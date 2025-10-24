La Policía confirma que ha localizado el Picasso desaparecido en un traslado de Madrid a Granada: no salió de la capital

La Policía Nacional ha recuperado en Madrid el Picasso que había desaparecido en un traslado a Granada el pasado 3 de octubre. El cuadro de Pablo Picasso, titulado Naturaleza muerta con guitarra y fechado en 1919, había desaparecido durante el traslado a una exposición en la ciudad andaluza, pero ahora la Policía cree que la obra no habría llegado a subir al camión de transporte.

El 25 de septiembre, Naturaleza muerta con guitarra se incorporó junto al resto de piezas para su traslado al centro cultural CajaGranada Fundación, donde desde el 6 de octubre pasaría a formar parte de la exposición Bodegón. La eternidad de lo inerte.

La obra se trata de un pequeño gouache enmarcado que está asegurado en 600.000 euros. La Policía investigaba la desaparición desde el 10 de octubre, cuando CajaGranada Fundación formalizó la denuncia tras comprobar que el cuadro no había llegado junto a las otras 56 obras que se trasladaron desde Madrid al centro cultural.

El cuadro de Picasso desparecido ha sido recuperado (Policía Nacional)

La Fundación CajaGranada detalló que el 3 de octubre la empresa de transporte acudió a las instalaciones del centro cultural para entregar las piezas, en una operación vigilada con cámaras. No todos los embalajes llevaban el número correspondiente, lo cual impidió revisar completamente el envío sin abrirlo. Por este motivo, realizaron verificaciones puntuales y acordaron firmar las cartas de porte, dejando el chequeo específico de cada obra para el desembalaje previsto el 6 de octubre.

La Brigada de Patrimonio Histórico continúa la investigación después de que especialistas de Policía Científica examinaron el paquete que guardaba la obra.

Durante su búsqueda, además, el cuadro fue inscrito en la base de datos internacional sobre obras de artes robadas o desaparecidas de la Interpol, donde figuran descripciones e imágenes de más de 57.000 artículos.

*Con información de EFE