El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

Imagen de archivo de Norma, un pueblo italiano en la región de Lazio (Portal de Turismo de Italia)

Mientras muchas localidades europeas buscan fórmulas para frenar la pérdida de habitantes, un pequeño municipio italiano ha decidido recurrir a una medida cada vez más popular en el país. Se trata de Norma, un pueblo medieval de la región del Lacio que ha puesto en marcha un programa de casas por un euro con el objetivo de recuperar viviendas abandonadas, revitalizar su casco histórico y atraer nuevos residentes.

La iniciativa forma parte de los conocidos proyectos de “Casas por 1 Euro”, impulsados en distintos municipios italianos afectados por el envejecimiento de la población y la emigración hacia grandes ciudades. Aunque el precio de compra es meramente simbólico, los interesados deben asumir posteriormente los costes de rehabilitación de los inmuebles, así como los gastos administrativos y notariales asociados a la operación.

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Norma se encuentra en los montes Lepini, en la provincia de Latina, y está considerada una de las localidades con mejores vistas de toda la región del Lacio. Desde su privilegiada ubicación domina la llanura Pontina y conserva un importante patrimonio histórico que las autoridades locales quieren preservar mediante la llegada de nuevos vecinos e inversiones.

La despoblación se ha convertido en uno de los principales desafíos para muchos municipios italianos. La falta de oportunidades laborales y la concentración de servicios en las grandes áreas urbanas han provocado que numerosos pueblos pierdan habitantes de forma constante durante las últimas décadas, dejando decenas de viviendas vacías y numerosos edificios en estado de abandono.

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El Ayuntamiento pretende recuperar inmuebles que llevan años desocupados y devolverlos al mercado. La intención es que las viviendas vuelvan a tener uso residencial y contribuyan a mantener vivo el centro histórico del municipio. Además, espera que la llegada de nuevos residentes impulse la actividad económica y favorezca el desarrollo de sectores como el turismo o el comercio local.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Qué requisitos deben cumplir los compradores

A pesar de que el precio de adquisición es de solo un euro, el programa establece una serie de obligaciones para quienes deseen participar. Los futuros propietarios deben presentar un proyecto de rehabilitación detallado que demuestre la viabilidad de las obras y el compromiso de restaurar adecuadamente la vivienda.

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Además, todos los gastos relacionados con la compra correrán por cuenta del comprador. Esto incluye los honorarios notariales, las tasas de registro, la transferencia de la propiedad y los trámites de inscripción catastral necesarios para formalizar la operación.

Los participantes también deberán informar al Ayuntamiento del inicio y la finalización de las obras, respetando los plazos establecidos en cada expediente. El incumplimiento de estos compromisos puede derivar en sanciones o en la pérdida de las garantías previstas por el programa. Otro de los requisitos consiste en constituir una garantía financiera, generalmente mediante una póliza específica cuyo importe suele situarse entre los 1.000 y los 5.000 euros. Esta cantidad se devuelve una vez que las obras han sido completadas.

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El programa de viviendas por un euro continuará expandiéndose durante 2026 y estará presente en 14 regiones italianas. Aunque Sicilia, Calabria y Cerdeña concentran buena parte de las ofertas disponibles, también existen oportunidades en territorios como Toscana, Piamonte, Las Marcas o el propio Lacio, donde municipios como Norma confían en que estas iniciativas sirvan para devolver actividad y población a algunos de los rincones más históricos del país.