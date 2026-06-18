Llega a Prime Video la segunda parte del fenómeno británico que adapta una exitosa saga española: “La versión en inglés se beneficia de sus predecesoras”

Culpa tuya: Londres. (Prime Video)

Si cada nueva generación no tiene su A tres metros sobre el cielo (2010), se le asignará una de oficio. A comienzos de la década pasada, Mario Casas, su “¡Fea!" y el vrom vrom de su moto dejó histérico a media España en las salas de cine. Ahora ese hueco lo han llenado las plataformas de streaming: Netflix con obras como A través del mar, y Prime Video con la saga Culpables, ambas adaptaciones románticas de Wattpad.

Dentro de ese fenómeno, pocas franquicias han alcanzado el éxito de la creada por Mercedes Ron. La autora argentino-española afincada en España comenzó publicando Culpa mía en Wattpad, donde la historia de Noah y Nick acumuló millones de lecturas antes de dar el salto a las librerías y, posteriormente, a la pantalla. En 2023, Nicole Wallace y Gabriel Guevara protagonizaron la primera cinta de la saga, que más tarde llegó con la segunda y tercera parte, estrenada el año pasado-y con un cuarto libro, Culpa vuestra, publicado el pasado mes de mayo-.

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En un mundo donde el amor enfrenta una oposición implacable, Nick y Noah tendrán que enfrentarse a su familia, amigos y a la sociedad para proteger su vínculo prohibido. ¿Su amor podrá resistir la prueba definitiva o la presión los separará? Culpa Tuya se estrena en Amazon Prime el 27 de diciembre. (Crédito: Prime Video)

Con semejante éxito entre manos, era cuestión de tiempo que la plataforma intentara replicar la fórmula fuera de España. Así nació My Fault: London, una reinterpretación británica que trasladó el universo de Noah y Nick al Reino Unido sin renunciar a los ingredientes que convirtieron a la saga en un auténtico fenómeno, caracterizado por un romance prohibido entre hermanastros y una buena dosis de drama adolescente.

Ahora, este viernes 19 de julio, Prime Video estrena Your Fault: London, la segunda parte de esta versión inglesa que busca consolidar la internacionalización de una de las franquicias juveniles más exitosas de los últimos años. La película, protagonizada por Asha Banks y Matthew Broome, llega a la plataforma para disfrutar en más de 240 países.

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‘Your Fault: London’ llega a Prime video este viernes

La nueva producción retoma la historia de Noah y Nick tras los acontecimientos de My Fault: London, la primera adaptación británica de la saga estrenada en febrero del año pasado. Si en la primera Noah (Banks) se muda de Florida a Londres después de que su madre se casara con un riquísimo empresario británico para terminar enamorada de su hermanastro Nick (Broome) y con un beso confirmando su relación, la secuela arranca con la pareja plenamente enamorada. Sin embargo, la distancia y las nuevas responsabilidades amenazan con poner en peligro su relación: Noah comienza sus estudios en Oxford mientras Nick se enfrenta a las crecientes exigencias de su trabajo, un escenario que dará paso a nuevos conflictos.

Gabriel Guevara y Nicole Wallace en 'Culpa nuestra' (Prime Video)

Sin embargo, la recepción crítica de esta nueva adaptación no ha sido unánime. Jennifer Green, crítica de Common Sense Media, que ya podido ver la cinta, ha valorado la película con dos estrellas sobre cinco y ha señalado que la producción parte con una ventaja evidente respecto a sus antecesoras. “La versión en inglés se beneficia de sus predecesoras para experimentar con lo que funciona”, afirma la especialista. No obstante, considera que los responsables del filme podrían haber aprovechado mejor esa oportunidad para mejorar algunos aspectos narrativos.

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Your Fault: London está dirigida por Dani Girdwood y Charlotte Fassler, con guion de Melissa Osborne y Bella Heesom. La producción corre a cargo de Ben Pugh y Erica Steinberg para 42, mientras que entre los productores ejecutivos figuran Alex de la Iglesia, Carolina Bang y Domingo González, responsables también de las exitosas adaptaciones españolas desarrolladas por Pokeepsie Films.