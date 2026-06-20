Adiós al hantavirus: Sanidad “da por cerrada” la crisis tras confirmar que todos los seguimientos han dado negativo

MV Hondius, en una imagen de archivo. (REUTERS/Hannah McKay/File Photo)

España ha dado por cerrada la crisis del hantavirus vinculada al brote detectado en el crucero MV Hondius tras confirmarse que todas las personas que permanecían bajo seguimiento han completado la cuarentena establecida y ya han dado negativo en las pruebas PCR, según ha informado el Ministerio de Sanidad.

Hace poco más de un mes, el brote detectado a bordo del crucero MV Hondius activó un dispositivo sanitario internacional que obligó al seguimiento y aislamiento de pasajeros en varios países europeos. El buque hizo escala en Canarias el 10 de mayo, donde se procedió al desembarco de los 14 pasajeros españoles, que fueron trasladados posteriormente a Madrid para continuar con su seguimiento epidemiológico y completar el periodo de observación establecido por las autoridades sanitarias.

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Tras su llegada a Madrid, los contactos estrechos del brote fueron ingresados en el Hospital Gómez Ulla, donde permanecieron bajo vigilancia y observación médica. Durante esa fase inicial, uno de los pasajeros dio positivo en las pruebas PCR realizadas en el hospital y quedó ingresado en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), bajo supervisión médica especializada. Tiempo después, el 26 de mayo, durante los controles establecidos por protocolo, se detectó un segundo caso positivo entre los pasajeros evacuados y fue trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel del Hospital Gómez Ulla.

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Tras 14 días en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, los contactos estrechos del brote de hantavirus fueron dados de alta hospitalaria el 7 de junio y trasladados a sus domicilios, donde continuaron el resto de la cuarentena bajo vigilancia sanitaria activa y seguimiento epidemiológico periódico.

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Este sábado, 20 de junio, el Ministerio de Sanidad ha dado por cerrada la gestión del brote de hantavirus tras confirmar que todas las personas que permanecían bajo seguimiento han completado el periodo de cuarentena establecido y han dado negativo en las pruebas PCR realizadas, por lo que pueden retomar con normalidad su actividad habitual y reincorporarse a su vida cotidiana sin restricciones sanitarias.

Las dos personas que dieron positivo durante el seguimiento en España ya han recibido el alta hospitalaria y se encuentran en sus domicilios, donde continúan únicamente con las recomendaciones preventivas habituales para casos ya resueltos, según ha precisado el departamento que dirige Mónica García.

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El crucero neerlandés MV Hondius, en el que tuvo lugar un brote de hantavirus, ha llegado este lunes al puerto de Róterdam, donde será sometido a tareas de limpieza y desinfección una vez desembarque la tripulación restante, que será sometida a pruebas y una cuarentena en Países Bajos. (EFE)

Los cinco catalanes ya pueden hacer vida normal

Según han informado fuentes de la Conselleria de Salud de la Generalitat, los cinco ciudadanos catalanes que permanecían bajo seguimiento como contactos del brote de hantavirus del crucero MV Hondius han dado negativo en la última prueba PCR tras completar el periodo de cuarentena domiciliaria de 14 días. Estas personas, que ya habían sido dadas de alta del Hospital Gómez Ulla de Madrid, han finalizado el seguimiento en sus domicilios sin incidencias, en buen estado de salud y habiendo permanecido asintomáticas durante todo el proceso.

Un tubo de ensayo etiquetado como "Hantavirus negativo", en una imagen de archivo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Con el resultado negativo, dejan de estar sujetos a medidas de aislamiento y pueden retomar su actividad con normalidad. La vigilancia epidemiológica ha sido realizada de forma diaria por la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, hasta la finalización completa del dispositivo.

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Tras 42 días desde que los 14 pasajeros españoles desembarcaron del crucero MV Hondius en Canarias, momento en el que se activó el dispositivo sanitario que derivó en su traslado a Madrid y en el seguimiento epidemiológico posterior, se da por concluida una crisis sanitaria que generó preocupación en toda España durante semanas, si bien las autoridades han insistido en todo momento en que la situación permaneció bajo control y sin riesgo de transmisión comunitaria en el país.