejores películas españolas de 2025 que se basan en libros: de ‘La buena letra’, de Rafael Chirbes a ‘Siempre es invierno’, de David Trueba

Repasamos las mejores adaptaciones de esta temporada cinematográfica que nos llevan de Milena Busquet a Kirmen Uribe pasando por Elia Barceló

Las 10 mejores películas españolas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez evita felicitar a María

Sánchez evita felicitar a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: “No me pronuncio, respeto y mucho el trabajo que hace”

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

La razón por la que siempre debes abrochar el cinturón trasero del coche: el riesgo del “efecto elegante”

ECONOMÍA

No más errores al realizar

No más errores al realizar una transferencia: el titular es obligatorio y deberá ser verificado antes de aceptar la emisión del dinero

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1

La nueva regla de los 10 segundos de los bancos: un sistema de transferencias exprés que será obligatorio en España

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

DEPORTES

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo:

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1