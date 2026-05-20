España

Cómo actuar si fallan los frenos del coche: todo lo que tienes que saber en caso de emergencia

Las recomendaciones del RACE incluyen técnicas para detener el vehículo con seguridad y señales que alertan sobre posibles averías en el sistema de frenos

Guardar
Google icon
Un mantenimiento adecuado y revisiones periódicas son claves para evitar emergencias al volante
Revisar el sistema de frenos y atender los síntomas de alerta ayuda a prevenir accidentes graves (iStock)

Perder la capacidad de frenada al volante constituye una de las situaciones más peligrosas y angustiantes a las que puede enfrentarse un conductor. Según ha informado el Real Automóvil Club de España (RACE), existen una serie de pasos concretos que pueden ayudar a minimizar el riesgo y facilitar que el vehículo termine por detenerse con la mayor seguridad posible.

Si los frenos de un coche dejan de funcionar de forma repentina durante la marcha, es esencial mantener la calma y no realizar maniobras intempestivas. Entre las recomendaciones técnicas de RACE figura la importancia de intentar aumentar la presión en el circuito de frenos pisando el pedal de forma intensa y repetida, al tiempo que se reduce la velocidad utilizando el freno motor —esto es, bajando marchas— y se aplica gradualmente el freno de mano si este es manual.

PUBLICIDAD

En caso de fallo prolongado, buscar un área de frenado de emergencia o acercarse al arcén es fundamental para evitar poner en peligro a otros conductores. Cabe destacar que nunca debe bloquearse el freno de mano ni apagarse el motor en movimiento, ya que el vehículo podría perder estabilidad y la dirección asistida dejaría de funcionar, dificultando el control del coche.

Síntomas y causas de un fallo en los frenos

En cuanto a los síntomas que pueden indicar un funcionamiento defectuoso del sistema de frenos, Juan Manuel Llorente, formador técnico del RACE, ha detallado que la pérdida de eficacia al frenar, el endurecimiento del pedal, la aparición de ruidos como chirridos o el hecho de que el coche pierda líquido de frenos son señales de alerta claras. Entre las causas más frecuentes figura el desgaste de las pastillas, la falta de líquido o la presencia de aire en el circuito.

PUBLICIDAD

Según Llorente, si el pedal del freno se percibe ‘blando’, probablemente haya aire en el sistema o falta de líquido, mientras que un coche que tiende a desviarse al frenar puede tener problemas de alineación, desgaste desigual en los frenos o, incluso, una fuga de líquido. En esos casos, el se recomienda revisar de inmediato la presión y el estado de los neumáticos y llevar el vehículo a un taller si persisten las anomalías.

La asistencia profesional y el uso de talleres acreditados resultan fundamentales ante cualquier anomalía en los frenos
Manipular los frenos sin conocimientos técnicos puede agravar las averías y comprometer la seguridad (iStock)

Cuando el freno de mano no retiene el coche al aparcar, se impone diagnosticar rápidamente el origen del problema. El sistema de freno de mano convencional se basa en cables que, al tensionarse por una palanca manual, bloquean las ruedas traseras mediante pastillas o zapatas. Los modelos con freno de mano eléctrico utilizan motores para accionar el mismo sistema.

Entre las causas más habituales de mal funcionamiento se encuentran el desajuste o rotura de los cables, el desgaste de las pastillas o zapatas, el deterioro del disco de freno, la erosión de los dientes del trinquete —lo que impide fijar bien la palanca— o el mal estado de los pistones que accionan el freno trasero.

La importancia del mantenimiento y las revisiones periódicas

Manipular el sistema por cuenta propia puede derivar en tensado incorrecto de cables o en la rotura de piezas delicadas. Llorente aconseja realizar inspecciones periódicas conforme lo indique el manual del fabricante y recuerda que los socios del club disfrutan de una cobertura mecánica que puede cubrir de forma total o parcial el coste de reparaciones.

Pedro Sánchez anuncia ayudas de hasta 7.500 euros para la compra de coches eléctricos para autónomos y pymes

Juan Manuel Llorente insiste en que un mantenimiento preventivo resulta esencial para detectar desgastes y prevenir fallos. Un correcto rodaje tras la salida del vehículo de fábrica garantiza la eficacia inicial del sistema, pero el uso y el paso del tiempo exigen revisiones regulares. Los fallos pueden derivar tanto de causas mecánicas —como pastillas o discos desgastados— como de accidentes puntuales, presencia de grasas en el sistema o amortiguación deficiente.

La organización recuerda que, si todos los puntos de control se encuentran correctamente, no existe motivo para desconfianza en el funcionamiento de los frenos. No obstante, aconseja no retrasar jamás las revisiones programadas y acudir siempre a talleres acreditados.

Temas Relacionados

CochesMotorMotor EspañaSeguridad VialVehículosEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

España llega tarde al sistema de devolución de envases: tiene hasta noviembre para implantarlo y el proceso está paralizado por Madrid

Desde Retorna señalan que la puesta en marcha del SDDR es necesaria para acabar con la contaminación por plástico, ya que se pierden cada día 40 millones de envases en nuestro país

España llega tarde al sistema de devolución de envases: tiene hasta noviembre para implantarlo y el proceso está paralizado por Madrid

El espacio entre las neuronas puede influir en tu rapidez cerebral: un estudio confirma que estos “huecos” son partes activas del sistema.

Hasta ahora, la ciencia consideraba que el espacio situado entre las células cerebrales era un simple medio para los neurotransmisores

El espacio entre las neuronas puede influir en tu rapidez cerebral: un estudio confirma que estos “huecos” son partes activas del sistema.

Llega el verano y Madrid, con 24 piscinas públicas al aire libre, se sitúa a la cola de España: “La oferta es ridícula, hay una por cada 145.000 habitantes”

Colectivos vecinales denuncian que cinco distritos, con más de 700.000 residentes, no cuentan con este tipo de instalaciones, pese a que los veranos son cada vez más extremos

Llega el verano y Madrid, con 24 piscinas públicas al aire libre, se sitúa a la cola de España: “La oferta es ridícula, hay una por cada 145.000 habitantes”

Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE

El expresidente del Gobierno declarará el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional después de que el juez le sitúe en el centro de una presunta red de influencias y movimientos financieros vinculados al rescate de la aerolínea con 53 millones de euros de dinero público

Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE

Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE

Las presuntas maniobras de Zapatero para ocultar el dinero del caso Plus Ultra: facturas falsas de 50.000 euros, una sociedad ‘offshore’ en Dubái y órdenes para borrar la palabra “comisión”

La imputación de Zapatero deja a Pedro Sánchez sin su revulsivo electoral y su mayor activo en la sombra para construir mayorías: “La derecha le tenía ganas”

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide la convocatoria de elecciones mientras el Gobierno cree en la inocencia del expresidente y espera que Sánchez le defienda este miércoles en el Congreso

El juez del ‘caso Plus Ultra’ vincula un pago de 2.000 euros en efectivo a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, dentro de la red de influencias atribuida a Zapatero

ECONOMÍA

La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

El Gobierno lo confirma: se podrá cobrar la pensión de orfandad de por vida si cumples estos requisitos

Pagar con bizum o tarjeta: cuál es la diferencia y qué conviene usar en cada situación

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

Los jubilados contarán con 137 millones de euros para irse de viaje y de balnearios

DEPORTES

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”

Los motivos detrás de la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid son los mismos que le llevaron por primera vez al club blanco: romper la hegemonía del FC Barcelona