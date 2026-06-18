Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

El conjunto helvético llega cuestionado tras el pinchazo ante la Qatar de Julen Lopetegui , y los ánimos están algo fríos después de la dura crítica de su propio capitán, Granit Xhaka .

¡¡Muy buenos días!! Hoy tenemos un gran partido en el Mundial 2026 , que ya ha completado su primera jornada y arranca su segunda vuelta con varios encuentros. Uno de ellos enfrenta a Suiza con Bosnia, las dos selecciones europeas del grupo B, del que también forman parte Qatar y Canadá.

¡Saltó la sorpresa! Qatar llegaba al Mundial como una de las selecciones más débiles, pero Suiza se relajó demasiado: el equipo de la península arábiga ha logrado lo que parecía imposible y ha empatado 1 a 1 en un partido en el que solo hubo historia en los últimos dos minutos.

Para ir calentando, no viene mal recordar el anterior resultado de ambos contendientes. Suiza empató en su debut ante la Qatar de Julen Lopetegui.

El partido se podrá ver a partir de las 21:00 horas en España, a las 16:horas en Argentina, a las 14:00 en Perú y Colombia) y a las 13:00 horas en México y el El Salvador.

Los ganadores darán un paso adelante hacia la siguiente ronda. Los perdedores llegarán al límite a la última cita, que medirá a Suiza contra Canadá y a Bosnia contra Catar.

Empatados todos en la primera jornada, todos además 1-1, la segunda cita es casi definitoria en el grupo B, con los enfrentamientos entre Suiza y Bosnia Herzegovina y entre Catar y Canadá.

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