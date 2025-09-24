LeBron James reveló el momento en que dimensionó su talento: “Ahí supe que era especial”

LeBron James recordó en el pódcast “360 With Speedy” el momento en que empezó a notar su potencial con el deporte (360 with Speedy)

“Probablemente como en octavo grado, en el torneo nacional AAU en Orlando, empecé a hacer cosas que solo soñaba semanas antes. Ahí supe que era especial”, reveló LeBron James en el pódcast 360 With Speedy, sobre el momento que entendió cómo su talento lo distinguía del resto.

Consolidado como una de las figuras más influyentes del deporte mundial con cuatro anillos de la NBA, compartió una conversación con el presentador Speedy Morman en Shanghái, en el marco de la gira Forever King de Nike y el lanzamiento de su zapatilla número 23. El exitoso jugador estadounidense recordó su adolescencia en Akron, Ohio, y el torneo nacional AAU como el punto de inflexión en su autopercepción.

La charla con Speedy Morman permitió explorar la influencia de referentes y la visión hacia la fama que construyó el deportista (Instagram @speedymorman)

El basquetbolista relató que, aunque desde sus primeros años en deportes organizados ya destacaba por su velocidad y tamaño, pero fue en octavo grado cuando dimensionó que estaba logrando hazañas que antes solo proyectaba.

Junto a un grupo de jóvenes de Akron y Cleveland, alcanzó el segundo lugar en una competencia con más de un centenar de equipos, lo que consolidó su convicción de estar ante un futuro extraordinario.

LeBron recuerda el torneo nacional AAU en Orlando como el punto de inflexión en su carrera deportiva (Imagn Images/REUTERS)

Acusaciones de mentiras y respuesta pública

El diálogo avanzó hacia uno de los temas más recurrentes en la vida pública de LeBron James: las acusaciones de exagerar o inventar historias, alimentadas por memes y bromas en redes sociales. El propio jugador abordó con humor y franqueza la anécdota sobre la histórica noche de 81 puntos de Kobe Bryant, en la que aseguró haber anticipado la hazaña.

“Cada vez que digo algo, todos piensan que es una maldita mentira”, expresó, subrayando que tenía amigos presentes en su casa durante aquel partido y que realmente creyó que Bryant podría alcanzar los 80 puntos. Además, insistió: “No, en serio, tenía amigos conmigo en la habitación viendo el partido y dije: ‘Oh, esta noche Kobe va por 80’”.

El pódcast 360 With Speedy también sirvió para repasar otros momentos virales y situaciones en las que el deportista fue objeto de escepticismo o burla, como el famoso “Happy International Women’s Day” o el episodio del “Ain’t that our ball?” (“¿No es esa nuestra pelota?“) durante la burbuja —por la pandemia— de la NBA.

LeBron explicó que muchas de estas escenas surgieron de situaciones espontáneas y que, pese a la percepción pública, no busca engañar ni construir una imagen ficticia. De esta manera, explicó que tanto su dicho en la burbuja como en otros momentos, su atención al detalle y el deseo de ganar es constante.

En la reciente entrevista, James respondió a las acusaciones de exagerar historias y defendió su autenticidad ante la fama (360 with Speedy)

Inspiración y relación con artistas

En cuanto a sus fuentes de inspiración, destacó la influencia de figuras del entretenimiento y el deporte en su desarrollo personal. “Will Smith, Michael Jordan, Jay-Z, Biggie, Tupac... esos fueron mis referentes cuando no había inspiración cerca”, confesó en el pódcast 360 With Speedy.

Explicó también que, al crecer en un entorno con escasos modelos a seguir, buscó motivación en personajes como Will Smith, cuya autenticidad y estilo le resultaban admirables, y en leyendas del baloncesto y el hip hop, cuyas historias y trayectorias le ofrecieron ejemplos de superación y creatividad.

Con una misma sintonía, mencionó a Nas y DMX como artistas fundamentales en su adolescencia, y reflexionó sobre la relación entre el deporte y la música, describiéndolos como “gemelos idénticos”.

La conversación abordó además su vínculo con Drake, artista con quien mantiene una relación de respeto y afecto, aunque actualmente sus caminos profesionales se encuentren en etapas distintas. Con respecto a ello, afirmó: “Siempre le deseo lo mejor a Drake. Estamos en lugares diferentes ahora, pero siempre hay cariño”. Fue así que habló de la experiencia como productor musical y su participación en proyectos como el álbum de 2 Chainz.

El vínculo de LeBron James con Drake y su incursión en la producción musical marcan su relación con el entretenimiento (Imagn Images/REUTERS)

Al cierre del encuentro, LeBron James reflexionó sobre la fama, la autenticidad y su identidad. Reconoció que la notoriedad llegó muy temprano en su vida, borrando casi por completo los recuerdos de una existencia anónima tras su primer campeonato estatal en la secundaria.

A pesar de las dificultades que implica la exposición constante, aseguró que valora profundamente su vida familiar y su capacidad para mantener la esencia de sus orígenes. El compromiso con la autenticidad y la energía que lo caracterizan, sigue siendo un legado que busca transmitirle a su entorno cercano.