Ken Follett nos acerca a la creación del megalito de Stonehenge en el Neolítico: “las mujeres también hicieron muchas cosas”

'El círculo de los días', de Ken Follett (Plaza & Janés)

La inauguración de una experiencia ‘inmersiva’ en el Cupra City Garage Madrid (que se puede visitar hasta el día 12 de octubre) ha marcado el lanzamiento de El círculo de los días, la nueva novela de Ken Follett que traslada a los lectores a la época de la construcción de Stonehenge.

El evento, que incluye maquetas del monumento, proyecciones audiovisuales y talleres de talla de sílex, busca acercar al público a la vida cotidiana de la Edad de Piedra y a los misterios que rodean a este emblemático círculo de monolitos.

Con 198 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, el autor galés ha presentado en Madrid su obra más reciente, publicada por Plaza y Janés, en la que explora los desafíos de erigir una estructura monumental en una sociedad carente de tecnologías básicas como la rueda o la escritura.

¿Quién construyó Stonehenge?

Durante la rueda de prensa de presentación, Ken Follett explicó que la fascinación por los enigmas de Stonehenge fue el motor de su nuevo proyecto: “Ves ese monumento fantástico y todo el mundo piensa: ‘¿quién lo construyó? ¿cómo lo construyeron? ¿Por qué?’ Mientras leía sobre él, me di cuenta de que ahí había una historia fantástica”, relató el escritor a los medios.

La novela se articula en torno a dos protagonistas principales. Seth, descrito por el propio autor como “un ingeniero”, es un minero encargado de extraer sílex en el sur de Inglaterra y de resolver los problemas logísticos para transportar las enormes piedras hasta el emplazamiento del monumento.

Portada del libro 'El Círculo de los Días', de Ken Follett (Plaza & Janés)

Junto a él, Joia, una sacerdotisa dotada de un notable carisma y capacidad de liderazgo, asume la tarea de movilizar a cientos de personas para emprender la construcción. “Para arrastrar las piedras se necesitaban al menos doscientas personas y debía existir alguien capaz de liderarlas, de convencer a la gente para dejar sus trabajos y sus hogares y emprender una peregrinación hasta el valle donde se construía Stonehenge. Joia es ese personaje con gran poder de persuasión”, detalló Follett.

El elenco se completa con figuras como el padre de Seth, la amada del protagonista (Neen, hermana de Joia) y los antagonistas, personajes que el autor reconoce disfrutar especialmente al escribir.

En su intervención, Ken Follett abordó las posibles funciones de Stonehenge en la sociedad neolítica. Según el escritor, el monumento cumplía al menos dos propósitos claros y uno hipotético: “Era claramente un monumento religioso: su orientación solar lo confirma. Pero donde se reunía mucha gente surgían, también, mercados. El sílex no se puede comer, y los mineros que lo extraían debían cambiarlo por comida o por ropa, así que existía un sistema de intercambio. Por eso es probable que Stonehenge fuera también un gran mercado. El tercer propósito, más debatido, es que pudo haber funcionado como un calendario. Sabían cuándo era el solsticio, pero no tenían escritura ni papel. Una teoría sostiene que el propio círculo de piedras servía para marcar los días o los meses”, explicó el autor a la prensa.

En esta ocasión, 80% imaginación

El proceso de documentación para El círculo de los días ha supuesto un reto particular, dado que la ausencia de escritura en el Neolítico impide acceder a fuentes primarias.

Ken Follett reconoció que, a diferencia de otras novelas históricas, en esta ocasión la proporción entre información y ficción se ha inclinado hacia la imaginación: “Si normalmente en mis novelas información e imaginación están al 50-50, en este caso podríamos hablar de un 20% de información y un 80% de imaginación”, admitió el escritor británico.

Consultado sobre la verosimilitud de que una mujer ejerciera el liderazgo en una sociedad tan antigua, Follett argumentó que el estudio del firmamento, fundamental en Stonehenge, era tarea de sacerdotes, y que la historia ha tendido a invisibilizar el papel de las mujeres: “Siempre creemos que en la historia todo lo han hecho los hombres, pero las mujeres también hicieron muchas cosas. Así que, ¿por qué no podía ser una sacerdotisa quien lo hiciera en este caso?”, reflexionó ante los periodistas.

Varios lanzamientos, entre ellos algunos de los más esperados de la temporada.

En relación a posibles paralelismos entre los temas de la novela (como la guerra, la violencia o la misoginia) y la actualidad, en particular el conflicto en Gaza, Ken Follett subrayó que no pretende impartir lecciones a sus lectores: “No me siento más listo que mis lectores, que son muy listos, y por eso no me gusta darles lecciones”, afirmó el autor galés.

Añadió que sus obras abordan cuestiones universales como el crimen, la guerra, el trabajo, el dinero, el amor y el sexo, preocupaciones presentes a lo largo de la historia.

Por el momento, Follett no prevé que El círculo de los días se convierta en una saga como Los pilares de la tierra, ni tiene certeza sobre una posible adaptación audiovisual. “No hay quien entienda a Hollywood. Tengo un agente allí al que a veces le digo: ‘creo que esta historia sería una serie estupenda en Netflix’. Nos llega una opción de compra, nos dicen que la van a hacer, pero de repente cambia el ejecutivo al frente del estudio y ya no la quieren. No es fácil navegar ese mundo”, relató el escritor, aunque reconoció que “sería estupendo ver El círculo de los días convertido en película o serie”.