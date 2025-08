Sumarse al auge del senderismo y el montañismo con seguridad: “Hay que ser consciente de lo que uno puede hacer, ser humilde”

Una mujer haciendo una ruta por la montaña (Freepik)

En los últimos años, el interés por el senderismo y el montañismo ha experimentado un crecimiento exponencial. Con el objetivo de huir de la vida acelerada de las grandes ciudades, cada vez más personas se suman a las actividades en la naturaleza, convirtiendo las rutas y las excursiones en el plan ideal para los fines de semana.

Además, las cifras crecen aún más en verano gracias a la llegada del buen tiempo y el aumento del tiempo disponible por las vacaciones de verano. Así, hay puntos de la geografía española, conocidos por su belleza natural, que han llegado incluso a la masificación, como es el caso del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Atendiendo a este incremento en el número de personas que se suman a estos planes, las autoridades ponen el foco en la necesidad de estar preparado para desenvolverse con seguridad en la naturaleza. Cualquier ruta, por muy sencilla que sea, puede complicarse por una cuestión de material inadecuado, climatología o lesiones inesperada.

Por este motivo, también aumentan en verano el número de rescates en montaña, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En el norte de Italia, concretamente en el Valle de Aosta, recientemente ha fallecido un joven francés de 15 años tras perder la orientación mientras intentaba alcanzar la cima de Becca di Viou. Además, en España, los efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil continúan buscando tras más de tres semanas a Cole Henderson, el estadounidense de 27 años que el pasado 9 de julio desapareció mientras realizaba una excursión en solitario en Ordesa.

Greim, UHEL y 061 realizan múltiples rescates de montaña en los primeros días de julio

Tener en cuenta estos sucesos es importante, pero no para hacer desistir a aquellas personas que quieran comenzar a introducirse en el mundo del senderismo y el montañismo, sino para que se extremen las precauciones y estas actividades puedan hacerse con seguridad. Para ello, es fundamental conocer los consejos de los expertos para intentar prevenir cualquier tipo de problema que pueda sobrevenir en la naturaleza.

Javier Bon es médico de familia en un municipio de Huesca, pero sus raíces se encuentran en Valencia. Tras estudiar Medicina y mientras hacía el MIR, realizó el máster de Medicina de Urgencia y Rescate en Montaña. Aunque actualmente no ejerce en este ámbito, el montañismo es una de sus pasiones y a través de sus redes sociales (@last.summit en TikTok e Instagram), Javier divulga sobre rutas, materiales necesarios para estas prácticas y consejos para llevarlas a cabo con seguridad.

En una entrevista con Infobae España, el médico de familia explica cuáles son los riesgos que pueden presentarse en la naturaleza, cómo prevenirlos y qué es lo que debe tener en cuenta una persona antes de embarcarse en esta aventura que cada vez tiene más adeptos.

Pregunta: ¿Cuáles son los principales peligros con los que se puede encontrar una persona a la hora de hacer senderismo o montañismo?

Respuesta: Los peligros más importantes pueden ser las caídas: resbalar en algún punto que te conlleve una caída o el riesgo de alguna lesión traumática, desde esguinces hasta una luxación, una fractura... Esto también depende de la dificultad a la que uno se quiera someter: si te metes en crestas, evidentemente la caída puede suponer la muerte. Si no, pues igual una caída simplemente te provocaba una lesión menor sin ir más allá.

Además, en situaciones de hielo o en nieve, si no se llevan los crampones y el piolet, te puedes resbalar y caer. Si se va en pantalón corto y camiseta, también están las quemaduras por fricción del hielo o la nieve.

Otros peligros o riesgos que puede haber en la montaña son, por ejemplo, la insolación y la deshidratación. Muchas veces se pasan muchas horas, no se calcula bien el agua que llevas, igual te piensas que puedes recoger agua en algún sitio y luego no hay o no te fías... También son muchas horas al sol y, si no llevamos la protección adecuada, puede ser un problema.

Un hombre contemplando las vistas del Parque Natural de los Tres Picos, en Toblach (Italia)

Luego están los riesgos naturales, pero la verdad que es bastante menor. Y también existe el riesgo de perderse si no se conoce el terreno o no se ha preparado bien.

P: Has hablado de la ropa, la insolación, la deshidratación... ¿Cuáles serían los útiles imprescindibles que una persona debería llevar para hacer una ruta, tanto en cuanto a la vestimenta como a herramientas para desenvolverse en la naturaleza?

R: Depende un poco de la excursión que vayas a hacer. Si vas a hacer una sencilla por bosque, cerca de un pueblo, ahora en verano pues pantalón corto y camiseta corta porque, si empieza a llover, vas a estar cerca de algún sitio para protegerte. Ahora bien, si haces excursiones más largas, con mayor altitud o un terreno más expuesto, el pantalón largo siempre hay que llevarlo, aunque no te lo pongas de inicio. También piezas de abrigo: siempre se habla de las tres capas, que son una interior más transpirable, una intermedia que es más de abrigo y la tercera que es la chaqueta o cortavientos.

Hay que llevar algo para la cabeza, gafas de sol, protección solar, guantes si es invierno o el terreno es de nieve o hielo... El calzado, lo mismo: se puede llevar una zapatilla de deporte normal si vamos a ir cerca de pueblos o por caminos fáciles; si nos vamos a meter en situaciones más complejas, mínimo una zapatilla de trekking; si vamos a poner crampones, una bota que los admita.

P: ¿Y con respecto a la orientación? Porque ahora con las nuevas tecnologías han surgido muchas páginas que te indican las rutas o los puntos por los que tienes que ir y que a lo mejor a veces no son del todo fiables. ¿Qué pautas deben seguirse en este sentido?

R: Yo diría que la página más famosa, por lo menos en esta zona de España, es la aplicación de Wikiloc. Hay que saber que muchas de las rutas que hay subidas a esta plataforma es alguien que lo ha registrado con su reloj, con su GPS, y que se puede haber equivocado. Entonces, si se ha equivocado, el track se va a equivocar también. Yo nunca recomiendo fiarse al 100 % de la ruta de otra persona, a no ser que te asegure que ha seguido el recorrido fielmente, ya que, en general, se pueden dar muchas circunstancias que hagan que se haya ido por otro lado.

Para ello, hay que conocer un poco la zona, pero no siempre es posible porque a veces vamos a sitios que desconocemos. Yo suelo mirar el mapa, varias reseñas, comparar... Digo: “A ver qué ha hecho uno, qué ha hecho otro”. También en el mapa puedes ver si el track va por la senda que está dibujada o se aleja; en ese caso hay que decir: “Bueno, a ver qué ha pasado aquí, por qué se ha alejado. Igual es que la senda es nueva”.

Una persona practicando senderismo (Freepik)

Sí que es verdad que hay gente que se ha perdido porque no llevaba nada para orientarse. Yo creo que es muy importante llevar algo porque al final son aplicaciones gratuitas: el móvil lo tenemos todos, todos tenemos un GPS, podemos descargar el mapa. No seguirlo todo el rato porque al final consume mucha batería, pero que en un momento dado digas: “Uy, no sé dónde estoy”; pues sacas el móvil. Yo recomiendo por lo menos estudiarse un poco el terreno y saber si va a ser más difícil o más fácil para prever los posibles problemas que puedas tener.

P: Cuando una persona se pierde en un lugar alejado de la población, ¿lo idóneo sería quedarse en el sitio para esperar a que vengan a por él o intentar encontrar el camino de vuelta por si acaso ha sido un extravío momentáneo?

R: Depende de la situación, del tiempo que lleve perdido y lo que ve alrededor. Si está en un día de niebla que no se ve nada, casi es mejor quedarse donde está e intentar indicar a los servicios de la Guardia Civil lo último que ha visto. Si el día está despejado, se pueden encontrar puntos de referencia como cimas, lagos, resaltes que, si tienes el mapa delante y los sabes ubicar, quizás sepas volver por tus propios medios y no haga falta llamar a nadie. Pero, desde luego, si no tienes la confianza para hacerlo o si no ves absolutamente nada, es mejor llamar y quedarse ahí.

P: ¿Hay algún otro consejo que se debería tener en cuenta en caso de perderse?

R: Más que en el momento de perderse, yo hablaría de la prevención. Todos nos podemos perder o lesionarnos, entonces tenemos que prever que esa situación se puede dar: tener abrigo, tener comida, tener agua, tener tiempo. Hay gente que sale muy tarde y, si cae la noche, es un problemón.

P: Hace algunas semanas, un joven estadounidense que estaba haciendo una ruta en solitario ha desaparecido en Ordesa. Muchos profesionales recomiendan que en la medida de lo posible siempre se vaya acompañado, pero, si esto no es posible o hay una persona que disfruta más de la soledad durante estas rutas, ¿qué cuestiones debería tener siempre en cuenta para hacerlo con seguridad?

R: Todo lo que he comentado antes, pues más aún: hay que extremar todas las precauciones. A una persona cuando está sola le puede ocurrir algún problema de salud traumático o no y eso es un riesgo que uno tiene que asumir y ser consciente de hasta qué punto lo puede asumir. No te puedes meter en berenjenales muy complicados precisamente porque solo te puede pasar cualquier cosa y que no puedas avisar a nadie. Además, allí no siempre hay cobertura. Ordesa según qué puntos están muy llenos de gente, pero los hay que no y también depende de la hora a la que vayas.

Una pareja haciendo una excursión por la naturaleza (Freepik)

Para ir solo hay que tener la capacidad de conocer muy bien el terreno o ser consciente de que vas a poder solventar cualquier problema que te ocurra, saber que puedes estar solo muchas horas y que vas a tener la capacidad mental si, por ejemplo, una excursión se alarga más de lo que esperabas, que eso también psicológicamente se puede hacer muy pesado.

Desde luego siempre todo el mundo recomienda que vayas acompañado. Yo intento hacerlo, aunque la realidad es que no siempre puedo, pero yo sé lo que puedo hacer solo: jamás me metería a hacer una cresta o a subir el Aneto solo.

P: Ahora que en verano empieza mucha gente también a animarse a hacer rutas, ¿qué consejos serían principales para ti para que una persona comience a adentrarse en este mundo con seguridad?

R: Mi consejo sería que primero hay que conocerse muy bien a uno mismo. De lo que haga la gente famosa, influencers, gente de Wikiloc, no hay que fiarse nunca. Esa persona puede estar superentrenada y que le haya llevado una excursión cuatro horas y a ti te cueste ocho. Hay que ser conscientes cada uno de qué ritmo de subida puede llevar, de lo que puede y lo que no puede hacer. Muchas veces los accidentes que hay en montaña son por sobreestimación de capacidades y por no llevar el material adecuado.

Cada vez está más de moda subir a la montaña y hacer grandes picos. Por ejemplo, el caso del Aneto es muy curioso porque viene gente de otras comunidades autónomas que sus excursiones han sido hasta ahora muy básicas. Es que, aunque físicamente estés bien, ahí no solo es lo físico, es lo psicológico: entre las piedras, que hay bloques de roca, que es pesadísimo, luego viene el hielo, la nieve, las altitudes, que también hay que saber llevarlas porque empieza a faltar de oxígeno y, aunque no va a haber un problema de muerte como en el Himalaya, también se nota. Son excursiones muy largas, muy técnicas, que la gente al final acaba exhausta y se mete en unos líos para los que no están preparados; muchos de los rescates son por esto.

Creo que es importante ser consciente de lo que uno puede hacer, ser humilde. En lo del Aneto, pues ya te prepararás, ve haciendo otros picos u otras excursiones; ir conociendo el terreno y, cuando dentro de un tiempo ya te veas preparado, subirlo con alguien que mínimo lo conozca y, si es con un guía, pues mucho mejor.