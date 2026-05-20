España

Las presuntas maniobras de Zapatero para ocultar el dinero del caso Plus Ultra: facturas falsas de 50.000 euros, una sociedad ‘offshore’ en Dubái y órdenes para borrar la palabra “comisión”

La Audiencia Nacional asegura que nueve empresas sin actividad real actuaron como vehículo para canalizar fondos

Guardar
Google icon
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). (Nacho Frade/Europa Press)
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su intervención en el mitin. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). (Nacho Frade/Europa Press)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, a cargo de la investigación sobre el caso Plus Ultra, atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ser el presunto líder de la trama que investiga el supuesto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en forma de rescate durante la pandemia. Según las pesquisas judiciales, las comisiones cobradas en esta operación por Zapatero ascenderían a 1,9 millones de euros, divididos en 1,5 para sí mismo y 423.779 euros para sus hijas.

El auto, al que ha tenido acceso Infobae, sostiene que el que fue presidente del Gobierno entre 2004 y 2011 es el líder de una trama que creó “sociedades instrumentales” y empresas pantalla para “ocultar el origen y destino de los fondos”. El juez asegura que nueve mercantiles actuaron como vehículo para canalizar fondos sin actividad real, redistribuir recursos y emitir facturación simulada y contratos ad hoc. Además de esto, la operativa tenía en común la “intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico”, como las relativas al coque de petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas. Entre estas nueve empresas destaca la consultora Análisis Relevante, firma que asesoró a la aerolínea en su rescate, cuyo dueño, Julio Martínez, es amigo de Zapatero; Whathefav SL, la empresa de sus hijas, u otras como Sofgestor SL, Caletón Consultores, Voli Analítica o Afitta SL.

PUBLICIDAD

Mensajes de Zapatero (Infobae España)
Mensajes de Zapatero (Infobae España)

Asimismo, en la resolución también se identifica la creación de una offshore en Dubái, Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco, con la colaboración de la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez; el responsable de Análisis Relevante y su gestor, Cristóbal Cano. El juez identifica a Idella Consulenza Strategica SL como la sociedad desde la que se habría articulado el desvío al extranjero de fondos relacionados con Plus Ultra, cuya titularidad integra ostentaría Julio Martínez.

La offshore, destinada a “ofrecer servicios de consultoría profesional a empresas y organizaciones empresariales de países de habla hispana interesadas en tener presencia y/o hacer negocios en los Emiratos Árabes Unidos, así como a empresas de los EAU interesadas en expandir sus negocios en España y Latinoamérica”, preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años. “La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público [a Plus Ultra]) ―sin constancia del pago en España―, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español", señala Calama.

PUBLICIDAD

Las facturas falsas

La investigación también describe la supuesta fabricación de contratos y facturas ficticias. El magistrado sostiene que la red emitía “contratos de asesoramiento”, “facturación genérica” y “documentación simulada” para justificar movimientos económicos que, según la investigación, carecían de soporte real.

La investigación sostiene que los implicados consensuaban previamente los conceptos, las fechas y los importes de las facturas para que cuadraran con los pagos que necesitaban justificar. En conversaciones intervenidas por la UDEF, Gertrudis y Cano llegan a pedir instrucciones concretas sobre qué cantidades debían reflejar o qué concepto resultaba más adecuado para sostener la operativa. En uno de los mensajes incorporados puede leerse: “Ok o si tengo que poner más importe. Con lo que me digas el lunes te envío la firmada”, mientras que en otra conversación se propone “ir consensuando los conceptos”.

El auto recoge además que gran parte de los contratos eran elaborados “ad hoc” e incluso con carácter retroactivo. Los investigadores consideran acreditado que muchas relaciones mercantiles se diseñaban únicamente para respaldar movimientos bancarios ya acordados con anterioridad. En uno de los episodios descritos, Julio Martínez Sola, presidente y cofundador de Plus Ultra, plantea a Martínez Martínez una estrategia para canalizar los pagos mediante la creación de un contrato a “medida” cuyo objeto se adecue al concepto de la factura: “Luego, en fecha, dejarlo sin efecto al no haber cumplido la segunda cuota o similar”. Para el juez, estas conversaciones reflejan una “operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento” y “generar contratos y facturas que otorgaran apariencia de legalidad a los pagos”. Pregúntale a la gente de Afitta si (...) han presentado la factura el año pasado para el tema del Iva ¿vale? Eso lo primero, para poder cambiar el concepto”, le dijo por audio Federico Lledo, que fue administrador de Summer Wind, a Martínez Sola.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado este martes de "escándalo internacional" la investigación del expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra' y ha criticado que el Gobierno de la nación "cuestione" la labor de la Justicia. (Fuente: Comunidad de Madrid)

La documentación intervenida también revela el uso habitual de conceptos genéricos o directamente irreales. Entre las facturas analizadas aparecen referencias a “servicios agencia”, “honorarios de asesoramiento”, “informes mensuales” o supuestos desarrollos tecnológicos inexistentes. Uno de los ejemplos que cita el auto es una factura de 50.000 euros por el supuesto “desarrollo e implementación de aplicación informática destinada a utilización en sector aéreo”. Sin embargo, más tarde admitían que la sociedad Caletón Consultores, controlada por Santiago Fernández Lena, secretario del Consejo de Administración de la aerolínea, “no tiene programas”, por lo que proponía “darle una vuelta para ver si pueden hacerlo de otra manera con otro o concepto”.

El auto también hace mención a las instrucciones expresas para censurar palabras comprometedoras en los borradores contractuales. En concreto, el texto detalla que en mayo de 2022 se redactó un contrato que fijaba una remuneración del 3%. Dos días después, el gestor Cristóbal Cano solicitó “por indicación de Julio Martínez, que elimine del documento la palabra ‘comisión’”. Para el magistrado, esta instrucción expresa demuestra que la red utilizaba denominaciones alternativas, como supuestos servicios de asesoramiento, con el único objetivo de encubrir la verdadera naturaleza económica de las operaciones.

Temas Relacionados

José Luis Rodríguez ZapateroPSOECorrupciónAudiencia NacionalJuiciosJusticiaTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Zaragoza

España llega tarde al sistema de devolución de envases: tiene hasta noviembre para implantarlo y el proceso está paralizado por Madrid

Desde Retorna señalan que la puesta en marcha del SDDR es necesaria para acabar con la contaminación por plástico, ya que se pierden cada día 40 millones de envases en nuestro país

España llega tarde al sistema de devolución de envases: tiene hasta noviembre para implantarlo y el proceso está paralizado por Madrid

El espacio entre las neuronas puede influir en tu rapidez cerebral: un estudio confirma que estos “huecos” son partes activas del sistema.

Hasta ahora, la ciencia consideraba que el espacio situado entre las células cerebrales era un simple medio para los neurotransmisores

El espacio entre las neuronas puede influir en tu rapidez cerebral: un estudio confirma que estos “huecos” son partes activas del sistema.

Llega el verano y Madrid, con 24 piscinas públicas al aire libre, se sitúa a la cola de España: “La oferta es ridícula, hay una por cada 145.000 habitantes”

Colectivos vecinales denuncian que cinco distritos, con más de 700.000 residentes, no cuentan con este tipo de instalaciones, pese a que los veranos son cada vez más extremos

Llega el verano y Madrid, con 24 piscinas públicas al aire libre, se sitúa a la cola de España: “La oferta es ridícula, hay una por cada 145.000 habitantes”

Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE

El expresidente del Gobierno declarará el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional después de que el juez le sitúe en el centro de una presunta red de influencias y movimientos financieros vinculados al rescate de la aerolínea con 53 millones de euros de dinero público

Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE

Guía para entender el ‘caso Plus Ultra’ y la imputación de Zapatero: un rescate aprobado por el Gobierno, conexiones con Venezuela y acercamientos a figuras del PSOE

La imputación de Zapatero deja a Pedro Sánchez sin su revulsivo electoral y su mayor activo en la sombra para construir mayorías: “La derecha le tenía ganas”

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | El PP pide la convocatoria de elecciones mientras el Gobierno cree en la inocencia del expresidente y espera que Sánchez le defienda este miércoles en el Congreso

El juez del ‘caso Plus Ultra’ vincula un pago de 2.000 euros en efectivo a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos, dentro de la red de influencias atribuida a Zapatero

“Si, ‘bro’. Nuestro pana Zapatero detrás”: los mensajes de la trama que revelan cómo se forjó el rescate a la aerolínea Plus Ultra

ECONOMÍA

La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

La crisis energética por el cierre de Ormuz amenaza la construcción: una de cada cinco empresas ya estudia recortar plantilla y el 90% ve peligrar su viabilidad

El Gobierno lo confirma: se podrá cobrar la pensión de orfandad de por vida si cumples estos requisitos

Pagar con bizum o tarjeta: cuál es la diferencia y qué conviene usar en cada situación

El plan ‘antiapagones’ de Red Eléctrica para blindar el sistema eléctrico español: las renovables condicionan las medidas del operador

Los jubilados contarán con 137 millones de euros para irse de viaje y de balnearios

DEPORTES

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Un hacker cambia el nombre del Bernabéu en Google Maps y se vuelve viral en redes sociales: “Mbappé dictador”

Quién forma parte del núcleo duro de Florentino Pérez en el Real Madrid: su hermano, directivos de ACS y una sola mujer componen la junta

Guardiola, “furioso” por la filtración que adelanta su adiós al Manchester City: videollamada a medianoche con la plantilla

Carlos Alcaraz se pierde también Wimbledon debido a su lesión en la muñeca: “Todavía no estoy listo”

Los motivos detrás de la posible vuelta de Mourinho al Real Madrid son los mismos que le llevaron por primera vez al club blanco: romper la hegemonía del FC Barcelona