España

'Los pilares de la tierra', el 'bestseller' de Ken Follet, pudo no haberse publicado: "Le dijeron a mi mujer que tenía que impedir que terminara el libro"

La confianza en el proyecto fue escasa entre quienes hasta entonces respaldaban sus historias, llevando a sus editores a contactar a su mujer para evitar que lo concluyese

Fede Sáenz

Por Fede Sáenz

Imagen de archivo (28/9/2023) del
Imagen de archivo (28/9/2023) del escritor británico Ken Follett en la presentación de su última novela 'La armadura de la luz'. EFE/ Rodrigo Jiménez

Junto a la entrada principal de la catedral de Vitoria-Gasteiz se encuentra una escultura que suele llamar la atención de quienes pasan por allí. La imagen de un hombre pensativo, con gesto concentrado y libro en mano, se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. No es un personaje anónimo: representa a Ken Follett, el reconocido escritor galés cuya relación con la capital vasca quedó sellada a través de su obra más famosa y la propia historia del templo. La rehabilitación de la catedral inspiró el argumento de la novela Un mundo sin fin, segunda parte de la popular saga Los pilares de la tierra.

Antes de cumplir los 30 años, Follett ejercía como reportero y empezó a dar forma a lo que sería el inicio de una exitosa carrera literaria. Su primer gran éxito llegó con El ojo de la aguja, un thriller de espionaje ambientado en la Alemania nazi. La respuesta del público resultó tan arrolladora que abandonó la prensa para centrarse en la literatura.

Ken Follett, sobre su amor por la ciudad de Vitoria: “Les ayudé a restaurar la catedral y me hicieron una estatua”

“Le dijeron a mi mujer que tenía que impedir que terminara el libro”

Aunque transitó por géneros como el thriller, la novela negra y la aventura, el gran reconocimiento internacional llegó con la saga histórica de Los pilares de la tierra. El primer libro, publicado en 1989, suma cerca de 30 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo según el propio autor, una cifra que compartió en una entrevista con la BBC en el programa Influential, presentado por Katty Kay.

En la entrevista, la periodista preguntó a Follett sobre la reacción de su entorno editorial al conocer el giro temático. “Me dijeron: ‘Es sobre la construcción de una iglesia’. ‘Sí’. ‘Y es en la Edad Media’. ‘Sí’. ‘¿Estás seguro?’”, rememoró el escritor. La confianza en el proyecto fue escasa entre quienes hasta entonces respaldaban sus historias de espías. Según relató en esa conversación, los editores llegaron a dirigirse incluso a su esposa para que tratara de detener la publicación. “Le dijeron a mi mujer que tenía que impedir que terminara el libro porque arruinaría mi carrera”, explicó el autor galés, quien se mantuvo fiel a su idea original.

El tiempo acabaría dándole la razón. Frente a la incertidumbre editorial, Follett defendió su obra: “Yo estaba convencido de que se podía escribir una novela estupenda y popular sobre la construcción de una catedral en la Edad Media. Y eso sorprendió un poco a mis editores. Yo había escrito estas novelas de suspense y ellos dijeron: ‘Mira, lo has hecho muy bien con los nazis y la KGB. ¿Por qué no sigues con eso?’ Pero pensé que esto podría ser mejor. Creo que es la única vez en mi vida en la que he tenido razón y todos los demás se han equivocado”, recordaba Follett durante la entrevista.

Ken FollettEscritoresBest SellerNovelasAutoresEspaña-CulturaEspaña Noticias

