México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

Mundial 2026 - México 1 - Corea 0 - ES

México se ha convertido este jueves en el primer equipo clasificado para los dieciseisavos del Mundial 2026 tras ganar a Corea del Sur por 1-0 en Guadalajara, un resultado que además le asegura el liderato del Grupo A antes de la última jornada.

La victoria deja a México con seis puntos y una ventaja de tres sobre Corea del Sur, además de cinco sobre República Checa y Sudáfrica, que han empatado 1-1. Ese escenario le garantiza acabar por delante del conjunto asiático y llegar ya clasificado al cierre de la fase de grupos.

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El partido se resolvió en el minuto 50, cuando Luis Romo aprovechó un error del guardameta coreano Kim Seung Gyu tras un disparo de Raúl Jiménez. Esa acción decidió un encuentro de dominio alterno y escasas ocasiones, en el que México rentabilizó su momento más claro de la segunda parte.

La selección mexicana trató de imponer la presión desde el inicio, pero durante buena parte de la primera mitad no consiguió traducir esa iniciativa en llegadas limpias. El único remate a puerta antes del descanso fue un cabezazo de Julián Quiñones en el minuto 20 que atrapó Seung Gyu.

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Un error que cambió el partido

El empate entre República Checa y Sudáfrica elevaba el valor del duelo de Guadalajara. El ganador certificaba matemáticamente la primera plaza del grupo y el pase a dieciseisavos, en un contexto que convirtió el choque en una cita decisiva pese a su escaso ritmo.

México celebra el gol ante Corea del Sur (REUTERS/Daniel Becerril)

La primera parte dejó más interrupciones que profundidad. Tras 10 minutos de empuje mexicano, Corea equilibró el juego y desplazó la disputa hacia el centro del campo, donde ambos equipos se anularon durante largos tramos bajo un reparto alterno de la posesión.

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Después de la pausa de hidratación, Corea ganó presencia con balón, aunque sin inquietar de verdad a Raúl Rangel. Lee Kang Gin firmó en el minuto 45 uno de los pocos intentos a portería de los asiáticos antes del descanso.

El mexicano Luis Romo marca el primer gol de su equipo, mientras el surcoreano Kim Seung-Gyu reacciona (REUTERS/Paul Childs)

El encuentro cambió por un fallo concreto, ya que a los cinco minutos de la reanudación el portero Kim salió a por una pelota aérea, no logró blocarla y dejó el balón suelto para que Romo marcara el 1-0 que acabó sosteniendo a la selección de Javier Aguirre.

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Defensa firme en el tramo final

A partir del gol, Corea del Sur se volcó en busca del empate y México respondió con orden defensivo. Raúl Jiménez generó peligro en el minuto 75, mientras que Obed Vargas también dispuso de una ocasión para ampliar la ventaja y que Kim reaccionó entonces para corregir en parte su error inicial.

La oportunidad más clara de Corea llegó al final. En el minuto 87 Rangel se quedó con un remate de Cho Gue Sung; El portero mexicano resolvió la acción abajo y sobre la línea en dos tiempos para conservar la portería a cero.

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El mexicano Raúl Rangel detiene un disparo del surcoreano Cho Gue-sung (REUTERS/Amanda Perobelli)

El ambiente en el estadio acompañó esa tensión contenida en un duelo acompañado por los cánticos del “Cielito lindo” y el “Sí se puede” desde la grada mexicana, respondidos por la afición coreana con el grito “Dae han min guk”, mientras el juego transitaba entre fases de tanteo y escasa continuidad ofensiva.

México cerrará el Grupo A el próximo 24 de junio ante República Checa en el Estadio Ciudad de México, el Azteca, mientras Corea del Sur se medirá a Sudáfrica en Monterrey en busca de su pase a los dieciseisavos de final del Mundial.

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