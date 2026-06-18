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Miguel Ríos sufre un traumatismo craneal tras un accidente en su casa y cancela varios conciertos “por recomendación médica”

El equipo del cantante de rock ha compartido un comunicado donde explican el incidente, piden disculpas por las fechas anuladas y agradecen el apoyo recibido

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El cantante y compositor Miguel Ríos durante un concierto. (EFE/Javier Cebollada)
El cantante y compositor Miguel Ríos durante un concierto. (EFE/Javier Cebollada)

El Ayuntamiento de Ourense ha confirmado que Miguel Ríos no participará en las próximas fiestas locales debido a un accidente doméstico que le produjo traumatismo craneal. Este percance, ocurrido el miércoles, lo ha obligado a cancelar los conciertos previstos en Ourense y en Arucas, municipio de la isla de Gran Canaria.

El comunicado oficial del artista detalla que, “por recomendación médica, y aunque su evolución es favorable”, deberá permanecer en reposo durante varios días hasta que se reponga de este traumatismo “leve”. Una medida que le impedirá cumplir con las actuaciones que estaban programadas tanto en la ciudad gallega como en la localidad canaria.

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Durante las próximas horas, el Ayuntamiento anunciará qué artista sustituirá a Miguel Ríos en el escenario este viernes en Ourense. La organización ha pedido comprensión y ha adelantado que “en los próximos días informaremos, a través de los canales oficiales, sobre la posibilidad de reprogramación de las fechas afectadas”.

Miguel Ríos critica la canción de Shakira
Fotografía del cantante Miguel Ríos

Las palabras del cantante tras el incidente

El incidente ha sido comunicado también a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante. Allí se especifica que Miguel Ríos se encuentra “bien dentro de lo que cabe y, sobre todo, le da mucha rabia tener que cancelar”. “Pronto volverá a la carga, pero por ahora tiene que guardar reposo por orden médica”.

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La publicación añade que, por ahora, debe guardar reposo “por recomendación médica”. “Sentimos profundamente las molestias que esta situación pueda ocasionar y os agradecemos de corazón toda vuestra comprensión, cariño y el apoyo que todos sus seguidores siempre nos dais”.

La suspensión afecta a los conciertos previstos para el 19 y el 23 de junio. Desde el entorno del músico se ha añadido también que el propio Miguel Ríos “quiere trasladar personalmente su agradecimiento” y que “espera reencontrarse muy pronto” con todos sus fans. De este modo, el público de Ourense y Arucas deberá esperar para disfrutar de los conciertos del cantante.

Imágenes del Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival de conciertos más multitudinario de España. (Instagram)

Así es la gira de ‘El último vals’ de Miguel Ríos

Desde octubre de 2025, Miguel Ríos se encuentra enfrascado en su gira El último vals, recorriendo diferentes teatros y otros escenarios destacados de España para presentar ante el público su disco homónimo, compuesto por él mismo y por el productor musical José Nortes. “Un nuevo reto para un mito de la música española que acaba de llenar elAuditorio Nacional de México demostrando una vez más que tras 65 añossobre los escenarios se mantiene incombustible, genuino y rockero como siempre lo ha sido”, describen desde la página web.

En un principio, parecía que la gira iba a terminar en mayo, pero el cantante cuenta con varias fechas progamadas hasta finales de año. Tras las cancelaciones, su próxima actuación en directo tendrá lugar en Calahorra, el próximo 27 de junio. A este concierto le seguirán varias fechas más, en los municipios de Cabra, Matalascañas, Marbella, Coria, Barcelona, el Cap Roig Festival, Cartagena, Alcalá de Henares, Castellón, Donostia, Oviedo, Pamplona, Jaén y Madrid.

De este modo, parece que será el próximo 8 de diciembre cuando, en el Movistar Arena de Madrid, el cantante despida así su nueva gira, en la que cumple 65 años sobre los escenarios. Casi toda una vida en la que Miguel Ríos se ha convertido en una de las grandes leyendas del rock españo.

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