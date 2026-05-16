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La comedia que acaba de estrenarse en HBO y bate récords: es la más vista desde ‘Sexo en Nueva York’

La plataforma ha revelado los buenos datos de audiencia en el regreso de Steve Carell a la comedia

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Rooster (2026) es una comedia dramática de HBO Max protagonizada por Steve Carell como un autor famoso que se convierte en profesor residente en la universidad de su hija para ayudarla tras una ruptura amorosa (YouTube: HBO Max Latinoamérica y HBO Latinoamérica)

La nueva comedia de HBO ha logrado una hazaña que ninguna otra serie del género había conseguido en los últimos quince años: reunir a una audiencia promedio de 6,5 millones de espectadores en su temporada de estreno. Este fenómeno se sitúa como el mayor éxito de la cadena desde el lanzamiento de Sexo en Nueva York, superando ampliamente a todas las producciones humorísticas que se han estrenado desde entonces.

El título en cuestión es Rooster, una serie que, según cifras proporcionadas por Warner Bros. Discovery, ya ha dejado atrás a grandes nombres del catálogo de HBO como Enlightened, Girls, Veep, Silicon Valley e Insecure en términos de audiencia promedio durante los primeros noventa días. Solo Hung y Sexo en Nueva York habían logrado números superiores en la historia reciente del canal, lo que resalta el alcance de este nuevo estreno. Cabe destacar que Rooster se estrenó el 8 de marzo y finalizó su primera temporada el 10 de mayo, por lo que aún dispone de dos semanas adicionales para incrementar su promedio de espectadores en la ventana de medición oficial.

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La cifra de 6,5 millones de espectadores en promedio posiciona a Rooster en un selecto grupo de comedias que han logrado captar la atención masiva del público en HBO. Hasta la fecha, solo dos títulos —Hung (2009) y Sexo en Nueva York (1998)— han registrado promedios de audiencia superiores en sus primeras temporadas. Ninguna de las comedias estrenadas en los últimos quince años había conseguido superar esta marca, lo que convierte a la serie en un hito para la plataforma. Este logro adquiere mayor relevancia si se considera el contexto actual de la industria televisiva, donde la competencia entre plataformas es intensa y los hábitos de consumo han cambiado notablemente. El hecho de que una comedia consiga cifras tan elevadas en su debut evidencia el interés renovado del público por las historias originales y el sello distintivo de HBO en la producción de contenido de calidad.

Rooster (Captura de tráiler oficial)
Rooster (Captura de tráiler oficial)

Sinopsis y protagonistas

Rooster se desarrolla en el entorno de un campus universitario y tiene como protagonista a Steve Carell, quien interpreta a un autor con una relación compleja con su hija, encarnada por Charly Clive. La trama explora los vínculos familiares y las tensiones generacionales a través de situaciones cargadas de humor y matices emocionales, elementos que han sido clave para conectar con una audiencia amplia y diversa. El reparto se completa con figuras reconocidas y nuevos talentos, aportando dinamismo y frescura al relato. La interpretación de Carell ha sido especialmente valorada por la crítica, tanto por su versatilidad cómica como por su capacidad para abordar registros más dramáticos cuando la historia lo requiere.

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La serie cuenta con la producción ejecutiva de Bill Lawrence y Matt Tarses, quienes también se desempeñan como showrunners. El equipo de producción incluye a Jeff Ingold y Liza Katzer por parte de Doozer, junto a Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen, Anthony King y el propio Carell. Warner Bros. Television es el estudio responsable, respaldando el proyecto a través de acuerdos globales con Doozer y Tarses. La combinación de un elenco sólido, una trama atractiva y la experiencia del equipo creativo ha sido determinante para el éxito de Rooster. La serie ha sabido capitalizar el prestigio de la marca HBO y responder a las expectativas de un público que busca propuestas frescas, inteligentes y con potencial de continuidad.

El desempeño de Rooster en términos de audiencia ha superado las previsiones iniciales y ha generado expectativas sobre su futuro en pantalla. Con dos semanas restantes para cerrar el ciclo de medición de su temporada debut, la serie podría incrementar aún más su récord y consolidarse como un referente de la comedia contemporánea en televisión. La recepción positiva por parte del público y la crítica anticipa posibles renovaciones y un lugar destacado dentro del catálogo de HBO, reafirmando la capacidad de la cadena para producir series que marcan tendencia y capturan la atención de millones.

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