El mayor fraude fiscal de la historia de Europa: la miniserie inspirada en el escandaloso robo de 146.000 millones de euros por parte de varios bancos

Imágenes de 'El dinero de otros'. (Filmin)

146.000 millones de euros. Esta cifra (el equivalente al presupuesto sanitario de varios países) es la que se alcanzó a robar con el que se considera el mayor fraude fiscal de la historia de Europa. Una colosal estafa conocida como el escándalo Cum-Ex que ahora recupera la miniserie germano-danesa El dinero de otros, disponible en Filmin desde este 30 de septiembre.

A través de ocho episodios de 45 minutos, esta producción trata de reconstruir el funcionamiento y las consecuencias de una trama que sacudió la confianza en el sistema financiero europeo. Al fin y al cabo, el fraude del Cum-Ex parte de una red delictiva configurada por ricos inversores, banqueros y abogados que, aprovechando vacíos legales, orquestaron una operación masiva de compra-venta acelerada de acciones alrededor de fechas clave de pago de dividendos.

Este mecanismo, de apariencia compleja, en realidad permitía a los participantes reclamar al erario público la devolución de impuestos pagados sobre dividendos, aunque en muchos casos esos impuestos solo se habían abonado una vez. El truco residía en la confusión documental creada sobre la verdadera titularidad de las acciones en el momento del cobro, lo que abría la puerta a múltiples reclamaciones fraudulentas por un mismo dividendo. En palabras de la propia serie, “como si unos padres reclamasen una ayuda familiar para dos niños cuando solo tienen uno”.

Tráiler de 'El dinero de otros'. (Filmin)

Lejos del carisma de cualquier ‘Lobo de Wall Street’

El escándalo fue revelado tras una serie de investigaciones periodísticas y destapó una ingeniería financiera que durante años drenó miles de millones de euros de las arcas públicas de varios países europeos, desencadenando reformas legales y procesos judiciales pendientes. Solo en España, el cuarto país más afectado, se saquearon 18.900 millones de euros de dinero público (más de 150 veces más que el dinero robado en la trama Gürtel). Sin embargo, el impacto de la trama no se limitó a los balances estatales, pues la magnitud del fraude forzó una revisión profunda de los controles fiscales internacionales.

En declaraciones recogidas y difundidas por Filmin, el director de la serie, Dustin Loose, afirma que una de las prioridades del equipo creativo fue no mostrar a los implicados como figuras carismáticas del sector financiero: “La realidad no es tan glamurosa como se podría pensar, ya que cuando investigamos a fondo en las oficinas y bancos de Frankfurt, los interiores eran muy tristes. En Alemania no existe ningún Lobo de Wall Street, no consumen cocaína ni se reúnen con prostitutas. Todo es realmente eficiente y seco. Hacen su trabajo, luego van a sus casas kitsch, conducen sus coches aburridos, y eso es todo”.

Por su parte, Schomburg reflexiona sobre los motivos que impulsan a estos operadores a perseverar en el fraude, pese a su riqueza: “Siempre me preguntaba: ¿por qué lo hacen? Ya tienen mucho dinero. Luego consiguen más y no hacen nada con él. Simplemente lo ingresan en algunas cuentas bancarias”. La miniserie articula esta pregunta —por qué se perpetra un delito de tal escala para acumular recursos aparentemente sin objetivo— como un vacío existencial que atraviesa a buena parte de los protagonistas reales del escándalo.

