España Cultura

La Policía confirma que ha localizado el Picasso desaparecido en un traslado de Madrid a Granada: no salió de la capital

Según Policía Nacional, la obra ‘Naturaleza muerta con guitarra’ podría no haber llegado a subir al camión de transporte

Paola Bruni

Por Paola Bruni

Guardar

La Policía Nacional ha recuperado en Madrid el Picasso que había desaparecido en un traslado a Granada el pasado 3 de octubre. El cuadro de Pablo Picasso, titulado Naturaleza muerta con guitarra y fechado en 1919, había desaparecido durante el traslado a una exposición en la ciudad andaluza, pero ahora la Policía cree que la obra no habría llegado a subir al camión de transporte.

El 25 de septiembre, Naturaleza muerta con guitarra se incorporó junto al resto de piezas para su traslado al centro cultural CajaGranada Fundación, donde desde el 6 de octubre pasaría a formar parte de la exposición Bodegón. La eternidad de lo inerte.

La obra se trata de un pequeño gouache enmarcado que está asegurado en 600.000 euros. La Policía investigaba la desaparición desde el 10 de octubre, cuando CajaGranada Fundación formalizó la denuncia tras comprobar que el cuadro no había llegado junto a las otras 56 obras que se trasladaron desde Madrid al centro cultural.

El cuadro de Picasso desparecido
El cuadro de Picasso desparecido ha sido recuperado (Policía Nacional)

La Fundación CajaGranada detalló que el 3 de octubre la empresa de transporte acudió a las instalaciones del centro cultural para entregar las piezas, en una operación vigilada con cámaras. No todos los embalajes llevaban el número correspondiente, lo cual impidió revisar completamente el envío sin abrirlo. Por este motivo, realizaron verificaciones puntuales y acordaron firmar las cartas de porte, dejando el chequeo específico de cada obra para el desembalaje previsto el 6 de octubre.

La Brigada de Patrimonio Histórico continúa la investigación después de que especialistas de Policía Científica examinaron el paquete que guardaba la obra.

Durante su búsqueda, además, el cuadro fue inscrito en la base de datos internacional sobre obras de artes robadas o desaparecidas de la Interpol, donde figuran descripciones e imágenes de más de 57.000 artículos.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

PicassoArteArte EspañaPolicía NacionalRobosSucesos EspañaEspaña-CulturaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘Los domingos’ y ‘Frankenstein’ a la historia de Bruce Springsteen en ‘Deliver Me From Nowhere’

La Concha de Oro del pasado Festival de San Sebastián encabeza las novedades en la cartelera, donde también destacan lo nuevo de Guillermo del Toro o el esperado biopic de ‘The Boss’

Los mejores estrenos de la

Alauda Ruiz de Azúa, directora de ‘Los domingos’, la película en la que una joven quiere ser monja de clausura: “Más allá de la religión, abre un debate sobre la tolerancia”

Entrevistamos a la directora de ‘Cinco lobitos’ y ‘Querer’ que estrena su nuevo trabajo, galardonado con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y que gira en torno a una niña que quiere ser monja

Alauda Ruiz de Azúa, directora

Rosalía aparca la moto para abrazar el rosario: una arriesgada iconografía católica sin ironía en los tiempos de Vox

La reivindicación de la iconografía religiosa del nuevo álbum de la artista conecta con la creciente ola conservadora entre los más jóvenes

Rosalía aparca la moto para

La película olvidada del actor Michael J. Fox que dio origen a la canción más famosa de Bruce Springsteen

El guionista y director Paul Schrader escribió un guion pensando en el cantante como protagonista, pero él lo rechazó

La película olvidada del actor

La actriz estadounidense Glenn Close, anunciada por sorpresa en ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis: “Será un honor trabajar con una leyenda como ella”

La intérprete, ocho veces nominada a los premios Oscar, trabajará junto a Penélope Cruz, Guitarricadelafuente y el resto del reparto del proyecto inspirado en una de las últimas obras de Lorca

La actriz estadounidense Glenn Close,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al presidente de Sidenor

Investigan al presidente de Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

La Fiscalía investiga una supuesta manipulación en los historiales médicos tras los fallos del cribado en Andalucía

Así funcionan los VIDOC, el vehículo de la Policía Nacional en el que puedes renovar el DNI

De los Eurofighter a los F-18: todos los aviones del Ejército del Aire y otros países desplegados en Canarias para el ejercicio ‘Ocean Sky’

Un hombre declara lesiones graves tras un accidente de tráfico en A Coruña, pero la Justicia desestima su reclamación y concluye que no están relacionadas con el siniestro

ECONOMÍA

Descubre gratis cuánto vale tu

Descubre gratis cuánto vale tu casa: el nuevo portal del Notariado revela el precio real de mercado de las viviendas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 1 de este 24 octubre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 24 de octubre

El mercado laboral bate récords con más de 22 millones de ocupados en el tercer trimestre, pero la tasa de paro aumenta hasta el 10,45%

DEPORTES

Lamine Yamal calienta el Clásico

Lamine Yamal calienta el Clásico entre Real Madrid y Barcelona: “Roban, se quejan...”

El Gobierno de Navarra, obligado a permitir la participación de Israel en el campeonato internacional de Trampolín ante las posibles sanciones

Previa de LaLiga: Real Sociedad vs Sevilla

La ATP abre las puertas del circuito de tenis a Arabia Saudí con un Masters 1000: el torneo comenzará a disputarse en 2028

Las otras dos ocasiones en las que el Tour de Francia empezó su recorrido en España