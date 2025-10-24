“It: Bienvenidos a Derry”: horarios de estreno, tráiler y todo lo que se sabe sobre la nueva serie

Una Serie de terror sobrenatural que sirve como precuela de las películas "It" (2017) y "It: Capítulo dos" (2019). Ambientada en 1962, sigue a una familia que se muda a la ciudad de Derry, Maine, justo cuando una niña desaparece, desencadenando una serie de eventos oscuros y terroristas relacionados con Pennywise, el icónico payaso asesino. (HBO Max)

It: Bienvenidos a Derry es la nueva apuesta de HBO Max que amplía el universo narrativo de Stephen King al explorar la historia previa a los acontecimientos de las películas It (2017) y It: Chapter Two (2019), dirigidas por Andy Muschietti.

La serie, concebida como una precuela, sitúa el foco en la presencia cíclica de Pennywise, el payaso danzarín, en la localidad ficticia de Derry y sus devastadores efectos sobre la comunidad.

Desarrollada por Andy Muschietti junto a su hermana y socia productora Barbara Muschietti, en colaboración con Jason Fuchs —coautor y co-showrunner junto a Brad Caleb Kane—, la serie busca profundizar en aspectos apenas abordados en las adaptaciones cinematográficas.

“Este es un libro que amamos mucho y sentimos que aún quedaba mucha historia por contar. Es muy rico en personajes y eventos, pensamos que haríamos justicia tanto al libro como a los fans volviendo a este mundo,” comentaron los Muschietti a Entertainment Weekly.

Los Muschietti buscan profundizar en temas de miedo, exclusión social y racismo, elementos presentes en la trama de la primera temporada (Europa Press)

¿De qué trata ‘Bienvenidos a Derry’?

La narrativa toma inspiración en los interludios de la novela original de King, en los cuales Mike Hanlon —miembro del Club de los Perdedores— investiga episodios violentos del pasado de Derry.

Según explicaron los Muschietti, “estamos narrando las historias de los interludios, relatos escritos por Mike Hanlon a partir de entrevistas con personas mayores de la ciudad”.

El eje central de la primera temporada será el incendio del club nocturno Black Spot, ocurrido en la línea temporal de la serie en 1962, que da cabida a la exploración de tensiones raciales y el contexto del Movimiento por los Derechos Civiles.

En palabras de Taylour Paige, quien interpreta a Charlotte Hanlon, la serie aborda temas actuales vinculados al miedo y la exclusión social.

El incendio del club nocturno Black Spot marca el eje narrativo de la serie y abre paso a nuevas perspectivas sobre el miedo colectivo (HBO Max)

“Da miedo tener a este payaso que realiza actos terribles, pero igual de inquietante es el silencio y la falta de moral en una comunidad. Existe una energía tácita muy negativa, pero aceptada por todos”, dijo a EW.

La elección de ambientar el evento en 1962, 27 años antes de los sucesos de la primera película, responde a la cronología definida en las adaptaciones fílmicas.

“Veintisiete años es el periodo de letargo de Pennywise. Es una etapa diferente de la historia de Estados Unidos, con nuevos temores para niños y adultos, considerando el costo de la Guerra Fría”, detallaron los Muschietti.

El primer avance de It: Bienvenidos a Derry muestra elementos clásicos asociados al universo de King, como la presencia de una pizarra de personas desaparecidas, imágenes de la desmoronada casa de Neibolt Street y guiños al penal de Shawshank, así como la construcción de un monumento a Paul Bunyan.

El personaje de Leroy Hanlon, interpretado por Jovan Adepo, lidera la historia familiar. Adepo caracterizó a Leroy como “siempre apegado a las normas, pero también muy valiente, familiar y representativo de la época”.

Añadió para EW que su personaje siente el peso de trasladar a su familia a Derry con la esperanza de hallar un lugar donde echar raíces.

La perspectiva femenina está representada por Charlotte Hanlon, quien percibe el peligro latente en Derry. “Intuitivamente, algo no anda bien”, declaró la actriz.

Y añadió: “Aunque mi personaje debía reprimir esas sensaciones para sobrevivir en los años sesenta, siempre estuvo consciente del conflicto entre el patriotismo familiar y la realidad de los derechos civiles”.

La narrativa se nutre de los interludios del libro original, revelando episodios poco explorados en las adaptaciones cinematográficas anteriores (HBO Max)

Entre los personajes destacados figura Dick Hallorann, interpretado por Chris Chalk, conocido en las obras de King por su aparición en The Shining. Completan el elenco James Remar, Rudy Mancuso, Stephen Rider y Madeleine Stowe.

Bill Skarsgård regresa como Pennywise, consolidando la transición de la saga a la televisión. “Exploraremos los orígenes de Pennywise, pero de manera críptica, siguiendo el modelo del libro”, prometió la producción.

Durante una presentación en la Comic-Con de San Diego, Andy Muschietti afirmó: “Desvelaremos los misterios con muy buen gusto”.

En una entrevista con Radio TU, Muschietti confirmó la intención de que la serie cuente con tres temporadas, cada una ambientada en una época distinta.

Las desapariciones y muertes en Derry inquietan a un grupo de niños mientras investigan los secretos ocultos en los oscuros túneles del pueblo (HBO Max)

“Las tres temporadas de la serie se basan en cada uno de los eventos catastróficos. Por esa razón la historia se cuenta en reversa: la primera temporada es 1962, la segunda es 1935 y la tercera es 1908″.

La primera entrega de It: Bienvenidos a Derry tendrá nueve episodios y se centrará en la quema del Black Spot como evento fundacional para los posteriores ciclos de terror en la ciudad.

Horarios y fecha de estreno

It: Bienvenidos a Derry estrenará su primer episodio este domingo 26 de octubre por HBO Max y el canal HBO.

Los horarios según país son los siguientes:

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 7:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 8:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay: 9:00 p.m.

Chile, Argentina, Uruguay y Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.

La serie también estará disponible en DGO para usuarios con acceso a HBO Max.