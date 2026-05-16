España Cultura

Hugo Silva y Macarena García se reencuentran en ‘Un hijo’: “Es bonito que la gente te diga que les has ayudado a superar algún problema”

Los dos actores de ‘El ministerio del tiempo’ coinciden en esta historia sobre una psicóloga escolar que intenta ayudar a una familia en crisis

Guardar
Google icon
Tráiler de la película 'Un hijo', dirigida por Nacho La Casa y protagonizada por Macarena García y Hugo Silva.

Los profesores son probablemente la primera línea de educación en cualquier país, y también los que más tiempo pasan con los niños en el día a día, especialmente con aquellos que viven en familias desestructuradas o son directamente huérfanos. Pero estos no siempre se pueden ocupar de todo lo que entraña la vida de un alumno más allá de las asignaturas, y por ello ha surgido en los últimos años una figura que se ha convertido en indispensable en casi cualquier centro: el orientador escolar.

En Un hijo, película dirigida por Nacho La Casa (Sevillanas de Brooklyn) y basada en la novela de Alejandro Palomas, una psicóloga ejerce de detonante en la vida de un padre y un hijo, quienes también son nuevos en la escuela y están pasando por un episodio de lo más difícil ante la ausencia de una madre. Macarena García da vida a esa psicóloga, María, que tal y como asegura bien podría haber sido su vida de haber seguido otro de sus intereses más allá de la interpretación. “Yo estudié psicología -solo primero- y me hubiera gustado especializarme en infancia, es un tema que me interesa mucho”, reconoce la actriz a Infobae, quien para prepararse el personaje estuvo en contacto con varios profesionales. “Trabajé con dos orientadoras, una me llevó al colegio y me enseñó la sala, me explicó las dinámicas... Me dijeron que el guion estaba muy bien escrito, porque consulté escenas con ellas y me decían que era muy realista”, asegura la actriz.

PUBLICIDAD

Del otro lado está Hugo Silva, encargado de dar vida a un padre apático y un tanto arisco que parece incapaz de comunicarse con su hijo. Silva, que sí es padre en la vida real, ya tenía experiencia previa en ese mundo: “He tenido bastante contacto, aunque mis hijos ya son grandes. Ha sido básico, una ayuda muy importante. Creo que invertir en recursos en esas figuras es sembrar algo muy bueno para el futuro”, explica el actor, quien reivindica la figura del orientador en los centros. “Falta todavía camino por recorrer para darle el valor que tiene”, secunda Macarena.

Imagen de 'Un hijo'
Imagen de 'Un hijo'

Todos tenemos nuestra Mary Poppins

Aunque Macarena y Hugo se conocen de sobra, pues ambos coincidieron en El ministerio del tiempo, en esta película la clave no está en la química, sino en la ausencia de ella, para hacer verosímil la fricción entre un padre reticente a recibir ayuda y una psicóloga desesperada por ayudar. “El hecho de conocernos de antes ayuda. Entramos en personaje, levantamos una secuencia que está escrita y trabajada. Luego, cuando acaba, nos reímos y hacemos vida normal. Aunque una escena sea fría, hay que poder trabajar juntos, escucharnos y pasar por las cosas”, comentan ambos, así como mencionan la indispensable intervención del pequeño protagonista, Guille, interpretado por Ian Cortegoso : “Fue muy fácil. Ian tiene mucho instinto y es un chico encantador, muy curioso. Los niños entran muy fácil en el juego de actuar, y mi personaje me lo ponía fácil porque podía mezclar mi relación de actriz y personaje”, revelaba con una gran sonrisa Macarena García.

PUBLICIDAD

En Un hijo, lo único que tiene ese niño es a Mary Poppins, una figura tan cargada de ilusión como presuntamente mal vista como referencia para un varón que tendría que idolatrar a futbolistas. Preguntados por su Mary Poppins particular durante su infancia, ambos lo tienen claro: ”Mi Mary Poppins fue mi abuela, se inventaba historias para nosotros y nos las contaba muy en serio. Tenía mucho morro, pero seguramente soy actor por ella“, confiesa Hugo Silva entre risas. “Mi madre fue un poco Mary Poppins y también la hermana de mi madre y mis primas. Eran un lugar de alegría, magia y seguridad”, añade Macarena.

Por último, ambos discuten si son conscientes de la responsabilidad social detrás de estas películas. “Me alegra cuando una película apela a la conciencia, pero no siempre tiene que ser así. Me gusta cuando resuena con mis valores”, admite Macarena, mientras que Hugo Silva no lo tiene tan claro. “Nunca pienso en eso. Es bonito cuando la gente cuenta que una serie o película le ayudó, pero no hago las cosas pensando en despertar conciencia. Lo hago porque me emociona el guion”. A pesar de ello, ambos reconocen el papel que muchas veces pueden jugar sin imaginárselo en las vidas de los demás. “A mí me pasa mucho con Los hombres de Paco, que todavía hay gente que me dice: ‘Tuve un mal momento en mi vida y, de repente, os veía y me partía de risa’ o ‘Perdí a un familiar y me ayudasteis mogollón’. Y al final era una serie de comedia. Tampoco era una serie que quisiera despertar ninguna conciencia ni nada. Y fíjate. Ayudaba a la gente. Es muy bonito y reconfortante cuando después pasa eso y la gente te lo dice”.

Temas Relacionados

Hugo SilvaMacarena GarcíaEstrenos de cineColegiosActoresCine españolCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se recupera la última novela del padre del ‘ciberpunk’: una distopía apocalíptica en la que Hillary Clinton es presidenta de Estados Unidos y no existe el Brexit

La editorial Minotauro ha rescatado ‘The Agency’, una de las últimas obras maestras de William Gibson

Se recupera la última novela del padre del ‘ciberpunk’: una distopía apocalíptica en la que Hillary Clinton es presidenta de Estados Unidos y no existe el Brexit

Philippe Sands, el abogado y escritor que participó en el juicio al dictador Augusto Pinochet: “Estuve a punto de defenderlo y mi mujer me amenazó con el divorcio”

El ensayista británico ha presentado su libro ‘Calle Londres 38′ en la Casa Encendida de Madrid, donde también ha hablado de la relación entre la literatura, la justicia y la memoria

Philippe Sands, el abogado y escritor que participó en el juicio al dictador Augusto Pinochet: “Estuve a punto de defenderlo y mi mujer me amenazó con el divorcio”

Llega a Netflix la secuela de una de las mejores películas de terror de los últimos años: tragedias familiares y un asesino en serie con máscara

Protagonizada por Ethan Hawke, la película por fin aterriza en plataformas tras su paso por cines el año pasado

Llega a Netflix la secuela de una de las mejores películas de terror de los últimos años: tragedias familiares y un asesino en serie con máscara

La historia de ‘La dama del armiño’, el cuadro de Leonardo Da Vinci que se convierte en protagonista en la nueva temporada de ‘Berlín’

El cuadro, que en la vida real pasó por España en 2011, se convierte en el objeto deseado por la banda del ya icónico personaje de Netflix gracias a ‘La casa de papel’

La historia de ‘La dama del armiño’, el cuadro de Leonardo Da Vinci que se convierte en protagonista en la nueva temporada de ‘Berlín’

‘The Batman: Parte II’ termina de cerrar su reparto: listado al completo de actores con los primeros roles confirmados

El propio director Matt Reeves ha confirmado las últimas incorporaciones y los papeles que asumirán Scarlett Johansson o Sebastian Stan

‘The Batman: Parte II’ termina de cerrar su reparto: listado al completo de actores con los primeros roles confirmados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

ECONOMÍA

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo