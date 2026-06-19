Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada 6-0 sobre Catar marcada por la lesión de Koné: el resumen y los goles, en vídeo

Mundial 2026 - Canadá 6 - Qatar 0 - ES

Canadá ha firmado su primera victoria en un Mundial masculino con un 6-0 sobre Catar en Vancouver, un resultado que la sitúa líder del Grupo B con cuatro puntos y que, al mismo tiempo, ha quedado atravesado por la lesión de Ismael Koné, retirado en camilla y trasladado a un hospital.

La selección de Jesse Marsch ha ganado ante 52.497 espectadores en el BC Place después de cerrar una primera parte con 67 % de posesión, 14 remates, ocho tiros a puerta y cuatro grandes ocasiones, frente a un rival que solo ha hecho dos disparos y no ha obligado a intervenir a Maxime Crépeau.

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El triunfo amplía una semana histórica para el conjunto canadiense. Después de sumar ante Bosnia y Herzegovina el primer punto mundialista de su historia, Canadá ha enlazado ahora su primera victoria y su primera goleada en el torneo.

Superioridad total y eficacia ofensiva

La noche tuvo dos planos muy distintos: el dominio absoluto del anfitrión y la preocupación por Koné. Cyle Larin, Nathan Saliba, un gol en propia puerta de Mohammad Al Mannai y un triplete de Jonathan David construyeron una victoria inédita para el fútbol canadiense, con Alphonso Davies de nuevo en el banquillo.

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Catar solo amenazó de verdad en el primer minuto, con una llegada de Edmilson Junior que acabó en un remate desviado. A partir de ahí, el equipo de Julen Lopetegui quedó sometido por la presión alta canadiense, por la velocidad en las bandas y por el peso ofensivo de Tajon Buchanan.

El canadiense Cyle Larin celebra después de anotar el primer gol de su equipo ante Qatar durante el partido por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

El primer aviso serio llegó en el minuto cinco, cuando David probó a Mahmoud Abunada con un disparo duro. El 1-0 se concretó en el 15: Ali Ahmed sacó un córner, el portero catarí rechazó otro intento de David y Larin empujó el balón a la red.

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Canadá no bajó el ritmo tras adelantarse. Buchanan insistió por la derecha, Ahmed encontró espacio por la izquierda y David firmó el 2-0 en el minuto 28 al recoger un balón suelto en la frontal y resolver con precisión.

Jonathan David celebra su segundo gol (REUTERS/Agustin Marcarian)

El encuentro cambió de forma definitiva dos minutos después. Ismael Koné filtró un pase para Buchanan, que fue derribado por Homam Ahmed cuando encaraba el área; el árbitro chileno Cristián Garay señaló penalti en primera instancia, pero la revisión corrigió la acción a falta al borde del área y expulsión directa para el defensa catarí.

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Ali Ahmed lanzó por encima del larguero esa acción a balón parado, pero la superioridad numérica ya era una losa para Catar. El 3-0 llegó en el tiempo añadido del primer tiempo, cuando Larin cabeceó, Abunada evitó el gol en primera instancia y David aprovechó el rechace a puerta vacía.

Expulsión, lesión y goleada histórica

La segunda mitad empezó sin reacción catarí y con cambios en ambos equipos. Marsch retiró a Derek Cornelius, que estaba amonestado, para dar entrada a Moise Bombito, mientras Lopetegui recurrió a Ahmed Fathy y Mohamed Mannai.

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El momento más grave de la noche llegó en el minuto 50, pues Madibo entró con dureza sobre Koné, Garay mostró primero tarjeta amarilla y el VAR elevó la sanción a roja directa, con lo que Catar se quedó con nueve jugadores.

La entrada de Madibo que lesionó a Kone (REUTERS/Albert Gea)

El centrocampista canadiense permaneció tendido sobre el césped mientras miembros del banquillo rodeaban la escena. Después abandonó el campo en camilla entre aplausos y fue trasladado a un hospital de Vancouver, donde se evaluaba el alcance de la lesión en la pierna izquierda.

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Nathan Saliba, que había entrado precisamente por Koné, convirtió el 4-0 en el minuto 63 con una falta desde la frontal que tocó el poste derecho antes de entrar. Tras marcar, corrió hacia el banquillo, cogió la camiseta de su compañero y la besó.

Jacob Shaffelburg celebra el quinto gol de Canadá (REUTERS/Lee Smith)

Con dos hombres menos, Catar ya no tuvo capacidad para salir de su campo. Canadá encadenó saques de esquina, mantuvo a Crépeau muy adelantado para recoger despejes y amplió la diferencia en el minuto 74, cuando un disparo de Jacob Shaffelburg acabó desviado por Mohamed Mannai hacia su propia portería.

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El 6-0 definitivo llegó en el 90+2, con el tercer gol de David y la mayor victoria canadiense en una Copa del Mundo. Tras el pitido final se produjo una nueva tangana con participación de técnicos y futbolistas, y Lopetegui intervino para enviar a los suyos al vestuario.

El cierre del Grupo B se disputará el miércoles 24 de junio. Canadá se medirá a Suiza, mientras que Qatar jugará su última opción de clasificación ante Bosnia y Herzegovina, partido al que ambas selecciones llegan con un punto y todo en juego.

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