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La catedral sin techo de Mallorca: una obra modernista del ayudante de Gaudí que es clave para la cultura de la isla

El nacimiento de la Iglesia Nueva se remonta a los años en que Joan Rubió i Bellver desembarcó después de colaborar en la Sagrada Familia

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Una perspectiva desde arriba de Son Servera
La catedral de Son Servera. (Adobe Stock)

Entre los pueblos menos transitados del este mallorquín, Son Servera deslumbra con un secreto arquitectónico inesperado: una iglesia sin techo de arcos parabólicos, proyectada por uno de los ayudantes más cercanos de Antoni Gaudí. Este enclave, ajeno a la fama de Valldemossa o Deià, ofrece una experiencia donde el tiempo y la piedra se conjugan para los viajeros en busca de autenticidad y asombro.

Lejos de las multitudes que recorren Palma o Sóller, la llamada Iglesia Nueva de Son Servera se alza como una rareza modernista en medio de los campos de almendros y algarrobos. Su silueta inacabada, expuesta al cielo, transforma cualquier paseo en una experiencia casi surrealista. No es una ruina antigua, sino una promesa arquitectónica detenida, donde las sombras juegan con la luz mediterránea y el viento se cuela entre los arcos diseñados para sostener una bóveda que nunca se construyó.

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La presencia de esta obra no es casualidad. Joan Rubió i Bellver, colaborador directo de Gaudí en la Sagrada Familia y el Parc Güell, llegó a Mallorca a principios del siglo XX y dejó aquí una de sus huellas más singulares. La iglesia debía responder a las necesidades de un pueblo que crecía y aspiraba a tener un templo a la altura de su memoria colectiva. El resultado es hoy un destino imprescindible para quienes buscan rincones insólitos en la isla.

Historia y arquitectura de la Iglesia Nueva

El nacimiento de la Iglesia Nueva se remonta a los años en que Joan Rubió i Bellver desembarcó en Mallorca, tras acompañar a Gaudí en las principales obras modernistas de Barcelona. El encargo le llegó de los propios vecinos de Son Servera, quienes, a falta de grandes mecenas o burguesía industrial, reunieron donativos para edificar un nuevo templo. Los ecos del modernismo apenas llegaban entonces a la zona rural mallorquina, lo que convierte esta iglesia en una anomalía arquitectónica dentro del paisaje insular.

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Rubió apostó por una reinterpretación del gótico mediterráneo: nave única, arcos diafragmáticos, y sobre todo, el uso de arcos parabólicos, una seña de identidad perfeccionada por Gaudí. El templo creció paso a paso, marcado por la escasez de recursos y la tenacidad de los habitantes. Durante casi treinta años, la obra avanzó con lentitud, hasta que la muerte del vicario general y el éxodo de parte de la población dejaron el proyecto inconcluso. Así, la iglesia quedó sin cubierta ni fachada, con muros a medio terminar y el cielo como único techo.

La visión de la Iglesia Nueva provoca asombro e invita a la contemplación. No hay otra construcción igual en Mallorca: destacan los esbeltos arcos de piedra, la ausencia de cerramiento superior y la sensación de estar ante una escultura monumental más que ante un edificio religioso convencional. Su estado inacabado confiere al lugar un aire romántico y genuino que seduce tanto a arquitectos como a viajeros curiosos.

Son Servera como destino de viaje

Visitar Son Servera supone mucho más que descubrir una joya arquitectónica. El pueblo conserva la calma de las localidades del interior, pero se encuentra apenas a tres kilómetros de algunas de las playas más codiciadas de Mallorca. Cala Millor ofrece dos kilómetros de arena fina y aguas turquesas galardonadas con Bandera Azul, mientras que Cala Bona mantiene el encanto tradicional de puerto pesquero y pequeñas calas rocosas.

Palma de Mallorca, en Mallorca (Turismo España)
Cómo disfrutar de Mallorca. (Turismo España)

La proximidad entre la iglesia inacabada y el litoral convierte la excursión en una experiencia completa para el viajero: arte, historia y naturaleza en un mismo recorrido. El centro histórico, levantado tierra adentro, recuerda episodios del pasado como la epidemia de peste de 1820, pero hoy se reinventa como punto de partida hacia rutas tranquilas, mercados locales y paseos entre campos de cultivo.

Quienes eligen Son Servera no solo acceden a un patrimonio singular, sino también a la posibilidad de disfrutar Mallorca lejos de la saturación turística. La Iglesia Nueva, con su silueta abierta al cielo, se ha transformado en escenario de conciertos, celebraciones y encuentros culturales, sumando atractivo a un destino que combina memoria, arquitectura y mar.

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