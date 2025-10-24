Entretenimiento

“It: Bienvenidos a Derry”: horarios de estreno, tráiler y todo lo que se sabe sobre la nueva serie

La precuela ahonda en los orígenes de Pennywise y el ciclo de terror en Derry, ampliando el universo de Stephen King

Antonela Rabanal

Por Antonela Rabanal

Guardar
Una Serie de terror sobrenatural que sirve como precuela de las películas "It" (2017) y "It: Capítulo dos" (2019). Ambientada en 1962, sigue a una familia que se muda a la ciudad de Derry, Maine, justo cuando una niña desaparece, desencadenando una serie de eventos oscuros y terroristas relacionados con Pennywise, el icónico payaso asesino. (HBO Max)

It: Bienvenidos a Derry es la nueva apuesta de HBO Max que amplía el universo narrativo de Stephen King al explorar la historia previa a los acontecimientos de las películas It (2017) y It: Chapter Two (2019), dirigidas por Andy Muschietti.

La serie, concebida como una precuela, sitúa el foco en la presencia cíclica de Pennywise, el payaso danzarín, en la localidad ficticia de Derry y sus devastadores efectos sobre la comunidad.

Desarrollada por Andy Muschietti junto a su hermana y socia productora Barbara Muschietti, en colaboración con Jason Fuchs —coautor y co-showrunner junto a Brad Caleb Kane—, la serie busca profundizar en aspectos apenas abordados en las adaptaciones cinematográficas.

“Este es un libro que amamos mucho y sentimos que aún quedaba mucha historia por contar. Es muy rico en personajes y eventos, pensamos que haríamos justicia tanto al libro como a los fans volviendo a este mundo,” comentaron los Muschietti a Entertainment Weekly.

Los Muschietti buscan profundizar en
Los Muschietti buscan profundizar en temas de miedo, exclusión social y racismo, elementos presentes en la trama de la primera temporada (Europa Press)

¿De qué trata ‘Bienvenidos a Derry’?

La narrativa toma inspiración en los interludios de la novela original de King, en los cuales Mike Hanlon —miembro del Club de los Perdedores— investiga episodios violentos del pasado de Derry.

Según explicaron los Muschietti, “estamos narrando las historias de los interludios, relatos escritos por Mike Hanlon a partir de entrevistas con personas mayores de la ciudad”.

El eje central de la primera temporada será el incendio del club nocturno Black Spot, ocurrido en la línea temporal de la serie en 1962, que da cabida a la exploración de tensiones raciales y el contexto del Movimiento por los Derechos Civiles.

En palabras de Taylour Paige, quien interpreta a Charlotte Hanlon, la serie aborda temas actuales vinculados al miedo y la exclusión social.

El incendio del club nocturno
El incendio del club nocturno Black Spot marca el eje narrativo de la serie y abre paso a nuevas perspectivas sobre el miedo colectivo (HBO Max)

“Da miedo tener a este payaso que realiza actos terribles, pero igual de inquietante es el silencio y la falta de moral en una comunidad. Existe una energía tácita muy negativa, pero aceptada por todos”, dijo a EW.

La elección de ambientar el evento en 1962, 27 años antes de los sucesos de la primera película, responde a la cronología definida en las adaptaciones fílmicas.

“Veintisiete años es el periodo de letargo de Pennywise. Es una etapa diferente de la historia de Estados Unidos, con nuevos temores para niños y adultos, considerando el costo de la Guerra Fría”, detallaron los Muschietti.

El primer avance de It: Bienvenidos a Derry muestra elementos clásicos asociados al universo de King, como la presencia de una pizarra de personas desaparecidas, imágenes de la desmoronada casa de Neibolt Street y guiños al penal de Shawshank, así como la construcción de un monumento a Paul Bunyan.

El personaje de Leroy Hanlon, interpretado por Jovan Adepo, lidera la historia familiar. Adepo caracterizó a Leroy como “siempre apegado a las normas, pero también muy valiente, familiar y representativo de la época”.

Añadió para EW que su personaje siente el peso de trasladar a su familia a Derry con la esperanza de hallar un lugar donde echar raíces.

La perspectiva femenina está representada por Charlotte Hanlon, quien percibe el peligro latente en Derry. “Intuitivamente, algo no anda bien”, declaró la actriz.

Y añadió: “Aunque mi personaje debía reprimir esas sensaciones para sobrevivir en los años sesenta, siempre estuvo consciente del conflicto entre el patriotismo familiar y la realidad de los derechos civiles”.

La narrativa se nutre de
La narrativa se nutre de los interludios del libro original, revelando episodios poco explorados en las adaptaciones cinematográficas anteriores (HBO Max)

Entre los personajes destacados figura Dick Hallorann, interpretado por Chris Chalk, conocido en las obras de King por su aparición en The Shining. Completan el elenco James Remar, Rudy Mancuso, Stephen Rider y Madeleine Stowe.

Bill Skarsgård regresa como Pennywise, consolidando la transición de la saga a la televisión. “Exploraremos los orígenes de Pennywise, pero de manera críptica, siguiendo el modelo del libro”, prometió la producción.

Durante una presentación en la Comic-Con de San Diego, Andy Muschietti afirmó: “Desvelaremos los misterios con muy buen gusto”.

En una entrevista con Radio TU, Muschietti confirmó la intención de que la serie cuente con tres temporadas, cada una ambientada en una época distinta.

Las desapariciones y muertes en
Las desapariciones y muertes en Derry inquietan a un grupo de niños mientras investigan los secretos ocultos en los oscuros túneles del pueblo (HBO Max)

Las tres temporadas de la serie se basan en cada uno de los eventos catastróficos. Por esa razón la historia se cuenta en reversa: la primera temporada es 1962, la segunda es 1935 y la tercera es 1908″.

La primera entrega de It: Bienvenidos a Derry tendrá nueve episodios y se centrará en la quema del Black Spot como evento fundacional para los posteriores ciclos de terror en la ciudad.

Horarios y fecha de estreno

It: Bienvenidos a Derry estrenará su primer episodio este domingo 26 de octubre por HBO Max y el canal HBO.

Los horarios según país son los siguientes:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 9:00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.

La serie también estará disponible en DGO para usuarios con acceso a HBO Max.

Temas Relacionados

It: Bienvenidos a DerryStephen KingItAndy MuschiettiSeriesQué puedo verHBO MaxEntretenimiento

Últimas Noticias

Jeremy Allen White confiesa cómo la paternidad lo mantiene con los pies en la tierra, lejos del brillo de Hollywood

El protagonista de The Bear revela que compartir la vida diaria con Ezer y Dolores es su mejor antídoto contra el vértigo de la fama y el ritmo frenético de la industria del entretenimiento

Jeremy Allen White confiesa cómo

De túneles con ratas a explosiones: Emma Thompson y su desafío más extremo en “Down Cemetery Road”

En diálogo con Radio Times, la actriz contó cómo el rodaje del nuevo thriller la llevó a romper estereotipos y dar vida a una heroína moralmente ambigua, cínica y ferozmente independiente

De túneles con ratas a

Subastarán objetos personales de Gene Hackman a 8 meses de su muerte

Tres de los Globos de Oro de Gene Hackman saldrán a la venta en noviembre en Nueva York

Subastarán objetos personales de Gene

Mark Hamill sorprende con una interpretación inolvidable en una película de guerra que desafía los límites del género cinematográfico

El actor que dio vida a Luke Skywalker se lució en el cine bélico bajo la dirección de Samuel Fuller, mostrando una interpretación intensa y muy diferente a la que todos recuerdan de la saga espacial

Mark Hamill sorprende con una

“Los buenos actores actúan como solían hacerlo antes”: de qué manera Jacob Elordi transforma su imagen y su manera de actuar

El protagonista de la nueva adaptación de Frankenstein, compartió en una entrevista con WSJ Magazine su visión sobre los métodos interpretativos de su generación y la búsqueda de autenticidad en el arte dramático

“Los buenos actores actúan como
ÚLTIMAS NOTICIAS
Costa Salguero: la Corte eximió

Costa Salguero: la Corte eximió al Gobierno de la Ciudad de pagar una indemnización de más de $300 millones

Elecciones 2025 en vivo: las últimas noticias de los comicios legislativos nacionales del próximo domingo

La Corte rechazó la apelación de Fuerza Patria y dio por terminada la polémica por las listas de La Libertad Avanza

Caputo se reunió con el CEO de JP Morgan antes de la cumbre con Milei y a dos días de las elecciones

La ANMAT inhabilitó a dos laboratorios por irregularidades en su producción

INFOBAE AMÉRICA
“La gran ola” de Hokusai

“La gran ola” de Hokusai y joyas imperiales japonesas salen a subasta para saldar una deuda millonaria

Redes de pesca desechadas se transforman en filamento para impresoras 3D en Reino Unido

Dos naufragios de la dinastía Ming revelan detalles inéditos sobre la Ruta de la Seda

Manicomios abiertos al público: el turismo macabro del siglo XIX donde se vendían entradas para ver a pacientes internados

Ducharse con lentes de contacto eleva el riesgo de infecciones oculares graves

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para un fin de semana marcado por la veda electoral

La hija de Ricardo Iorio recordó al músico a dos años de su muerte: “Espero que estés donde pretendo ir”

Hoy tu sueño es real: los castings de 5 jovencitas que querían ser estrellas del pop y lo lograron con Bandana

Patricia Sosa cantó en lo de Guido Kaczka por una causa solidaria y recaudó una cifra millonaria

La transformación de Lourdes Fernández en Lowrdez: su vida antes de Bandana y la reinvención como ícono pop