12 años de la coronación de Felipe VI en 12 hitos históricos: del referendum de Cataluña a su encuentro con las víctimas de la DANA

El 19 de junio de 2014 quedará grabado en la historia de España como el día en el que Felipe VI fue proclamado rey, iniciando una nueva etapa para la institución monárquica tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I. Con un discurso centrado en la renovación, la ejemplaridad y la cercanía a los ciudadanos, el nuevo monarca asumió el reto de conducir a la Corona en uno de los momentos más complejos de su historia reciente.
Doce años después de aquella jornada histórica en el Congreso de los Diputados, el reinado de Felipe VI ha estado marcado por desafíos políticos, cambios sociales y decisiones que han definido una nueva imagen de la institución.
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Estos son doce hechos que han marcado su trayectoria como jefe del Estado.
1. Una proclamación que abrió una nueva etapa (2014)
La llegada de Felipe VI al trono supuso el relevo generacional dentro de la Corona española. En su primer discurso como rey, apostó por una monarquía “renovada para un tiempo nuevo”, poniendo el foco en la transparencia, la integridad y el servicio público como pilares fundamentales de su reinado.
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2. La modernización y mayor transparencia de la Casa Real
Uno de los primeros cambios impulsados durante su reinado fue reforzar la transparencia institucional. Casa Real comenzó a ofrecer una mayor información sobre sus actividades y presupuestos, además de establecer normas internas más estrictas sobre la gestión y el comportamiento de sus miembros.
3. La respuesta institucional durante la crisis independentista en Cataluña (2017)
Uno de los momentos más decisivos de su reinado llegó con la crisis territorial en Cataluña y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El mensaje televisado del rey pocos días después se convirtió en una de sus intervenciones más relevantes y debatidas, en la que defendió el orden constitucional y el papel de las instituciones del Estado.
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4. La separación institucional de Juan Carlos I (2020)
En un movimiento sin precedentes en la historia reciente de la monarquía española, Felipe VI marcó distancia con su padre tras las informaciones relacionadas con sus finanzas en el extranjero. El rey renunció a una posible herencia personal que pudiera corresponderle y retiró la asignación económica que recibía el rey emérito con cargo al presupuesto de la Casa Real.
5. La pandemia y el apoyo a la sociedad española (2020)
Durante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, Felipe VI y la reina Letizia mantuvieron una intensa agenda de encuentros con sanitarios, investigadores, trabajadores esenciales y ciudadanos afectados por la pandemia. La institución trató de trasladar un mensaje de unidad y reconocimiento a quienes estuvieron en primera línea.
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6. El impulso de la figura de la princesa Leonor como heredera
A lo largo de estos años, el rey ha ido preparando progresivamente a la princesa Leonor para su futuro papel como jefa del Estado. Su participación en actos institucionales, su primer discurso en los Premios Princesa de Asturias y su creciente presencia pública han marcado una nueva etapa para la continuidad de la Corona.
7. El fortalecimiento del papel internacional de España
Felipe VI ha desarrollado una intensa labor diplomática mediante visitas de Estado, encuentros con líderes internacionales y viajes de cooperación económica y cultural, convirtiéndose en una de las principales figuras de representación de España en el exterior.
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8. La jura de la Constitución de la princesa Leonor (2023)
El 31 de octubre de 2023, coincidiendo con su mayoría de edad, la princesa Leonor juró la Constitución ante las Cortes Generales. El acto fue considerado uno de los acontecimientos más importantes del reinado de Felipe VI, al asegurar la continuidad institucional de la Corona para las próximas generaciones.
9. La reforma de la estructura de la Familia Real
Durante estos años, Felipe VI ha reducido el núcleo de miembros que representan oficialmente a la monarquía, delimitando las funciones institucionales a los reyes, sus hijas y, durante un tiempo, la figura de la reina Sofía, en una apuesta por una monarquía más reducida y adaptada a los nuevos tiempos.
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10. Su papel en los momentos de crisis y tragedias nacionales
El rey ha mantenido una presencia constante en situaciones especialmente difíciles para el país, desde catástrofes naturales y accidentes hasta actos de homenaje a las víctimas de diferentes tragedias, buscando representar la cercanía y el apoyo institucional del Estado.
11. El protagonismo de la reina Letizia en una nueva imagen de la monarquía
La reina Letizia se ha convertido en una figura clave durante este periodo, con una agenda propia centrada en ámbitos como la salud, la educación, la cultura y los asuntos sociales, consolidándose como una de las representantes más visibles de la institución.
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12. Doce años de un reinado marcado por la transformación
El principal legado de esta primera etapa de Felipe VI ha sido el intento de adaptar la monarquía española a las exigencias del siglo XXI. Entre crisis políticas, retos familiares y cambios sociales, el monarca ha buscado reforzar la estabilidad de la institución y preparar el camino hacia una futura transición en la que la princesa Leonor está llamada a asumir un papel protagonista.
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