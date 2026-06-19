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Orden de desahucio para Adolfo, su hija y su nieto de 4 años en Madrid: “Con mi salario nadie te alquila nada, no tenemos dónde ir”

El desalojo está previsto para el 24 de junio. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallecas asegura que el banco “nunca ha querido negociar”

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Manifestantes portan pancarta con lema 'Stop desahucios' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Manifestantes portan pancarta con lema 'Stop desahucios' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Después de casi una década viviendo en la misma casa en el barrio madrileño de Vallecas, Adolfo, su hija y su nieto se enfrentan a un tercer intento de desahucio este próximo 24 de junio. Con un salario que no alcanza los 1.200 euros mensuales como cuidador de personas mayores y sin alternativa habitacional, el hombre reconoce estar desesperado y no sabe dónde vivirán si se produce el desalojo. Tampoco le han ofrecido ninguna alternativa ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid, según denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas.

“Mi hija, que ahora no tiene trabajo, y mi nieto de 4 años viven conmigo. Con mi salario no puedo permitirme otra cosa, no tenemos dónde ir. He buscado por todos los sitios, pero si no tienes unos ingresos más altos, nadie te alquila nada”, dice a Infobae Adolfo, que lamenta que el pasado mes de febrero cayera la moratoria antidesahucios después de que PP, Junts y Vox votaran en contra de la medida, que permitía extender los contratos de alquiler que vencían entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las subidas de renta.

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Desde los colectivos que defienden el derecho a una vivienda ya advirtieron que la derogación de esta prórroga podría afectar a unas 60.000 familias, que ahora corren el riesgo de ser desahuciadas. Esta moratoria era una medida de protección social impulsada por el Ejecutivo en marzo de 2020, en el contexto de la pandemia, con el objetivo era frenar de forma provisional los desalojos de personas y familias vulnerables.

El dueño del piso dejó de pagar la hipoteca

Adolfo desconocía que el propietario del piso había sido embargado por el impago de la hipoteca a Caixabank, pero asegura que en todo este tiempo el banco nunca ha querido negociar con él. Ahora el inmueble pertenece a BuildingCenter, filial inmobiliaria de esta misma entidad bancaria.

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Paca Blanco, activista por el derecho a la vivienda, denuncia la precaria situación de los mayores frente a los desahucios. Un testimonio desgarrador sobre vivir con la incertidumbre de perder tu hogar y un llamado a la organización colectiva.

“El dueño de la vivienda dejó de pagar las cuotas del préstamo en la pasada crisis y alquiló el piso a Adolfo, que desconocía esa situación, hasta que llegaron las notificaciones de desalojo”, explica la PAH de Vallecas. “Fue engañado, y aunque hemos comunicado esta situación a BuildingCenter, no quieren negociar y han seguido con la ejecución hipotecaria”, añaden.

Las ejecuciones hipotecarias se dispararon en 2025

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las ejecuciones hipotecarias iniciadas crecieron en 2025 un 35,6%, hasta sumar los 31.416 procesos, lo que supone un aumento en todas las autonomías que duplica el experimentado en 2023 y 2024. En la cabeza de la tabla de lanzamientos provocados por ejecuciones hipotecarias figuran Cataluña, con 1.050, Andalucía, con 913, Comunidad Valenciana, con 637, Murcia, con 254, y Madrid, con 252.

El CGJP, indica, no obstante, que el número de lanzamientos -desalojo forzoso de un inmueble o desahucio- realizados en 2025 fue de 24.540 procedimientos, un 11% menos que un año antes, con descensos del 10,9% para los causados por impago del alquiler y del 14,3% para los derivados de ejecuciones hipotecarias.

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