El verano sigue siendo un periodo crítico para las víctimas de violencia machista: el de 2025 deja 12 mujeres y un menor asesinados

En los meses de junio, julio y agosto se concentran más del 30% de todos los feminicidios. Las mujeres asesinadas en lo que va de año asciende a 28

María García Arenales

Por María García Arenales

Imagen de una manifestación contra
Imagen de una manifestación contra la violencia machista. (EFE)

En verano, tal y como han explicado especialistas en violencia de género, aumenta el riesgo para las víctimas, debido a que pasan más tiempo junto a sus agresores por las vacaciones o cambios en la rutina, una mayor convivencia puede dificultar a las mujeres la búsqueda de ayuda o el acceso a redes de apoyo. Y así lo evidencian los datos, pues en tan solo tres meses, en el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 22 de septiembre de este año, 12 mujeres han sido asesinadas, casi la mitad de los 27 feminicidios registrados en lo que va de año, si bien también un niño de 2 años ha sido víctima mortal de la violencia vicaria durante el verano.

No obstante, este verano ha concluido con una cifra inferior de víctimas en comparación con el anterior, cuando fueron asesinadas 19 mujeres y 3 menores de edad. Según los datos proporcionados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, la edad de las víctimas de este último periodo estival oscilaba entre los 34 y los 86 años. Seis asesinatos se produjeron en los últimos seis días de junio, junto con el crimen del niño de 2 años, mientras que julio registró tres casos, agosto uno y septiembre dos, informa la agencia Efe.

Andalucía registró el mayor número de feminicidios, con tres casos, seguida por Asturias y la Comunitad Valenciana, ambas con dos (en esta última, uno de ellos corresponde al asesinato de una mujer y el otro al del niño). Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura y la Región de Murcia contabilizaron un caso cada una.

Minuto de silencio en Algemesí,
Minuto de silencio en Algemesí, Valencia, por el asesinato de una mujer y su hijo de dos años este verano. (EFE/Manuel Bruque)

Quedan más aisladas durante las vacaciones

Además de los especialistas en violencia de género, la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, también recordó que el verano, al igual que ocurre en otros periodos vacacionales, “es una época especialmente peligrosa” para las víctimas de violencia de género. De hecho, los registros de la serie histórica muestran que junio y julio son los meses más cruentos de la violencia machista, con 139 y 125 víctimas mortales desde 2003, respectivamente. Les siguen agosto (122) y enero -también mes vacacional- con 113.

En entrevista con Infobae España, la abogada Amparo Díaz Ramos, experta en violencia de género, también explicaba que durante este periodo los agresores perciben una pérdida de control sobre las mujeres y “reaccionan con más agresividad”, al observar que las víctimas disponen de más tiempo libre y posibilidades de relacionarse con otras personas, pues en estas semanas de vacaciones suelen darse modificaciones en las rutinas familiares y un aumento de los desplazamientos, lo que puede contribuir al aislamiento de las mujeres y dificultar el acceso a redes de apoyo o servicios de ayuda.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Por otro lado, en lo que va de año se han registrado un total de 28 feminicidios, una cifra que se eleva a las 1.322 víctimas desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse estos datos en el país. Según los datos del Ministerio de Igualdad, de esos 28 feminicidios, 12 son mujeres de edades comprendidas entre los 51 y los 85 años o más, lo que evidencia que la violencia machista en las mujeres mayores está mucho más invisibilizada que en otras edades.

(Con información de la agencia Efe)

