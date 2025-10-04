Decenas de miles de personas se manifiestan en España para mostrar su apoyo a Gaza: “Siento que esta manifestación cambiará algo”

Varias personas sostienen pancartas en Barcelona. (Kike Rincón/Europa Press)

La geografía española se ha volcado una jornada más con Palestina, mientras avanzan las conversaciones para llegar a un alto el fuego después de que el grupo terrorista Hamas aceptara parcialmente el plan de paz impulsado por Donald Trump. Este sábado, numerosos puntos del país han celebrado manifestaciones para denunciar la situación que atraviesa a Gaza y pedir justicia para la Global Sumud Flotilla, después de que esta semana una cuarentena de barcos con activistas en su interior fueran interceptados por Israel cuando se dirigían a la costa de Gaza. Barcelona y Madrid han protagonizado las movilizaciones más multitudinarias. En la ciudad condal, la organización, Prou Complicitat amb Israel, ha cifrado en unas 300.000 personas la manifestación que ha tenido lugar esta mañana y que arrancó al mediodía. La Guardia Urbana, por su parte, ha estimado la cifra en 70.000 personas.

En Madrid, la marcha ha comenzado cerca de las 18 horas, cuando miles de personas se han reunido en la estación de Atocha y en dirección a la plaza de Callao para participar en la manifestación convocada por colectivos pro-palestinos y la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP).

La marcha ha comenzado a primeras horas de la tarde con el objetivo de alzar la voz por la situación que atraviesa Palestina, según los organizadores. Los manifestantes se han dirigido con paso firme hacia el Paseo Del Prado, donde las banderas ondeaban con fuerza, al igual que los tambores que marcaban el ritmo de la marcha. “Ayuso y Almeida, iros a la mierda” han sido los primeros cánticos que han pronunciado en la protesta atacando directamente a algunos políticos españoles.

Vista de la manifestación por Palestina en Madrid. (Fernando Villar/EFE)

El ambiente, tenso y cargado de emociones, ha dejado declaraciones como la de Sara, una mujer de 42 años que asegura entre lágrimas que tras lo sucedido con la flotilla las cosas van a cambiar. “Yo no soy muy optimista, pero de verdad siento que esta manifestación cambiará algo”. Su marido, con el que ha venido a las anteriores manifestaciones, piensa por el contrario que la situación “tardará años en erradicarse”.

El Ejército de Israel ha interceptado este miércoles la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 40 barcos con ayuda para la Franja de Gaza, minutos después de que la iniciativa humanitaria para romper el bloqueo naval en el enclave palestino denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náuticas de distancia. "Se acercan a una zona de bloqueo. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos", ha advertido el Ejército en un mensaje radiofónico retransmitido desde la distancia a la flotilla, a la que ha pedido que "cambie el rumbo".

“Libertad Palestina” es el principal lema de la manifestación, y también el que lleva escrito en la pancarta Elena, una niña de 7 años que ha venido acompañada de su padre Víctor. El hombre asegura que “la lucha no es generacional”. Las calles madrileñas se han transformado en un hervidero de pancartas como esta, además de banderas palestinas y consignas de solidaridad con Gaza.

Vista de la manifestación por Palestina en Madrid. (Fernando Villar/EFE)

Entre los asistentes también se encuentran rostros conocidos como el de Mónica García, la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, quien ha declarado ante los medios que “confía en que salga adelante el Real Decreto de embargo de armas a Israel”. Tras ella continúa la marabunta de personas que siguen formando filas alrededor de la estación de Atocha. A pesar de haber pasado una hora desde el inicio, las primeras calles siguen colapsadas y continúan sin poder avanzar.

Un momento de la protesta en Barcelona. (Lorena Sopena/Reuters)

Muchos se han acercado a la manifestación con consignas pintadas en el rostro o con megáfonos que amplifican el eco de sus demandas. Como Alfredo, un vecino que no ha dudado en sumarse a la protesta. A sus 71 años, afirma que es “crucial para la humanidad” que la guerra no se lleve más víctimas. “Moriría tranquilo si esto funciona para algo, pero harán falta muchas más, y aquí estaremos”, confiesa.

Miles de personas se han manifestado este sábado en España. (EFE/Juan Carlos Caval)

No faltan tampoco las asociaciones, fanfarrias o agrupaciones políticas que van anunciando las frases que en efecto dominó van colocándose en el resto de voces desde la primera a la última. No solo el español estaba presente, la presencia de la comunidad árabe en la capital también ha estado patente. Muchos de los manifestantes no dudan en hacer escuchar su voz en su idioma árabe, en apoyo al pueblo palestino.

A las 19:00 ha llegado a la zona un grupo de amigos de la Universidad Complutense. Guille, estudiante de Filosofía ha expresado la sensación agridulce que le produce esta situación. “Por un lado me enorgullece que seamos tantos y que estemos aquí; por otro, me gustaría que esto no se tuviese que hacer”. El grupo siguió sus pasos enfilándose hacia Gran Vía, en el último tramo del recorrido.

Vista de la manifestación por Palestina en Madrid. (Fernando Villar/EFE)

Durante la movilización multitudinaria, las autoridades se han encargado de cortar el tráfico y tratar de hacer de esta una protesta pacífica. A pesar de algunos picos de tensión, en el interior no había conflictos. También han acudido a la movilización la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la secretaria política y eurodiputada, Irene Montero, que han exigido al Ejecutivo que “de una vez por todas” rompa relaciones “con los genocidas”