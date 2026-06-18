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Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Sigue el minuto a minuto del enfrentamiento entre las dos selecciones del grupo B del viejo continente

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar vs Suiza - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, EE.UU. - 13 de junio de 2026 El suizo Breel Embolo celebra el primer gol con sus compañeros REUTERS/Eloisa Lopez
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar vs Suiza - San Francisco Bay Area Stadium, Santa Clara, California, EE.UU. - 13 de junio de 2026 El suizo Breel Embolo celebra el primer gol con sus compañeros REUTERS/Eloisa Lopez

Una Suiza en entredicho

El conjunto helvético llega cuestionado tras el pinchazo ante la Qatar de Julen Lopetegui, y los ánimos están algo fríos después de la dura crítica de su propio capitán, Granit Xhaka.

/deportes/2026/06/14/la-aspera-critica-del-capitan-de-suiza-contra-sus-companeros-tras-el-empate-con-qatar-si-no-hay-disciplina-no-se-puede-ganar/

09:14 hsHoy

Empatados todos en la primera jornada, todos además 1-1, la segunda cita es casi definitoria en el grupo B, con los enfrentamientos entre Suiza y Bosnia Herzegovina y entre Catar y Canadá.

Los ganadores darán un paso adelante hacia la siguiente ronda. Los perdedores llegarán al límite a la última cita, que medirá a Suiza contra Canadá y a Bosnia contra Catar.

Horarios del Suiza-Bosnia en todo el mundo

El partido se podrá ver a partir de las 21:00 horas en España, a las 16:horas en Argentina, a las 14:00 en Perú y Colombia) y a las 13:00 horas en México y el El Salvador.

09:05 hsHoy

Previa del partido

Para ir calentando, no viene mal recordar el anterior resultado de ambos contendientes. Suiza empató en su debut ante la Qatar de Julen Lopetegui.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador

Suiza se relajó demasiado después de adelantarse en el marcador de penalti y terminó quedándose sin los tres puntos en un Grupo B que está ahora con un cuádruple empate

¡Saltó la sorpresa! Qatar llegaba al Mundial como una de las selecciones más débiles, pero Suiza se relajó demasiado: el equipo de la península arábiga ha logrado lo que parecía imposible y ha empatado 1 a 1 en un partido en el que solo hubo historia en los últimos dos minutos.

Leer la nota completa
09:04 hsHoy

¡¡Muy buenos días!! Hoy tenemos un gran partido en el Mundial 2026, que ya ha completado su primera jornada y arranca su segunda vuelta con varios encuentros. Uno de ellos enfrenta a Suiza con Bosnia, las dos selecciones europeas del grupo B, del que también forman parte Qatar y Canadá.

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