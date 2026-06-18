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Zapatero ofreció a Calama investigar sus empresas fuera de España: “La gente que maneja mucho dinero no figura en las sociedades, aunque no lo digo por usted”

El juez respondió al ofrecimiento del expresidente recordando que quienes controlan grandes patrimonios no están “ni en las propiedades de las sociedades ni en la Administración”

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José Luis Rodríguez Zapatero. (Europa Press)
José Luis Rodríguez Zapatero. (Europa Press)

El expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero ofreció este martes al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la posibilidad de presentar un escrito para autorizar la investigación de posibles bienes, sociedades o activos vinculados a él en cualquier país del mundo, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Calama le atribuye el papel de “líder” de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente vinculada al uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió en 2021 a la aerolínea.

Zapatero, llamado a declarar como investigado, negó haber participado en la creación de una sociedad offshore en Dubái presuntamente destinada a cobrar una comisión derivada de estas ayudas públicas. Ya en su declaración en el Senado hace unos meses negó tener dinero o empresas en el extranjero. “Ni en ningún sitio del mundo. Ni el Kuala Lumpur”, dijo en el Senado.

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“Yo quiero dar un paso más, señoría”, afirmó Zapatero ante el instructor. “Autorizo a que se investigue fuera de España, en todo el mundo si tengo alguna sociedad, algún bien, a todo”, añadió en el tramo final de su comparecencia. Pero como añadió el juez: “Lo hacemos nosotros de motu”.

Negativa a la sociedad de Dubái

El magistrado aprovechó la propuesta del expresidente para recordarle como “reflexión general” que “la gente que maneja mucho dinero no está ni en las propiedades de las sociedades ni en la Administración”, afirmó, para volver a señalar que “es un tema bastante habitual, pero que no lo estoy diciendo en absoluto por usted”. Zapatero respondió inmediatamente para desvincularse de esa descripción. “No, porque evidentemente no, porque no lo manejo”, contestó, haciendo referencia a su patrimonio.

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La conversación se produjo después de que el expresidente negara durante toda su comparecencia su influencia en el caso Plus Ultra, cualquier vinculación con sociedades offshore o con la mercantil Landside Dubai FZCO, la empresa radicada en Emiratos Árabes Unidos que aparece en una de las líneas de investigación abiertas por el magistrado y recogidas por la Unidad Central Operativa (OCU) de la Guardia Civil. “Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore. Es que ni sé lo que es”, aseguró sobre la creada en Dubai en 2021.

‘Infobae’ ha tenido acceso al audio íntegro de la declaración del expresidente ante el juez Calama.

En el auto conocido en mayo, el juez asegura que nueve mercantiles actuaron como vehículo para canalizar fondos sin actividad real, redistribuir recursos y emitir facturación simulada y contratos ad hoc. Además de esto, la operativa tenía en común la “intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico”, como las relativas al coque de petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas. Entre estas nueve empresas destaca la consultora Análisis Relevante, firma que asesoró a la aerolínea en su rescate, cuyo dueño, Julio Martínez, es amigo de Zapatero; Whathefav SL, la empresa de sus hijas, u otras como Sofgestor SL, Caletón Consultores, Voli Analítica o Afitta SL.

A lo largo del interrogatorio, Zapatero también rechazó haber hablado con responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para influir en la concesión de las ayudas públicas.

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