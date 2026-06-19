12 años de la coronación de Felipe VI en 12 hitos históricos: del referendum de Cataluña a su encuentro con las víctimas de la DANA

El rey Juan Carlos y Felipe VI el día de su abdicación, 2014. (CASA DE S.M. EL REY).

El 19 de junio de 2014 quedará grabado en la historia de España como el día en el que Felipe VI fue proclamado rey, iniciando una nueva etapa para la institución monárquica tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. Con un discurso centrado en la renovación, la ejemplaridad y la cercanía a los ciudadanos, el nuevo monarca asumió el reto de conducir a la Corona en uno de los momentos más complejos de su historia reciente.

Doce años después de aquella jornada histórica en el Congreso de los Diputados, el reinado de Felipe VI ha estado marcado por desafíos políticos, cambios sociales y decisiones que han definido una nueva imagen de la institución.

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Estos son doce hechos que han marcado su trayectoria como jefe del Estado.

1. Una proclamación que abrió una nueva etapa (2014)

La llegada de Felipe VI al trono supuso el relevo generacional dentro de la Corona española. En su primer discurso como rey, apostó por una monarquía “renovada para un tiempo nuevo”, poniendo el foco en la transparencia, la integridad y el servicio público como pilares fundamentales de su reinado.

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Felipe VI el día de su coronación, 2014. (CASA DE S.M. EL REY).

2. La modernización y mayor transparencia de la Casa Real

Uno de los primeros cambios impulsados durante su reinado fue reforzar la transparencia institucional. Casa Real comenzó a ofrecer una mayor información sobre sus actividades y presupuestos, además de establecer normas internas más estrictas sobre la gestión y el comportamiento de sus miembros.

El rey Juan Carlos y Felipe VI el día de su coronación, 2014. (CASA DE S.M. EL REY).

3. La respuesta institucional durante la crisis independentista en Cataluña (2017)

Uno de los momentos más decisivos de su reinado llegó con la crisis territorial en Cataluña y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El mensaje televisado del rey pocos días después se convirtió en una de sus intervenciones más relevantes y debatidas, en la que defendió el orden constitucional y el papel de las instituciones del Estado.

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Felipe VI el 4 de octubre tras el referendum de independencia (RTVE).

4. La separación institucional de Juan Carlos I (2020)

En un movimiento sin precedentes en la historia reciente de la monarquía española, Felipe VI marcó distancia con su padre tras las informaciones relacionadas con sus finanzas en el extranjero. El rey renunció a una posible herencia personal que pudiera corresponderle y retiró la asignación económica que recibía el rey emérito con cargo al presupuesto de la Casa Real.

La reina Letizia, Juan Carlos I y Felipe VI en el servicio conmemorativo en honor del rey Constantino en Londres (IMAGEN DE ARCHIVO).

5. La pandemia y el apoyo a la sociedad española (2020)

Durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, Felipe VI y la reina Letizia mantuvieron una intensa agenda de encuentros con sanitarios, investigadores, trabajadores esenciales y ciudadanos afectados por la pandemia. La institución trató de trasladar un mensaje de unidad y reconocimiento a quienes estuvieron en primera línea.

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El rey Felipe VI de España (2I) pronuncia un discurso durante una ceremonia de Estado en homenaje a las 28.400 víctimas de la crisis del coronavirus, así como a los funcionarios públicos que han estado luchando en primera línea contra la pandemia en España, el 16 de julio de 2020, en el Palacio Real de Madrid. (Foto de JuanJo Martín / POOL / AFP)

6. El impulso de la figura de la princesa Leonor como heredera

A lo largo de estos años, el rey ha ido preparando progresivamente a la princesa Leonor para su futuro papel como jefa del Estado. Su participación en actos institucionales, su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias y su creciente presencia pública han marcado una nueva etapa para la continuidad de la Corona.

La Princesa de Asturias abandera la jura de Bandera a bordo del buque 'Juan Sebastián Elcano', a 10 de mayo de 2025, en Cartagena de Indias (Colombia). (Casa de S.M. el Rey).

7. El fortalecimiento del papel internacional de España

Felipe VI ha desarrollado una intensa labor diplomática mediante visitas de Estado, encuentros con líderes internacionales y viajes de cooperación económica y cultural, convirtiéndose en una de las principales figuras de representación de España en el exterior.

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Felipe VI reivindica la vigencia de la ONU en su 80 aniversario: "No solo sigue siendo útil es insustituible". (IMAGEN DE ARCHIVO).

8. La jura de la Constitución de la princesa Leonor (2023)

El 31 de octubre de 2023, coincidiendo con su mayoría de edad, la princesa Leonor juró la Constitución ante las Cortes Generales. El acto fue considerado uno de los acontecimientos más importantes del reinado de Felipe VI, al asegurar la continuidad institucional de la Corona para las próximas generaciones.

La princesa Leonor mira a su padre, el rey Felipe VI, durante un desfile militar luego de que ella jurara fidelidad a la Constitución como posible futura reina de España, Madrid, martes 31 de octubre de 2023. (AP Foto/Manu Fernandez)

9. La reforma de la estructura de la Familia Real

Durante estos años, Felipe VI ha reducido el núcleo de miembros que representan oficialmente a la monarquía, delimitando las funciones institucionales a los reyes, sus hijas y, durante un tiempo, la figura de la reina Sofía, en una apuesta por una monarquía más reducida y adaptada a los nuevos tiempos.

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De izquierda a derecha Irene Urdangarin, la princesa Leonor, Victoria Federica, la reina Letizia, Froilán Marichalar, el rey Felipe VI, la princesa Elena, la ex reina Sofía, la princesa Cristina, el ex rey Juan Carlos, Juan Urdangarin, la infanta Sofía, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin. 80 cumpleaños de la Reina Sofía, Madrid, 2018. (Foto de Casa de S M el Rey/POOL/DYDPPA/Shutterstock)

10. Su papel en los momentos de crisis y tragedias nacionales

El rey ha mantenido una presencia constante en situaciones especialmente difíciles para el país, desde catástrofes naturales y accidentes hasta actos de homenaje a las víctimas de diferentes tragedias, buscando representar la cercanía y el apoyo institucional del Estado.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia durante su visita a una zona afectada por la DANA, a 3 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Carlos Luján - Europa Press).

11. El protagonismo de la reina Letizia en una nueva imagen de la monarquía

La reina Letizia se ha convertido en una figura clave durante este periodo, con una agenda propia centrada en ámbitos como la salud, la educación, la cultura y los asuntos sociales, consolidándose como una de las representantes más visibles de la institución.

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Felipe IV y Letizia durante la tradicional cena de gala en honor al presidente de Alemania (José Oliva / Europa Press)

12. Doce años de un reinado marcado por la transformación

El principal legado de esta primera etapa de Felipe VI ha sido el intento de adaptar la monarquía española a las exigencias del siglo XXI. Entre crisis políticas, retos familiares y cambios sociales, el monarca ha buscado reforzar la estabilidad de la institución y preparar el camino hacia una futura transición en la que la princesa Leonor está llamada a asumir un papel protagonista.

El rey Felipe VI debuta en Netflix para el documental de Miguel Ángel Blanco (Netflix)