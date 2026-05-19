Feria del Libro de Madrid 2026: horarios, firmas, qué pódcasts se emitirán en directo y cómo llegar

Letizia con los libreros argentinos Raquel Garzón y Daniel Ulanovsky Sack en la Feria del Libro de Madrid 2025 (Casa Real)

El próximo 29 de mayo, el Parque del Retiro dará el pistoletazo de salida a la 85.ª edición de la Feria del Libro de Madrid, la fiesta literaria que se celebra anualmente en la capital y punto de encuentro entre autores, lectores y libreros. Será la reina Letizia la que un año más inaugure la jornada que durará hasta el próximo 14 de junio.

Después de que la edición pasada tuviera como protagonista a Nueva York, en esta ocasión el eje temático será el humor y la sátira como herramientas literarias, políticas y culturales, bajo el lema Leer y reír: dos formas de resistir. Durante dos semanas, el recinto reunirá 366 casetas, más de 400 actividades y algunos de los nombres más destacados de la literatura, la ilustración y la comedia contemporánea.

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Fechas y horarios de la Feria del Libro de Madrid 2026

La feria abrirá del 29 de mayo al 14 de junio en el Paseo de Coches de El Retiro. El horario será:

De lunes a viernes: de 10:30 a 14:00 y de 17:00 a 21:00.

Sábados y domingos: de 10:30 a 15:00 y de 17:00 a 21:00.

La inauguración oficial tendrá lugar el 29 de mayo y volverá a contar con la presencia de la reina Letizia.

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Las firmas y actividades destacadas

Como no puede ser de otra manera, no hay Feria del Libro sin firmas. Más de 230 autores pasarán cada día por las diferentes casetas del Retiro para encontrarse con lectores y aficionados. Entre ellos figuran nombres tan destacados como David Uclés, Lucía Solla Sobral, autora del fenómeno Comerás flores; Javier Cercas, Beatriz Serrano, Marcos Giralt Torrente, Inma Rubiales, Manel Loureiro, Leila Guerriero, Eider Rodríguez o Bárbara Arenas. Puedes consultar todas las firmas en la web: https://ferialibromadrid.com/firmas/

La programación de este año reunirá a autores, humoristas, ilustradores y creadores vinculados a distintas formas de comicidad contemporánea. Entre los invitados principales figuran Jonathan Coe, David Safier y Maitena, además de nombres como Ignatius Farray, Pantomima Full, Joaquín Reyes, Eva Hache, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz, Rodrigo Cortés, Nina Lykke, Liniers o Kevin Johansen.

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Uno de los encuentros más esperados será el reencuentro sobre el escenario de Kevin Johansen y Liniers, que volverán a mezclar música, ilustración y humor en directo. También destacan conversaciones como Un humor muy británico, con Jonathan Coe; Esto lo diría alguien como tú, con Pantomima Full y Joaquín Reyes; o ¿De qué nos reímos?, con Eva Hache, Bernat Castany y Julián Génisson. La feria rendirá además homenaje a figuras fundamentales del humor y la sátira como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra o el guionista Rafael Azcona, en colaboración con el Festival de Málaga.

La reina Letizia, en la inauguración de la 84ª Feria del Libro de Madrid. (Europa Press)

Pódcast en directo y nuevos formatos

Los pódcast volverán a tener un papel protagonista dentro de la programación cultural. Según ha explicado la organización, este formato “se consolida año tras año” en la feria.

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Entre los programas que se grabarán en directo en El Retiro estarán Ni tan bien, que conduce Carolina Iglesias en colaboración con Cadena SER; Pena y Pánico, con Raquel Hervás y La Prados; Ni tan bien; ¿Te quedas a leer?; Las Fabuladoras; La trastienda de Pérgamo o el programa de Ortega en Radio Marca. A ellos se sumarán también humoristas, divulgadores e ilustradores como Eva Soriano, Ignatius Farray, Edu Galán o Flavita Banana. La programación también incluirá clubes de lectura, talleres, encuentros escénicos y actividades infantiles repartidas entre distintos espacios culturales de Madrid.

Cómo llegar a la Feria del Libro de Madrid

La organización recomienda utilizar transporte público para acudir al Retiro, especialmente durante el segundo fin de semana de feria.

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Las estaciones de metro más cercanas son:

Ibiza (Línea 9)

Retiro (Línea 2)

Estación del Arte (Línea 1)

Príncipe de Vergara (Líneas 2 y 9)

También se puede llegar en Cercanías desde las estaciones de Recoletos y Atocha.

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El Papa, Bad Bunny y los problemas de movilidad

La edición de este año estará marcada además por dos grandes acontecimientos que coincidirán con la feria: la visita del papa León XIV a Madrid y los conciertos de Bad Bunny.

“Esta próxima edición va a ser difícil, va a ser exigente”, ha reconocido esta mañana Eva Orúe durante la rueda de prensa de presentación de la feria. “Coincidimos con un evento que va a poner patas arriba esta ciudad y que va a condicionar, seguro, la Feria del Libro”. Después de que alguien gritara “Bad Bunny” desde el público, la directora añadió entre risas: “Sabemos ya lo del Papa. O de los dos, porque en realidad la visita de los dos condiciona lo que ocurre en esta ciudad”.

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Pese a ello, la organización mantendrá tanto la programación como los horarios previstos. “Os va a costar un poquito más llegar, pero tenéis que llegar”, pidió Orúe a lectores, autores y expositores.

Qué pasará si llueve o se activa una alerta meteorológica

Las alertas meteorológicas volverán a ser uno de los grandes desafíos de la feria tras los cierres parciales de los últimos años en El Retiro. La organización ha asegurado que seguirá estrictamente los protocolos del parque e intentará trasladar algunas actividades a otros espacios si fuera necesario. Casa Árabe, Casa Cantabria o CaixaForum servirán como sedes alternativas en caso de incidencias meteorológicas.

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