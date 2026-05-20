La imputación de Zapatero deja a Pedro Sánchez sin su revulsivo electoral y su mayor activo en la sombra para construir mayorías: “La derecha le tenía ganas”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

El PSOE vuelve a encajar un nuevo revés judicial tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y teme los efectos que provocará la exposición prolongada a esta causa. Porque, independientemente de cómo evolucione el proceso en la Audiencia Nacional, en Ferraz reconocen el efecto desmovilizador que los casos de corrupción han tenido en la militancia, especialmente en un partido que desde hace un año arrastra la imputación y procesamiento de sus dos exsecretarios de Organización y personas de confianza de Pedro Sánchez.

Tras meses de investigación, el juez de instrucción José Luis Calama ha citado al expresidente del Gobierno a raíz de las sospechas de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de Policía Nacional (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción, quienes creen que Zapatero cobró casi dos millones de euros por su gestión en el rescate a la aerolínea Plus Ultra. En dicha resolución, el magistrado asegura haber identificado como enviados diferentes cobros al entorno de Zapatero, de los cuales en su mayoría la cantidad fue destinada a él mismo y a la empresa Whathefav, propiedad de sus hijas, Laura y Alba, destinada a la publicidad, y públicamente vinculada al marketing, la comunicación, los contenidos digitales y los eSports.

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La noticia se produce en un momento crítico de la legislatura, con las elecciones municipales y generales a la vuelta de la esquina y con una aritmética parlamentaria muy complicada para gobernar, presionado por sus socios fiables y bloqueado por Junts per Catalunya. Precisamente, la imputación de Zapatero deja muy tocada la supervivencia de Pedro Sánchez, ya que se queda sin uno de sus mayores activos en la sombra para construir mayorías.

Asumió el rol de interlocutor de Cerdán

El socialista asumió el rol negociador que dejó vacante Santos Cerdán y desde entonces ha sido él quien ha desempeñado como interlocutor, por ejemplo, con la formación de Carles Puigdemont para tratar de desencallar el divorcio con el Ejecutivo. De ahí que los socios del Gobierno hayan insinuado que Zapatero podría ser víctima de ‘lawfare’ porque el movimiento judicial beneficia claramente a la oposición. “La derecha le tenía ganas a Zapatero”, afirmó sin reparos la líder de la formación morada, Ione Belarra, en una rueda de prensa en el Congreso.

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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero muestra que la "derecha le tenía muchas ganas" y considera que el Gobierno "cada vez lo tiene más difícil" si no enfrenta tanto la corrupción como la "guerra sucia judicial". (Fuente: Congreso)

Desde Sumar también han cerrado filas con el expresidente del Gobierno, cuestionando las últimas decisiones judiciales. “A nadie le puede sorprender después de las últimas imputaciones que se han producido, especialmente con líderes del espacio progresista”, señalaron fuentes del socio minoritario del Gobierno.

El revulsivo electoral podría quedarse en el banquillo

El PSOE también pierde al que ha sido también su mayor baza electoral. Porque Zapatero no ha desempeñado un mero rol de acompañante en los mítines políticos. Es la figura que Pedro Sánchez ha utilizado cuando agitaba a su electorado para hablar de remontadas frente al PP y la extrema derecha. Esto ya se vivió durante la campaña de las elecciones generales de 2023, cuando Zapatero reaparecía para darse un baño de masas en las grandes ciudades.

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En todo caso, los socialistas cierran filas e insisten en poner la mano en el fuego por su expresidente, como ya hicieron con Santos Cerdán: “No nos vamos a dejar avasallar”, insistió el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López.