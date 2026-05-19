España Cultura

Feria del Libro de Madrid 2026: horarios, firmas, qué pódcasts se emitirán en directo y cómo llegar

La 85.ª edición tendrá como eje central la sátira y el humor, donde más de 230 autores firmarán durante 15 días en el Parque del Retiro

Guardar
Google icon
Letizia con libreros argentinos
Letizia con los libreros argentinos Raquel Garzón y Daniel Ulanovsky Sack en la Feria del Libro de Madrid 2025 (Casa Real)

El próximo 29 de mayo, el Parque del Retiro dará el pistoletazo de salida a la 85.ª edición de la Feria del Libro de Madrid, la fiesta literaria que se celebra anualmente en la capital y punto de encuentro entre autores, lectores y libreros. Será la reina Letizia la que un año más inaugure la jornada que durará hasta el próximo 14 de junio.

Después de que la edición pasada tuviera como protagonista a Nueva York, en esta ocasión el eje temático será el humor y la sátira como herramientas literarias, políticas y culturales, bajo el lema Leer y reír: dos formas de resistir. Durante dos semanas, el recinto reunirá 366 casetas, más de 400 actividades y algunos de los nombres más destacados de la literatura, la ilustración y la comedia contemporánea.

PUBLICIDAD

Fechas y horarios de la Feria del Libro de Madrid 2026

La feria abrirá del 29 de mayo al 14 de junio en el Paseo de Coches de El Retiro. El horario será:

  • De lunes a viernes: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.
  • Sábados y domingos: de 10:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:00.

La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de mayo y volverá a contar con la presencia de la reina Letizia.

PUBLICIDAD

Las firmas y actividades destacadas

Como no puede ser de otra manera, no hay Feria del Libro sin firmas. Más de 230 autores pasarán cada día por las diferentes casetas del Retiro para encontrarse con lectores y aficionados. Entre ellos figuran nombres tan destacados como David Uclés, Lucía Solla Sobral, autora del fenómeno Comerás flores; Javier Cercas, Beatriz Serrano, Marcos Giralt Torrente, Inma Rubiales, Manel Loureiro, Leila Guerriero, Eider Rodríguez o Bárbara Arenas. Puedes consultar todas las firmas en la web: https://ferialibromadrid.com/firmas/

La programación de este año reunirá a autores, humoristas, ilustradores y creadores vinculados a distintas formas de comicidad contemporánea. Entre los invitados principales figuran Jonathan Coe, David Safier y Maitena, además de nombres como Ignatius Farray, Pantomima Full, Joaquín Reyes, Eva Hache, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz, Rodrigo Cortés, Nina Lykke, Liniers o Kevin Johansen.

Uno de los encuentros más esperados será el reencuentro sobre el escenario de Kevin Johansen y Liniers, que volverán a mezclar música, ilustración y humor en directo. También destacan conversaciones como Un humor muy británico, con Jonathan Coe; Esto lo diría alguien como tú, con Pantomima Full y Joaquín Reyes; o ¿De qué nos reímos?, con Eva Hache, Bernat Castany y Julián Génisson. La feria rendirá además homenaje a figuras fundamentales del humor y la sátira como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra o el guionista Rafael Azcona, en colaboración con el Festival de Málaga.

La reina Letizia, en la inauguración de la 84ª Feria del Libro de Madrid. (Europa Press)

Pódcast en directo y nuevos formatos

Los pódcast volverán a tener un papel protagonista dentro de la programación cultural. Según ha explicado la organización, este formato “se consolida año tras año” en la feria.

Entre los programas que se grabarán en directo en El Retiro estarán Ni tan bien, que conduce Carolina Iglesias en colaboración con Cadena SER; Pena y Pánico, con Raquel Hervás y La Prados; Ni tan bien; ¿Te quedas a leer?; Las Fabuladoras; La trastienda de Pérgamo o el programa de Ortega en Radio Marca. A ellos se sumarán también humoristas, divulgadores e ilustradores como Eva Soriano, Ignatius Farray, Edu Galán o Flavita Banana. La programación también incluirá clubes de lectura, talleres, encuentros escénicos y actividades infantiles repartidas entre distintos espacios culturales de Madrid.

Cómo llegar a la Feria del Libro de Madrid

La organización recomienda utilizar transporte público para acudir al Retiro, especialmente durante el segundo fin de semana de feria.

Las estaciones de metro más cercanas son:

  • Ibiza (Línea 9)
  • Retiro (Línea 2)
  • Estación del Arte (Línea 1)
  • Príncipe de Vergara (Líneas 2 y 9)

También se puede llegar en Cercanías desde las estaciones de Recoletos y Atocha.

El Papa, Bad Bunny y los problemas de movilidad

La edición de este año estará marcada además por dos grandes acontecimientos que coincidirán con la feria: la visita del papa León XIV a Madrid y los conciertos de Bad Bunny.

Imagen LMF4CZENCFBUBFYZJAFH357XQM

“Esta próxima edición va a ser difícil, va a ser exigente”, ha reconocido esta mañana Eva Orúe durante la rueda de prensa de presentación de la feria. “Coincidimos con un evento que va a poner patas arriba esta ciudad y que va a condicionar, seguro, la Feria del Libro”. Después de que alguien gritara “Bad Bunny” desde el público, la directora añadió entre risas: “Sabemos ya lo del Papa. O de los dos, porque en realidad la visita de los dos condiciona lo que ocurre en esta ciudad”.

Pese a ello, la organización mantendrá tanto la programación como los horarios previstos. “Os va a costar un poquito más llegar, pero tenéis que llegar”, pidió Orúe a lectores, autores y expositores.

Qué pasará si llueve o se activa una alerta meteorológica

Las alertas meteorológicas volverán a ser uno de los grandes desafíos de la feria tras los cierres parciales de los últimos años en El Retiro. La organización ha asegurado que seguirá estrictamente los protocolos del parque e intentará trasladar algunas actividades a otros espacios si fuera necesario. Casa Árabe, Casa Cantabria o CaixaForum servirán como sedes alternativas en caso de incidencias meteorológicas.

Temas Relacionados

MadridFeria del Libro de MadridLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pedro Almodóvar habla sobre ‘Amarga Navidad’ en el Festival de Cannes: “El escritor es peligroso para los seres queridos porque siempre se inspira en alguien cercano”

El director español ha presentado en la ciudad francesa su nueva película, donde se cuestiona a sí mismo sobre los límites que puede o no traspasar a la hora de convertir la realidad en ficción

Pedro Almodóvar habla sobre ‘Amarga Navidad’ en el Festival de Cannes: “El escritor es peligroso para los seres queridos porque siempre se inspira en alguien cercano”

‘Un hijo’, la película que pone en valor a los orientadores escolares: “Falta todavía camino por recorrer para darle el mérito que tiene”

Hugo Silva y Macarena García protagonizan este filme sobre un padre y un hijo que se dejan ayudar por una psicóloga para gestionar un gran problema

‘Un hijo’, la película que pone en valor a los orientadores escolares: “Falta todavía camino por recorrer para darle el mérito que tiene”

Las visitas del Papa y Bad Bunny marcarán la Feria del Libro de Madrid 2026, protagonizada por la sátira y el humor: “Es un lugar donde lees a alguien que no piensa como tú”

La 85.ª edición se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque del Retiro, con las visitas del pontífice León XIV y los diez conciertos del puertorriqueño como condicionantes

Las visitas del Papa y Bad Bunny marcarán la Feria del Libro de Madrid 2026, protagonizada por la sátira y el humor: “Es un lugar donde lees a alguien que no piensa como tú”

Pep Guardiola deja el Manchester City con varias historias de cine: de llevarse a todo el equipo a ver ‘La La Land’ a su admiración por Julia Roberts

El técnico se despedirá del club inglés, en el que además de ganar múltiples títulos dejó varias anécdotas para el recuerdo

Pep Guardiola deja el Manchester City con varias historias de cine: de llevarse a todo el equipo a ver ‘La La Land’ a su admiración por Julia Roberts

Los creadores de ‘Stranger Things’ revelan que David Harbour no fue su primera opción para interpretar a Jim Hopper: “Todo ocurre por una razón”

Los hermanos Duffer han confesado que ofrecieron el papel a Billy Crudrup, pero en aquel momento el actor estaba enfocado en su carrera cinematográfica

Los creadores de ‘Stranger Things’ revelan que David Harbour no fue su primera opción para interpretar a Jim Hopper: “Todo ocurre por una razón”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Ayuso habla de “un escándalo internacional” y acusa al Gobierno de “tapar” el caso

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Ayuso habla de “un escándalo internacional” y acusa al Gobierno de “tapar” el caso

La Audiencia Nacional atribuye a Zapatero el cobro de 1,95 millones de euros en mordidas

El Supremo rechaza, por ahora, dar permiso al PSOE para querellarse contra Víctor de Aldama por las declaraciones que hizo durante el juicio del ‘caso Koldo’

El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez para que el Supremo le investigue por la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta

Zapatero se defiende tras su imputación en la Audiencia Nacional: “Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra”

ECONOMÍA

El Defensor del Pueblo alerta del colapso de la vivienda y la exclusión residencial: “Trabajar ya no garantiza pagar una casa”

El Defensor del Pueblo alerta del colapso de la vivienda y la exclusión residencial: “Trabajar ya no garantiza pagar una casa”

Todos los documentos y trámites que debes hacer para poner tu piso a la venta en internet

What The Fav, la agencia de las hijas de Zapatero registrada por la UDEF: eSports, marketing y trabajos para la consultora clave del caso Plus Ultra

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral