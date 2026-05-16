Hugo Silva y Macarena García se reencuentran en ‘Un hijo’: “Es bonito que la gente te diga que les has ayudado a superar algún problema”

Tráiler de la película 'Un hijo', dirigida por Nacho La Casa y protagonizada por Macarena García y Hugo Silva.

Los profesores son probablemente la primera línea de educación en cualquier país, y también los que más tiempo pasan con los niños en el día a día, especialmente con aquellos que viven en familias desestructuradas o son directamente huérfanos. Pero estos no siempre se pueden ocupar de todo lo que entraña la vida de un alumno más allá de las asignaturas, y por ello ha surgido en los últimos años una figura que se ha convertido en indispensable en casi cualquier centro: el orientador escolar.

En Un hijo, película dirigida por Nacho La Casa (Sevillanas de Brooklyn) y basada en la novela de Alejandro Palomas, una psicóloga ejerce de detonante en la vida de un padre y un hijo, quienes también son nuevos en la escuela y están pasando por un episodio de lo más difícil ante la ausencia de una madre. Macarena García da vida a esa psicóloga, María, que tal y como asegura bien podría haber sido su vida de haber seguido otro de sus intereses más allá de la interpretación. “Yo estudié psicología -solo primero- y me hubiera gustado especializarme en infancia, es un tema que me interesa mucho”, reconoce la actriz a Infobae, quien para prepararse el personaje estuvo en contacto con varios profesionales. “Trabajé con dos orientadoras, una me llevó al colegio y me enseñó la sala, me explicó las dinámicas... Me dijeron que el guion estaba muy bien escrito, porque consulté escenas con ellas y me decían que era muy realista”, asegura la actriz.

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Del otro lado está Hugo Silva, encargado de dar vida a un padre apático y un tanto arisco que parece incapaz de comunicarse con su hijo. Silva, que sí es padre en la vida real, ya tenía experiencia previa en ese mundo: “He tenido bastante contacto, aunque mis hijos ya son grandes. Ha sido básico, una ayuda muy importante. Creo que invertir en recursos en esas figuras es sembrar algo muy bueno para el futuro”, explica el actor, quien reivindica la figura del orientador en los centros. “Falta todavía camino por recorrer para darle el valor que tiene”, secunda Macarena.

Imagen de 'Un hijo'

Todos tenemos nuestra Mary Poppins

Aunque Macarena y Hugo se conocen de sobra, pues ambos coincidieron en El ministerio del tiempo, en esta película la clave no está en la química, sino en la ausencia de ella, para hacer verosímil la fricción entre un padre reticente a recibir ayuda y una psicóloga desesperada por ayudar. “El hecho de conocernos de antes ayuda. Entramos en personaje, levantamos una secuencia que está escrita y trabajada. Luego, cuando acaba, nos reímos y hacemos vida normal. Aunque una escena sea fría, hay que poder trabajar juntos, escucharnos y pasar por las cosas”, comentan ambos, así como mencionan la indispensable intervención del pequeño protagonista, Guille, interpretado por Ian Cortegoso : “Fue muy fácil. Ian tiene mucho instinto y es un chico encantador, muy curioso. Los niños entran muy fácil en el juego de actuar, y mi personaje me lo ponía fácil porque podía mezclar mi relación de actriz y personaje”, revelaba con una gran sonrisa Macarena García.

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En Un hijo, lo único que tiene ese niño es a Mary Poppins, una figura tan cargada de ilusión como presuntamente mal vista como referencia para un varón que tendría que idolatrar a futbolistas. Preguntados por su Mary Poppins particular durante su infancia, ambos lo tienen claro: ”Mi Mary Poppins fue mi abuela, se inventaba historias para nosotros y nos las contaba muy en serio. Tenía mucho morro, pero seguramente soy actor por ella“, confiesa Hugo Silva entre risas. “Mi madre fue un poco Mary Poppins y también la hermana de mi madre y mis primas. Eran un lugar de alegría, magia y seguridad”, añade Macarena.

Por último, ambos discuten si son conscientes de la responsabilidad social detrás de estas películas. “Me alegra cuando una película apela a la conciencia, pero no siempre tiene que ser así. Me gusta cuando resuena con mis valores”, admite Macarena, mientras que Hugo Silva no lo tiene tan claro. “Nunca pienso en eso. Es bonito cuando la gente cuenta que una serie o película le ayudó, pero no hago las cosas pensando en despertar conciencia. Lo hago porque me emociona el guion”. A pesar de ello, ambos reconocen el papel que muchas veces pueden jugar sin imaginárselo en las vidas de los demás. “A mí me pasa mucho con Los hombres de Paco, que todavía hay gente que me dice: ‘Tuve un mal momento en mi vida y, de repente, os veía y me partía de risa’ o ‘Perdí a un familiar y me ayudasteis mogollón’. Y al final era una serie de comedia. Tampoco era una serie que quisiera despertar ninguna conciencia ni nada. Y fíjate. Ayudaba a la gente. Es muy bonito y reconfortante cuando después pasa eso y la gente te lo dice”.

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