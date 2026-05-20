Si sientes vergüenza al recibir un cumplido, esto es lo que dice la psicología de ti

La forma de responder a los halagos revela aspectos profundos de la autoimagen (iStock)

Sentir incomodidad o vergüenza al recibir un cumplido es para muchas personas una reacción habitual que, lejos de hablar solo de la relación con los demás, revela aspectos profundos de la autoimagen y la trayectoria emocional. Según ha recogido el portal especializado My Personal Trainer, la manera en que una persona responde a los halagos permite entender mejor su propio diálogo interno y el peso de experiencias pasadas.

El rechazo o la incomodidad ante un elogio suele tener su origen en el llamado autoesquema, una estructura mental que engloba todas las creencias sobre el valor propio, formadas por comentarios familiares, calificaciones escolares, comparaciones sociales y relaciones afectivas.

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Cuando este autoesquema se basa en la idea de que solo se tiene valor si se rinde al máximo, cada palabra positiva que lo contradice genera una tensión interna. Si se mantiene una imagen crítica de uno mismo, los cumplidos desatan un conflicto entre la percepción externa y la valoración recibida durante años.

El cerebro tiende a proteger la autoimagen habitual, aceptando aquello que la confirma y poniendo en duda todo lo que la desafía. Por ese motivo, frente a frases como “estuviste genial”, la voz interior suele contradecir, activando respuestas como pensar que el elogio es un exceso de amabilidad, atribuir el éxito a la suerte, sospechar de segundas intenciones o temer que las expectativas aumenten en futuras ocasiones.

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Minimizar los elogios

Este choque entre la valoración externa y la imagen interna lleva, frecuentemente, a reaccionar minimizando el cumplido, atribuyéndolo a factores ajenos o incluso desconfiando de la sinceridad de quien lo ofrece.

Existen varios patrones en el rechazo de elogios: algunas personas tienden a minimizar el alcance de los halagos, recurriendo a expresiones como “no es nada” o “son cosas que pasan”, ya que la autocrítica domina y los éxitos se perciben como normales. En otros casos, el miedo a que aumenten las expectativas genera un “temor a estar bajo examen”, percibiendo la aprobación como una carga que obliga a reafirmar el propio valor constantemente.

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El síndrome del impostor lleva a sentir que los logros han sido fruto del azar y que el merecimiento real es cuestionable, provocando que los cumplidos resulten incómodos. Existe también la tendencia, nacida de experiencias pasadas, a desconfiar de los elogios por haber crecido en ambientes donde el reconocimiento era inconstante o acompañado de intenciones manipuladoras.

La educación y las experiencias pasadas influyen en la manera de aceptar el reconocimiento (Magnific)

Además, la incomodidad puede limitarse a ciertos tipos de cumplidos, especialmente si proceden de desconocidos o de personas con comentarios ambiguos, funcionando en esos casos como un mecanismo de defensa saludable para mantener los límites personales.

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Diversos factores históricos y culturales influyen en la dificultad para aceptar la aprobación ajena. La educación familiar juega un papel determinante: crecer en un entorno crítico, donde los fallos eclipsan los éxitos y la modestia se presenta como una obligación, contribuye a asociar la autosatisfacción con la arrogancia.

De igual modo, experimentar afecto y elogio de manera intermitente genera una sensación de inestabilidad, lo que lleva a los adultos a protegerse para no depender emocionalmente de palabras positivas que podrían cesar en cualquier momento.

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El peso de las redes y la autoimagen

La presión de las redes sociales añade una nueva dimensión: al comparar la propia vida con las versiones idealizadas que otros muestran en línea, las personas tienden a devaluar sus propios logros y a dar menos peso a los cumplidos que reciben. Incluso cuando se produce un reconocimiento, el pensamiento recae sobre otros que, en apariencia, merecerían aún más esa valoración, contribuyendo a una depreciación crónica del propio valor.

Una aparente autosuficiencia ante la aprobación externa puede tener su raíz en experiencias donde el reconocimiento era escaso, inconsistente o poco sincero. Si bien aprender a no depender excesivamente de los halagos resulta saludable, rechazar sistemáticamente cualquier reconocimiento suele responder al temor de reavivar antiguas decepciones.

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Adicción a las redes sociales. (Freepik)

Modificar la propia reacción frente a los halagos es posible mediante acciones sencillas, una de ellas consiste en aceptar el cumplido con un simple agradecimiento, evitando respuestas justificativas o autocríticas. Este gesto, aunque incómodo al principio, ayuda a romper el automatismo de rechazo.

La autoobservación también es relevante: tomar conciencia del propio estado emocional después de recibir una valoración positiva permite identificar su conexión con experiencias pasadas de críticas o falta de reconocimiento. Analizar qué tipo de halagos generan más incomodidad puede señalar áreas de la autoimagen que requieren mayor atención.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Registrar los elogios recibidos y las reacciones asociadas, por ejemplo en una nota o cuaderno, puede ayudar a contrarrestar la tendencia a recordar solo los errores. Releer estos mensajes en momentos de desánimo contribuye a reforzar una autoimagen más equilibrada.

Diferenciar entre elogios edificantes y comentarios inapropiados es esencial. Aceptar un cumplido legítimo no debe implicar tolerar comentarios invasivos o manipuladores. Establecer límites claros es parte del autocuidado personal.

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Consultar un profesional resulta recomendable cuando la incomodidad ante los halagos es persistente y va acompañada de ansiedad o baja autoestima. El apoyo psicológico puede facilitar la reconstrucción de patrones internos, ayudando a reconocer tanto los propios límites como los recursos disponibles de una forma más realista.