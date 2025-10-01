España Cultura

La valiosa reflexión de Will Smith sobre por qué el dinero no da la felicidad: “Es algo que debes llevar a las personas que amas, no intentar obtener de ellas”

El actor de ‘Men in Black’ y ‘Soy leyenda’ asegura que en esta “segunda mitad” de su vida se ha centrado en devolverle al mundo todo lo que la vida le ha dado después de darse cuenta de que “no hay nada material que pueda satisfacerle”

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Will Smith en una charla
Will Smith en una charla en Ciudad de México en 2023. (REUTERS/Henry Romero)

Han pasado más de 30 años desde que Will Smith se convirtió en uno de los intérpretes más queridos de la pequeña y la gran pantalla. El actor, que interpretaba a ese joven y carismático príncipe de Bel-Air, se erigió muy pronto como una de las estrellas con mayor brillo del Hollywood del nuevo siglo, con éxitos como Dos policías rebeldes, Independence Day o Men in Black. Su mayor reconocimiento llegaría, sin embargo, en 2022, cuando se alzara con el ansiado premio Oscar al Mejor actor principal por El método Williams.

Sin embargo, el que debería haber sido uno de los momentos de mayor felicidad en su vida, se convirtió muy pronto en pesadilla: la bofetada que el actor propinó al también intérprete y humorista Chris Rock, después de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith, dio la vuelta al mundo y provocó un serio daño a la imagen de Will Smith... hasta el punto de que, varios años después, sigue tratando de enmendar su error delante y detrás de las cámaras.

Fotografía de la bofetada de
Fotografía de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los premios Oscar de 2022. (REUTERS/Brian Snyder)

En pleno proceso, el actor confesó en una reciente conversación con el periodista Speedy Morman cómo, a sus 57 años, ha dado un giro a su vida para poder “reconciliarse” consigo mismo y encontrar la felicidad que, durante mucho tiempo, intentó encontrar donde resultaba imposible de encontrar. En otras entrevistas había reconocido haberse descubierto “al filo del abismo”, pero fue eso mismo lo que le hizo, más que nunca, encontrarse frente a sí mismo y experimentar un deseo sincero de cambiar su vida.

El objetivo en esta segunda mitad de su vida

"Cuando te das cuenta de que ninguna relación, que el dinero, que ningún hijo, que literalmente nada puede hacerte feliz, esa felicidad es un contacto interno, frontal y total con tu noche oscura del alma y aceptas que debes crear la felicidad aquí“, empezaba explicando el actor mientras se señala el corazón. “Tienes que crear la felicidad aquí dentro, sin depender de ninguna de esas cosas. Tienes que llevar la felicidad a las personas que amas, no puedes intentar obtenerla de ellas”.

Poco después, haría hincapié en que durante la primera mitad de su vida se había centrado en “acumular, acumular, acumular” y que, tras ese descubrimiento personal, había decidido invertir el ciclo: “La segunda mitad de mi vida será ‘dar, dar, dar’“. Y es que la verdadera plenitud, ha explicado el actor, se encuentra en la fuerza que ha sido capaz de encontrar en su interior. ”Una vez que has comprado todo lo que quieres y ya no queda nada más en el mundo que quieras comprar, te das cuenta de que no hay nada material que pueda satisfacerte”, sentencia.

Will Smith & Big Sean - Beautiful Scars feat. OBanga (Official Video)

A pesar de las intenciones del actor, lo cierto es que hasta ahora la bofetada a Chris Rock ha pasado factura no solo a su carrera, sino también a su faceta más filantrópica. Así, la organización benéfica del intérprete y su mujer ha visto reducidos sus ingresos en un 83% y una drástica reducción de sus donantes, tal y como informaba hace un año la revista Variety. En el ámbito laboral, por otra parte, Will Smith protagonizó en 2024 Bad Boys: Ride or Die, aunque ahora ha decidido dejar a un lado su carrera actoral y retomar su faceta musical tras el lanzamiento de su primer disco en veinte años, Based On A True Story.

Temas Relacionados

Will SmithActoresHollywoodFelicidadCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una muestra expone 21 obras presuntamente falsificadas de Salvador Dalí: confiscadas tras consultar a la Fundación Gala

La Fiscalía de Roma ha ordenado la incautación de grabados, dibujos y tapices de la muestra que arrancó el pasado sábado

Una muestra expone 21 obras

La cantante Lola Young cancela todos sus conciertos tras desmayarse en plena actuación y anuncia un parón indefinido para “mejorarse y volver con más fuerza”

La artista se desvaneció durante uno de sus shows y varios días después ha anunciado la interrupción definitiva de todas las fechas planeadas para 2025 y 2026

La cantante Lola Young cancela

Esta película de Steven Spielberg fue la más taquillera de todos los tiempos, pero al director no le entusiasma: “Ni siquiera está entre las cinco mejores”

El aclamado director descartó este título pese a tratarse de un clásico de la ciencia ficción que enamoró a millones de fans en todo el mundo

Esta película de Steven Spielberg

El mayor fraude fiscal de la historia de Europa: la miniserie inspirada en el escandaloso robo de 146.000 millones de euros por parte de varios bancos

‘El dinero de otros’ recrea la investigación que acabó destapando el escándalo sacudió la confianza en el sistema financiero internacional

El mayor fraude fiscal de

El famoso actor que se niega a aparecer en Marvel por vergüenza: “No sé si tengo la confianza para salir con uno de esos disfraces”

A pesar de ser uno de los rostros más reconocibles en Hollywood este año, aun no ha caído en la tentación de los superhéroes

El famoso actor que se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegada de la Flotilla a

Llegada de la Flotilla a Gaza, en directo: los activistas denuncian que militares han abordado las embarcaciones

La tiktoker española Ana Alcalde, apodada “Barbie Gaza”, se convierte en el rostro mediático de la Global Sumud Flotilla que avanza hacia Gaza

Comisión Antiviolencia sanciona con hasta 5.000 euros a 38 ciudadanos por las protestas pro-Palestina en la Vuelta ciclista

Un español de 24 años se hizo pasar por menor y venezolano en Estados Unidos para estudiar: contó que en su país era víctima de trata de personas y la madre de su hijo le descubrió

Novedades en el caso Alcàsser 33 años después: Miguel Ricart apunta en su enésima versión que hubo hasta siete involucrados y el criminólogo Félix Ríos detalla una nueva pista

ECONOMÍA

Una mujer consigue una pensión

Una mujer consigue una pensión por incapacidad permanente de 2.230 euros pese a ser denegada por la Seguridad Social

“¿Qué sentido tiene seguir viviendo en España?“, un español revela su sueldo en Irlanda: “Más de 2.200 euros al mes y es un trabajo en el que estoy cobrando el mínimo legal”

David Card, premio Nobel de Economía: “La subida del SMI siempre es una preocupación para el empleo”

Los pequeños inversores se vuelcan en la inteligencia artificial para aumentar la rentabilidad de sus carteras

El error que no debes cometer antes de comprarte una casa, según un abogado: “No tiene nada que ver con lo laboral”

DEPORTES

La FIFA acota el poder

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”

España apunta fuerte al europeo de ciclismo: ilusión femenina y ambición en la carrera masculina del domingo