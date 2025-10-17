Cultura

La búsqueda del Picasso “perdido” en la ruta Madrid-Granada se convierte en una prioridad para Interpol

Las autoridades españolas inscribieron la obra “Naturaleza muerta con guitarra”, asegurada por 600.000 euros, en la base internacional de arte robado

Guardar
El cuadro 'Naturaleza muerta con
El cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' de Picasso, asegurado en 600.000 euros, no llegó a la exposición en Granada

La Policía Nacional española ha registrado en la base de datos internacional sobre objetos de arte robados o desaparecidos el cuadro de Picasso Naturaleza muerta con guitarra, que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada de la ciudad andaluza, para exponerse en el marco de una exposición, pero que no estaba junto al resto de piezas embaladas.

Todas las líneas de investigación siguen abiertas para dar con el paradero de este pequeño gouache enmarcado asegurado por 600.000 euros, han informado fuentes policiales, que indican que su posible desaparición durante el trayecto de Madrid a Granada (los trabajadores de la empresa hicieron noche en un hostal de Deifontes [Granada] antes de la entrega) es otra vía más de la investigación.

De momento, el cuadro ha sido inscrito en la base de datos internacional sobre obras de artes robadas o desaparecidas de la Interpol, donde figuran descripciones e imágenes de más de 57.000 artículos.

Esta pieza se trasladó de Madrid a Granada junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición Bodegón: La eternidad de lo inerte, que fue inaugurada este mes en el Centro Cultural de CajaGranada pero sin ella.

La Policía Nacional inscribe en
La Policía Nacional inscribe en la base de datos internacional de arte robado el cuadro de Picasso desaparecido

CajaGranada Fundación, responsable de la muestra, formalizó una denuncia ante la Policía Nacional.

Según su relato de los hechos, fue el viernes 3 de octubre cuando, como estaba previsto, la empresa de transporte se personó en las instalaciones del centro cultural granadino para hacer entrega de las piezas que forman parte de la exposición, procedentes todas ellas de Madrid.

La entrega se hizo en una zona videovigilada y no fue hasta el lunes siguiente, 6 de octubre, cuando se desembalaron las obras, que estuvieron “videovigiladas en todo momento” sin que las grabaciones registraran incidencias durante el fin de semana, según informó este jueves CajaGranada Fundación.

Una vez finalizada esta labor, realizada por personal de CajaGranada Fundación, se fueron distribuyendo por la sala y, a media mañana, con todo desembalado, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron la falta de una obra, un pequeño gouache enmarcado de Pablo Picasso titulado Naturaleza muerta con guitarra, de 1919.

Fuente: EFE.

[Fotos: archivo Infobae]

Temas Relacionados

Pablo Picasso"Naturaleza muerta con guitarra"Arte robadoInterpolUltimas noticias América

Últimas Noticias

La literatura argentina destaca en el nuevo portal de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

“El caudal de libros que incluye bordea el medio millar”, cuenta el lingüista Pedro Luis Barcia, artífice de esta gran digitalización que ahora está al alcance del mundo entero

La literatura argentina destaca en

Cómo se escribe: ¿Boca a boca o boca a oreja? La RAE aclara la polémica

Existe una alocución que usamos generalmente para referirnos a la difusión oral de algún tema

Cómo se escribe: ¿Boca a

Kelly Reichardt cuenta en “Mente maestra” una visión inesperada sobre los robos de arte

La nueva película de una de las directoras más originales del cine independiente estadounidense, elimina el show típico del subgénero para centrarse en la vida y fracasos de un hombre gris

Kelly Reichardt cuenta en “Mente

Julieta Laso cierra su año en Buenos Aires con el espectáculo “Aves Nocturnas”

El 15 de noviembre en el Teatro Margarita Xirgu la cantante presentará un show especial con la participación de Liliana Herrero, Cucuza Castiello y Lidia Borda como invitados especiales

Julieta Laso cierra su año

Negocios, reducciones y confianza en nuestra literatura: la Feria del Libro de Frankfurt, en los ojos de Argentina

Entre reuniones, presentaciones y catálogos varios, los editores argentinos llegaron a Alemania para participar del evento literario más grande del mundo. ¿Qué es lo que interesa de nuestros libros?

Negocios, reducciones y confianza en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dramático video: se cerró el

Dramático video: se cerró el ascensor, el perro quedó colgando y el final era inevitable... hasta que apareció un héroe

Receta de escalopes de pescado, rápida y fácil

El multimillonario Bryan Johnson reveló cuál es su comida favorita para alcanzar la longevidad

Mercados: las acciones y los bonos operan con mínimas variantes, pendientes del mercado cambiario

Dos pueblos argentinos fueron elegidos por la ONU entre los mejores del mundo

INFOBAE AMÉRICA
Ace Frehley, el genio detrás

Ace Frehley, el genio detrás del circo pirotécnico de Kiss

Cayó en Estados Unidos un presunto terrorista acusado de participar de la incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023

La Fiscalía de Ecuador busca archivar una causa por presunto tráfico de influencias que salpica a Noboa

Donald Trump confirmó que se reunirá con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC en Corea del Sur

Las 13 mejores imágenes microscópicas premiadas por expertos en 2025

TELESHOW
Murió Alejandro Fiori, guitarrista de

Murió Alejandro Fiori, guitarrista de Los Encargados y Los Pillos y figura clave del under de los 80

Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini al revelar con quién está en pareja: “Este vestido es de mi suegra”

El enérgico descargo de Nico Vázquez tras los rumores sobre su vida personal: “Una falta de respeto”

El video de Evangelina Anderson que combina fuego rojo, brillo y un grito de libertad: “Así me voy del desfile”

El pase de facturas entre Wanda Nara y Luis Ventura en MasterChef Celebrity: “Vos ganaste más plata”