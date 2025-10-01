La valiosa reflexión de Will Smith sobre por qué el dinero no da la felicidad: “Es algo que debes llevar a las personas que amas, no intentar obtener de ellas”

Will Smith en una charla en Ciudad de México en 2023. (REUTERS/Henry Romero)

Han pasado más de 30 años desde que Will Smith se convirtió en uno de los intérpretes más queridos de la pequeña y la gran pantalla. El actor, que interpretaba a ese joven y carismático príncipe de Bel-Air, se erigió muy pronto como una de las estrellas con mayor brillo del Hollywood del nuevo siglo, con éxitos como Dos policías rebeldes, Independence Day o Men in Black. Su mayor reconocimiento llegaría, sin embargo, en 2022, cuando se alzara con el ansiado premio Oscar al Mejor actor principal por El método Williams.

Sin embargo, el que debería haber sido uno de los momentos de mayor felicidad en su vida, se convirtió muy pronto en pesadilla: la bofetada que el actor propinó al también intérprete y humorista Chris Rock, después de que este hiciera un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith, dio la vuelta al mundo y provocó un serio daño a la imagen de Will Smith... hasta el punto de que, varios años después, sigue tratando de enmendar su error delante y detrás de las cámaras.

Fotografía de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los premios Oscar de 2022. (REUTERS/Brian Snyder)

En pleno proceso, el actor confesó en una reciente conversación con el periodista Speedy Morman cómo, a sus 57 años, ha dado un giro a su vida para poder “reconciliarse” consigo mismo y encontrar la felicidad que, durante mucho tiempo, intentó encontrar donde resultaba imposible de encontrar. En otras entrevistas había reconocido haberse descubierto “al filo del abismo”, pero fue eso mismo lo que le hizo, más que nunca, encontrarse frente a sí mismo y experimentar un deseo sincero de cambiar su vida.

El objetivo en esta segunda mitad de su vida

"Cuando te das cuenta de que ninguna relación, que el dinero, que ningún hijo, que literalmente nada puede hacerte feliz, esa felicidad es un contacto interno, frontal y total con tu noche oscura del alma y aceptas que debes crear la felicidad aquí“, empezaba explicando el actor mientras se señala el corazón. “Tienes que crear la felicidad aquí dentro, sin depender de ninguna de esas cosas. Tienes que llevar la felicidad a las personas que amas, no puedes intentar obtenerla de ellas”.

Poco después, haría hincapié en que durante la primera mitad de su vida se había centrado en “acumular, acumular, acumular” y que, tras ese descubrimiento personal, había decidido invertir el ciclo: “La segunda mitad de mi vida será ‘dar, dar, dar’“. Y es que la verdadera plenitud, ha explicado el actor, se encuentra en la fuerza que ha sido capaz de encontrar en su interior. ”Una vez que has comprado todo lo que quieres y ya no queda nada más en el mundo que quieras comprar, te das cuenta de que no hay nada material que pueda satisfacerte”, sentencia.

Will Smith & Big Sean - Beautiful Scars feat. OBanga (Official Video)

A pesar de las intenciones del actor, lo cierto es que hasta ahora la bofetada a Chris Rock ha pasado factura no solo a su carrera, sino también a su faceta más filantrópica. Así, la organización benéfica del intérprete y su mujer ha visto reducidos sus ingresos en un 83% y una drástica reducción de sus donantes, tal y como informaba hace un año la revista Variety. En el ámbito laboral, por otra parte, Will Smith protagonizó en 2024 Bad Boys: Ride or Die, aunque ahora ha decidido dejar a un lado su carrera actoral y retomar su faceta musical tras el lanzamiento de su primer disco en veinte años, Based On A True Story.