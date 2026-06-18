El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Imagen de archivo de una oficina vacía (Adobe Stock)

El absentismo laboral continúa creciendo en España y ya se ha convertido en uno de los principales desafíos para empresas y administraciones. Durante 2025, la tasa media anual alcanzó el 7,68%, el nivel más alto registrado hasta la fecha, lo que supone que cada día entre 1,6 y 1,7 millones de personas no acudieron a su puesto de trabajo. De ellas, alrededor de 1,27 millones se encontraban de baja médica, según los datos recogidos en el último informe elaborado por Adecco.

La evolución de este fenómeno refleja una tendencia al alza que se ha consolidado en los últimos años. El estudio señala que el absentismo ha dejado de ser una circunstancia puntual para convertirse en un problema de carácter estructural, con consecuencias directas sobre la productividad, la organización de las plantillas y la capacidad de las empresas para cubrir determinados puestos de trabajo.

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Los datos muestran además que el último trimestre de 2025 cerró con una tasa del 7,88%, el porcentaje trimestral más elevado de toda la serie histórica. Este incremento confirma la preocupación existente en el mercado laboral ante una realidad que afecta cada vez a más sectores y que obliga a replantear las políticas de salud y bienestar dentro de las organizaciones.

Carlos Arcas, director de Adecco, ha advertido de que el absentismo ya no puede analizarse como una cuestión aislada. Según ha explicado, su impacto alcanza al conjunto de la economía y condiciona la forma en la que las empresas planifican sus recursos humanos, gestionan sustituciones y afrontan los costes derivados de las ausencias prolongadas.

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El principal factor detrás de este aumento es el crecimiento de las bajas por incapacidad temporal, que durante 2025 alcanzaron una tasa del 5,97%, 0,29 puntos porcentuales más que en 2024. Entre las causas más relevantes aparecen el envejecimiento de la población trabajadora, el incremento de los problemas relacionados con la salud mental y la prolongación de muchos procesos médicos.

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Crece la aparición de enfermedades profesionales

Como consecuencia de esta situación, cada trabajador pierde de media 10,9 horas de trabajo al mes. El informe destaca que este fenómeno obliga a las compañías a considerar la salud laboral como un elemento estratégico y no únicamente como una cuestión administrativa vinculada a la gestión de bajas y ausencias.

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Otro de los aspectos que preocupa a los expertos es el aumento de las enfermedades profesionales. Durante el pasado año, este tipo de patologías con baja laboral crecieron un 6,16%, impulsadas principalmente por problemas relacionados con movimientos repetitivos, sobreesfuerzos físicos y posturas mantenidas durante largos periodos de tiempo. Más del 80% de estas enfermedades tienen su origen en agentes físicos asociados al desempeño laboral. La industria manufacturera concentra una parte importante de estos casos, lo que ha llevado a reclamar medidas preventivas más eficaces para reducir la exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo continuado.

Según el análisis, una parte significativa del absentismo está vinculada directamente a las condiciones físicas de determinados empleos. Por ello, los especialistas consideran prioritario reforzar las estrategias de prevención, especialmente en aquellas actividades donde el esfuerzo corporal tiene un peso determinante en la jornada laboral.

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Obreros trabajan en la obra de un edificio en construcción en Madrid, España (Reuters/Juan Medina)

Por sectores, la industria registra la tasa más elevada de absentismo, con un 8,34%. Los servicios, por su parte, presentan el mayor crecimiento interanual, con un incremento de 0,47 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. La construcción se mantiene por debajo de ambos sectores, aunque también registra niveles significativos, con una tasa del 6,54%. Existen además actividades concretas que superan ampliamente la media nacional. Es el caso de las actividades postales y de correos, donde el absentismo alcanza el 13,28%, una cifra que prácticamente duplica el promedio registrado en el conjunto del mercado laboral.

Los expertos apuntan que las mayores tasas suelen concentrarse en sectores con una elevada exigencia física y con menores posibilidades de flexibilidad organizativa. Esta combinación dificulta la cobertura de vacantes, incrementa la rotación de personal y genera tensiones adicionales en los equipos de trabajo.

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El aumento continuado de las ausencias también tiene efectos económicos. Las empresas se ven obligadas a recurrir con mayor frecuencia a contrataciones temporales para cubrir sustituciones, mientras que los costes laborales asociados a estas situaciones continúan aumentando. Al mismo tiempo, la dificultad para encontrar trabajadores disponibles en determinadas actividades está modificando la forma en la que muchas compañías diseñan sus estrategias de gestión de plantillas y planificación de recursos humanos.