Javier Cámara y Mónica López: “‘Rapa’ ha sido valiente por poner a dos actores no jóvenes y no guapos, no todo tiene que ser un anuncio de Armani”

Mónica López (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) y Javier Cámara (La Rioja, 1967) son un tándem impoluto, improbable y exitoso. Dentro y fuera de la pantalla. En Rapa, interpretando a los carismáticos, opuestos y contradictorios Maite y Tomás; en la vida real, entonando el Parlami d’Amore Mariù de Achille Togliane mientras se imaginan navegando los mares color esmeralda de la isla italiana de Capri. Aunque lo deseen, no están en un anuncio de colonia, sino presentando la segunda temporada de una de las series originales de Movistar+ más exitosas de los últimos años.

En su entrevista con Infobae España, López y Cámara derrochan complicidad. No sólo por lanzarse a cantar a cappella entre preguntas, también porque en sus coordinadas respuestas encuentran un punto en común a nutrir. En esta segunda temporada, sus personajes “se conocen más, crecen más como amigos, están más cerca, son vecinos” y siguen siendo buddies de misterios. Scooby-Doo y Shaggy, pero en el paraje de los percebes. En los nuevos episodios, ya disponibles en la plataforma, Maite y Tomás se tendrán que enfrentar a dos casos dispares que plantearán, de nuevo, un dilema moral a la audiencia.

Aplaudir la opinión contraria

En una sociedad que oscila, como un péndulo, entre el color negro y el blanco, la duda parece ofender. Rapa encuentra “su punto álgido”, precisamente, en la incapacidad de mostrar un juicio claro cuando los casos que componen su trama se resuelven. “Hay un dilema moral como en la primera temporada”, indica Cámara en conversación con este medio. Para el consagrado actor, lo “interesante” del thriller que protagoniza “no es simplemente la relación de amistad de ellos dos”, también la semilla de la duda que se planta sobre el espectador, al que se le pide actuar como espejo en las decisiones de los personajes.

Tanto López como Cámara admiten que, en en la coyuntura actual, cambiar de juicio, tener opiniones diversas o no saber en qué lado del debate estar es algo denostado. “Yo dudo todo el rato, pero creo que no es lo que aplaude la sociedad, es raro si lo haces”, afirma la intérprete. Una declaración con la que coincide su compañero de reparto, que añade: “En mi caso me gustaría callarme cuando no sé nada”.

Javier Cámara y Mónica López, Tomás y Maite en 'Rapa'.

A través de Maite y Tomás, los actores encuentran un espacio para albergar la indecisión. “Cuando la gente te dice ‘no cambies nunca’ lo hace con mucho cariño, pero es que voy a cambiar dentro de un rato cuando salga ahí fuera”, insiste Cámara, en contra de encorsetar las opiniones en un único conducto válido. “El arte tiene que sembrar dudas, no dar respuestas”, añade López.

En un mundo cambiante, parece haberse instaurado la idea de que unos valores, preceptos y opiniones inamovibles son la base de la integridad moral. Para los protagonistas de Rapa es todo lo contrario. “Me asusta la gente que lo tiene todo tan claro, porque la vida no es nada clara, la vida es complicada”, relata Cámara. “La corrección política también es muy peligrosa, perdemos la capacidad de entender al otro”, añade su compañera.

El éxito del ‘thriller’

Ni Javier Cámara ni Mónica López contaban con la respuesta que obtuvo la primera temporada de Rapa. “Movistar+ estrena como 20 series al año, no esperas que sea la tuya la que tenga éxito”, indica el intérprete. Para éste, el valor de la serie creada por Pepe Coira y Fran Araújo (también autores de Hierro) habla del interés que la ficción de género despierta en la audiencia.

Rapa pone el foco en “un tono y un olor que le aporta a la historia cosas por las que todos sentimos curiosidad”, indicó Coira en una entrevista con este medio. Para los creadores de la ficción, “o el thriller es naturalista, o que ocurra en cualquier sitio y de cualquier manera le resta muchísimo” a la historia.

Más allá del poder de lo local y de la autonomía de salir de las ciudades sobrerrepresentadas en la pantalla, el triunfo de Rapa reside en su interés por salirse de las líneas. Tanto en la trama, como en la dinámica entre sus personajes. “Esta serie ha sido muy valiente es en poner a dos actores no jóvenes y no guapos” como protagonistas, indica la actriz que encarna a Maite, “pero eso está muy bien y a la gente le gusta, no todo tiene que ser un anuncio de Armani o de Dolce & Gabbana”, concluye.

