La búsqueda del Picasso “perdido” en la ruta Madrid-Granada se convierte en una prioridad para Interpol

El cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Picasso, asegurado en 600.000 euros, no llegó a la exposición en Granada

La Policía Nacional española ha registrado en la base de datos internacional sobre objetos de arte robados o desaparecidos el cuadro de Picasso Naturaleza muerta con guitarra, que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada de la ciudad andaluza, para exponerse en el marco de una exposición, pero que no estaba junto al resto de piezas embaladas.

Todas las líneas de investigación siguen abiertas para dar con el paradero de este pequeño gouache enmarcado asegurado por 600.000 euros, han informado fuentes policiales, que indican que su posible desaparición durante el trayecto de Madrid a Granada (los trabajadores de la empresa hicieron noche en un hostal de Deifontes [Granada] antes de la entrega) es otra vía más de la investigación.

De momento, el cuadro ha sido inscrito en la base de datos internacional sobre obras de artes robadas o desaparecidas de la Interpol, donde figuran descripciones e imágenes de más de 57.000 artículos.

Esta pieza se trasladó de Madrid a Granada junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición Bodegón: La eternidad de lo inerte, que fue inaugurada este mes en el Centro Cultural de CajaGranada pero sin ella.

CajaGranada Fundación, responsable de la muestra, formalizó una denuncia ante la Policía Nacional.

Según su relato de los hechos, fue el viernes 3 de octubre cuando, como estaba previsto, la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural granadino para hacer entrega de las piezas que forman parte de la exposición, procedentes todas ellas de Madrid.

La entrega se hizo en una zona videovigilada y no fue hasta el lunes siguiente, 6 de octubre, cuando se desembalaron las obras, que estuvieron “videovigiladas en todo momento” sin que las grabaciones registraran incidencias durante el fin de semana, según informó este jueves CajaGranada Fundación.

Una vez finalizada esta labor, realizada por personal de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por la sala y, a media mañana, con todo desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron la falta de una obra, un pequeño gouache enmarcado de Pablo Picasso titulado Naturaleza muerta con guitarra, de 1919.

Fuente: EFE.

[Fotos: archivo Infobae]