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Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

La promotora inmobiliaria prevé sacar al mercado a finales de año los suelos residenciales y terciarios de Las Tablas Oeste

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03/07/2025 Maqueta de Madrid Nuevo Norte POLITICA
03/07/2025 Maqueta de Madrid Nuevo Norte POLITICA

Madrid Nuevo Norte empieza a tomar velocidad. La promotora Crea Madrid Nuevo Norte prevé sacar al mercado a finales de este año los primeros suelos residenciales y terciarios de Las Tablas Oeste, uno de los ámbitos que abrirán la transformación urbanística más ambiciosa de la capital en las últimas décadas.

El anuncio supone un paso decisivo para un proyecto que lleva años gestándose y que aspira a redefinir el norte de Madrid. Según explicó el consejero delegado de la compañía, José Ignacio Morales, la urbanización de la zona comenzará “en breve”, lo que permitirá activar la comercialización de parcelas destinadas tanto a vivienda como a actividades económicas.

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La previsión es que los promotores inmobiliarios interesados puedan comenzar a comercializar las futuras viviendas durante el primer semestre de 2027. Si los plazos se cumplen y los desarrollos avanzan con rapidez, las primeras llaves se entregarán a finales de 2029.

Una oportunidad en una zona con poca oferta residencial

El ámbito de Las Tablas Oeste contará con suelo para unas 741 viviendas, de las cuales alrededor de 300 estarán destinadas a la Empresa Municipal de Vivienda (EMV), reforzando así la oferta de vivienda pública dentro del proyecto.

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Además, el desarrollo incluirá cerca de 123.000 metros cuadrados de uso terciario, destinados a oficinas, servicios y actividad económica. La combinación de vivienda y empleo es uno de los pilares sobre los que se sustenta el modelo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.

José Ignacio Morales destacó durante su intervención que las futuras promociones residenciales se levantarán en una ubicación especialmente atractiva para compradores e inversores. “Se trata de viviendas situadas en una ubicación extraordinaria, en una zona donde actualmente existe muy poca oferta residencial”, señaló.

La escasez de suelo disponible en algunas de las áreas más consolidadas de Madrid ha elevado la expectación sobre este proyecto. El crecimiento demográfico, la presión de la demanda y la falta de vivienda nueva han convertido cualquier nuevo desarrollo en una oportunidad muy esperada por el sector.

Los residentes del noreste de Madrid se han concentrado frente a la parada de metro de Pinar de Chamartín al grito de ‘La línea 1 se queda’, para tumbar el anteproyecto autonómico que quiere dar al ‘Madrid Nuevo Norte’ su acceso al centro y que supondrá un riesgo

Uno de los mayores proyectos urbanísticos de Madrid

Desde Crea Madrid Nuevo Norte insisten en que el proyecto debe entenderse como mucho más que una simple operación inmobiliaria. La compañía lo define como una transformación urbana e infraestructural destinada a cambiar la configuración del norte de la capital durante las próximas décadas.

La actuación contempla la creación de nuevos espacios residenciales, zonas empresariales, infraestructuras de transporte, áreas verdes y equipamientos públicos que buscan integrar barrios actualmente separados por las vías ferroviarias y mejorar la conexión entre distintas zonas de la ciudad.

Por ello, la puesta en marcha de Las Tablas Oeste representa solo el inicio de un desarrollo mucho más amplio que marcará la evolución urbanística de Madrid durante los próximos años.

El interés de los promotores por estos primeros suelos se da prácticamente por descontado dentro del sector. La combinación de una ubicación estratégica, la limitada oferta de vivienda nueva y la dimensión del proyecto convierten estas parcelas en uno de los activos inmobiliarios más atractivos del mercado madrileño.

Render de Las Tablas Oeste, que forma parte de Madrid Nuevo Norte. REMITIDA / HANDOUT por CREA MADRID NUEVO NORTE
Render de Las Tablas Oeste, que forma parte de Madrid Nuevo Norte. REMITIDA / HANDOUT por CREA MADRID NUEVO NORTE

La vista puesta en 2029 y en una ciudad transformada

En el ámbito financiero, Morales recordó que el proyecto se ha impulsado hasta ahora íntegramente con recursos propios y sin subvenciones públicas. No obstante, la compañía se encuentra actualmente a la espera de incorporar financiación externa para continuar avanzando en las siguientes fases del desarrollo.

La prioridad de la promotora es mantener el calendario previsto y consolidar el avance de las obras para que Madrid Nuevo Norte deje de ser una promesa sobre el papel y se convierta progresivamente en una realidad visible para los ciudadanos.

El objetivo final es ambicioso. Según explicó el consejero delegado, la aspiración es que dentro de una década las principales actuaciones estén muy avanzadas o completadas, consolidando una nueva centralidad urbana en el norte de Madrid.

Con la salida al mercado de los primeros suelos y el inicio de la urbanización de Las Tablas Oeste, el proyecto entra ahora en una nueva etapa. Una fase clave que servirá para medir el interés real de los promotores y que marcará el comienzo de la construcción de las primeras viviendas de uno de los desarrollos urbanísticos más esperados de España.

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