La tendencia de 2026 para reducir el calor: cambia las cortinas tradicionales y reduce el gasto energético

Un ambiente interior cálido y acogedor se mantiene con cortinas térmicas de alta densidad que cubren las grandes ventanas, sugiriendo un clima frío exterior. / Imagen Ilustrativa Infobae

Cada vez, el calor está más cerca y se nota. Por ello, es momento de implementar ciertas soluciones técnicas que frenarán la entrada de este calor en los hogares. Por ejemplo, la primera de las propuestas es la sustitución de cortinas tradicionales por soluciones térmicas, como estores reflectores y cortinas blackout con capa aislante. Esta, según recoge ElNacional.cat, se ha consolidado como la tendencia destacada en interiorismo para el año 2026 por su practicidad. Este cambio, que pone el acento en la eficiencia térmica y el ahorro energético, responde a la necesidad de combatir el aumento de temperaturas en el interior del hogar durante los meses de verano.

La incorporación de materiales reflectantes y tejidos multifuncionales permite bloquear la radiación solar antes de que penetre en la vivienda, contribuyendo a mantener una temperatura interior más estable. Las cortinas blackout, por su parte, integran varias capas que actúan como barrera tanto para la luz como para el calor, resultando especialmente eficaces en ventanas orientadas al sur o en estancias con exposición solar prolongada. Según la información publicada por el medio catalán, estas soluciones no requieren obras ni modificaciones estructurales, por lo que su instalación es rápida y accesible en la mayoría de hogares.

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El dato diferenciador que subrayan los interioristas es el impacto directo en el consumo de electricidad, lo cual también es la principal preocupación del consumidor. La reducción de la entrada de calor disminuye la necesidad de utilizar aire acondicionado, lo que se traduce en un menor gasto energético y un ambiente más fresco sin recurrir a corrientes de aire artificial. Además, estas cortinas específicas no solo logran rebajar las temperaturas interiores sino que prolongan la sensación de confort térmico a lo largo del día, tal y como recoge ElNacional.cat.

Cuáles son las ventajas de los estores térmicos y las cortinas ‘blackout’ frente a las convencionales

La principal diferencia de los nuevos sistemas frente a las cortinas convencionales radica en su composición técnica. Los estores térmicos reflejan la luz solar hacia el exterior, evitando que la radiación aumente la temperatura dentro de la vivienda. En el caso de las cortinas blackout, la presencia de varias capas refuerza su capacidad para actuar como barrera en todos los sentidos. De esta manera, se crean entornos interiores más frescos, incluso en momentos de máximo calor, como el verano madrileño.

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La instalación de estas soluciones térmicas resulta especialmente recomendable para habitaciones y zonas orientadas al sur, donde el sol incide durante muchas horas. El objetivo es mantener un ambiente estable sin cambios bruscos de temperatura ni necesidad permanente de climatización artificial. Por otro lado, los fabricantes han evolucionado el diseño de estos productos, que ya no se conciben solo como una opción funcional, sino que aportan valor añadido a la decoración del hogar mediante acabados modernos y discretos. Todo ello ha contribuido a convertir la sustitución de las cortinas clásicas por estores y cortinas técnicas en una de las estrategias más eficaces para reducir el impacto de las altas temperaturas en casa.

Un conocido contaminante común en los hogares puede alterar las células de los seres humanos.

Este cambio no solo busca mejorar la eficiencia energética sino también la calidad de vida diaria, ampliando el rango de opciones disponibles a cualquier tipo de vivienda, independientemente de su estructura arquitectónica. La tendencia identificada por los interioristas y detallada por ElNacional.cat refleja la transformación de las preferencias de los consumidores hacia soluciones domésticas que aúnen funcionalidad térmica, estética y sostenibilidad.

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