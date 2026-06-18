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Cuándo juega Suiza el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

El conjunto helvético disputará la tercera jornada de la Copa del Mundo ante Canadá el miércoles 24 de junio

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La selección de Suiza antes de su segundo partido en el Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)
La selección de Suiza antes de su segundo partido en el Mundial 2026 (IMAGN IMAGES via Reuters/Kirby Lee)

La selección de Suiza ya ha disputado sus dos primeros partidos correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026 ante Catar y Bosnia. Frente a los asiáticos en el debut mundialista vieron cómo se escapaban los tres puntos en el último minuto tras un gol en propia meta de Muheim.

Ya en la segunda jornada han conseguido los tres puntos tras derrotar a Bosnia por (como hayan quedado hoy). El partido se mantuvo en empate hasta el minuto 74, cuando Manzambi ha conseguido inaugurar el marcador.

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Ya con los balcánicos con un expulsado, Rubén Vargas ha sentenciado el encuentro en el minuto 83 y de nuevo Manzambi ha puesto la puntilla en el 90. Sin embargo, Mahmic de volea ha anotado el de la honra para Bosnia y Xhaka ha puesto el cuarto de penalti. Con esta victoria se posicionan momentáneamente en primera posición del grupo B con cuatro puntos, a la espera del resultado del partido que disputarán Catar y Canadá.

Cuándo y dónde ver el próximo partido

El próximo partido de Suiza, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, será el miércoles 24 de junio ante una de las anfitrionas, Canadá, a las 21:00 (horario peninsular español). 13:00 horas en México, El Salvador, Honduras y Costa Rica; 14:00 horas en Perú, Colombia y Panamá; a las 15:00 horas en Miami, Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 16:00 horas en Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Akanji disputa un balón ante Bosnia (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)
Akanji disputa un balón ante Bosnia (IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio)

En España se podrá seguir, como todos los partidos de esta Copa del Mundo, a través de la plataforma de DAZN o en su canal DAZN Mundial (Dial 55). El encuentro tendrá lugar en el BC Place Stadium de Vancouver, por lo que los canadienses volverán a jugar como locales.

Ambas selecciones llegan a la última jornada buscando la clasificación a los dieciseisavos de final, así como el liderato del grupo B. Su único precedente consta de un amistoso en 2002 en el que Canadá se llevó la victoria por un gol a tres.

Pasado en los Mundiales

El conjunto helvético, que en los campeonatos mundiales y europeos suele ser un rival duro, no ha tenido el inicio esperado en esta Copa del Mundo, pues su primer partido acabó en empate y el segundo en victoria pero con dificultades para encontrar el gol. Suiza consiguió llegar a los cuartos de final en las ediciones de 1934, 1938 y 1954, en las que participaban muchas menos selecciones que en la actualidad.

Sin embargo, en sus últimas citas mundialistas no han conseguido superar los octavos de final, siendo su última eliminación en 2022 una dura derrota por seis goles a uno ante Portugal con hat-trick de Gonçalo Ramos.

Su victoria por 4-1 ante el combinado bosnio les permite soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final, ya que se posicionan al menos para ser uno de los mejores terceros. Pese a una primera parte sin ocasiones, los goles de Manzambi, Vargas y Xhaka en los minutos finales han permitido a los helvéticos tomar el liderato de su grupo.

Con estos goles en el segundo tiempo Suiza ha mejorado su imagen pobre de la primera mitad y se postula de esta manera como un serio candidato a pasar su grupo sin complicaciones, aunque todavía tendrá que verse las caras frente a Canadá en la última jornada.

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