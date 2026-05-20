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Parece el Caribe, pero estas playas están en Europa: aguas cristalinas y parajes naturales en el Mediterráneo

Italia es un destino predilecto para quienes buscan la combinación de naturaleza y parajes paradisíacos, como lo es la región del Lazio, con Roma como capital

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Anzio, en Italia
La región del Anzio, en el Lazio italiano, es un destino predilecto para visitar en verano en familia. / Captura de pantalla

Donde esté litoral, es difícil cualquier tipo de resistencia. En esta ocasión, la costa de la región italiana del Lazio (cuya capital es la propia Roma) ofrece algunos de los paisajes más singulares de aguas cristalinas de toda la Italia central, sin necesidad de desplazarse hasta los destinos del sur del país. Localidades como Sperlonga, Gaeta o las islas Pontinas concentran zonas de mar limpio y playas distinguidas con la Bandera Azul, motivo por el que se han convertido en destinos preferidos tanto para escapadas rápidas desde Roma como para vacaciones familiares, según ha publicado The Wom Travel.

El litoral de Lazio se extiende a lo largo de más de 360 kilómetros de costa sobre el mar Tirreno, entre Toscana y Campania. Desde Ostia a Anzio, pasando por destinos tan variados como Sabaudia, Terracina, Fondi o las islas de Ponza, Palmarola y Ventotene, existen alternativas tanto para quienes buscan playas amplias y servicios, como para quienes prefieren calas más apartadas y paisajes naturales bien conservados. Este tramo del litoral italiano cuenta con 10 municipios acreditados con la Bandera Azul en 2026, uno menos que el año anterior, ya que San Felice Circeo no ha renovado su distintivo.

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Una de las características más valoradas del litoral laziale, recogida por The Wom Travel en su radiografía de la zona, es la facilidad de acceso a buena parte de sus playas, incluso sin disponer de coche. Desde Roma es posible llegar fácilmente en tren a playas como Lido di Ostia, Santa Marinella o Anzio, y con combinaciones tren+autobús alcanzar puntos más alejados como Formia-Gaeta o Sperlonga. Este factor simplifica las escapadas para quienes residen en la ciudad y desean desplazarse sin complicaciones.

En los meses de marzo a mayo, la costa de Lazio destaca por temperaturas suaves, un mar sosegado y playas poco concurridas, lo que la convierte en un destino atractivo para quienes buscan disfrutar del entorno sin aglomeraciones. Localidades como Santa Marinella, Anzio, Sabaudia o Serapo en Gaeta presentan entonces condiciones óptimas para pasear, nadar en aguas de entre 16 y 20 ºC y observar puestas de sol prolongadas.

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Lo que determina la calidad y el tipo de playa en la región de Lazio: gestión de residuos, accesibilidad y calidad de las aguas

La calidad de las aguas, la gestión de residuos, la accesibilidad y los servicios son factores valorados por el sistema Bandera Azul, que en 2026 ha distinguido a municipios como Trevignano Romano (en el lago de Bracciano), Anzio, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta, Formia y Minturno. Este reconocimiento no solo se basa en la limpieza del mar, sino que evalúa también la gestión ambiental y de servicios.

En opinión de The Wom Travel, estas distinciones constituyen una buena referencia para quienes buscan vacaciones organizadas y controladas, aunque el criterio personal seguirá siendo decisivo. Familias con niños encontrarán en Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Serapo en Gaeta, y algunos tramos de Anzio playas de baja profundidad, arena fina y servicios adaptados. Además, el litoral cuenta con múltiples playas dog-friendly, como Baubeach en Maccarese y áreas específicas en Sabaudia, si bien es recomendable consultar las condiciones de acceso y las normas locales.

Los aficionados al naturismo suelen escoger zonas de Capocotta, la parte menos concurrida de 300 Gradini en Gaeta, y áreas dispersas entre dunas y entornos protegidos. Al igual que en las playas donde los perros son bienvenidos, se requiere atención al marco normativo vigente en cada tramo.

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Respecto a los desplazamientos, el tren es con frecuencia la mejor opción para evitar tráfico y problemas de aparcamiento. Las líneas hacia Ostia, Santa Marinella, Anzio y Nettuno facilitan el acceso a la costa central y meridional. Para acceder a Gaeta, Formia y la parte sur de la provincia de Latina, la estación de referencia es Formia-Gaeta, desde donde se conectan servicios de bus o taxi; para Sperlonga es habitual combinar tren y autobús, o recurrir al coche particular, aunque en fines de semana veraniegos se recomienda madrugar para huir de los atascos en la Pontina y las vías costeras.

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