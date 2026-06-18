La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Un hombre utiliza un cajero automático de CaixaBank en Barcelona. REUTERS/Nacho Doce

La banca española vuelve a situarse entre las más rentables del continente. Las entidades financieras nacionales cerraron el primer trimestre de 2026 con una rentabilidad sobre recursos propios (RoE) del 18,5%, un nivel que las convierte en las segundas más rentables de Europa, solo por detrás de Croacia, según el último informe trimestral de riesgos publicado por la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El dato coloca a España muy por encima de la media europea, que se situó en el 10,5%, y refleja la fortaleza que sigue mostrando el sector financiero nacional tras varios años beneficiándose del entorno de tipos de interés elevados y de una mejora sostenida de la calidad de sus balances.

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La diferencia es especialmente llamativa si se compara con las principales economías de la eurozona. Mientras la banca española registró una rentabilidad del 18,5%, las entidades alemanas se quedaron en el 8% y las francesas en apenas el 6,3%, ambas por debajo del umbral del 10% que los analistas consideran una referencia clave para medir la capacidad de generar valor para los accionistas.

España consolida su liderazgo financiero

El ranking elaborado por la EBA muestra que únicamente cinco países lograron superar el 15% de rentabilidad durante los tres primeros meses del año. Croacia encabezó la clasificación con un 21,3%, seguida por España con un 18,5%.

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Tras ellas aparecen Lituania, con un 16,1%; Portugal, con un 16%; y Rumanía, con un 15,2%. Italia se quedó muy cerca de ese nivel, al registrar una rentabilidad del 14,9%.

Estos resultados consolidan el protagonismo de los bancos del sur de Europa dentro del nuevo escenario financiero europeo. Tras años marcados por la crisis financiera, la reestructuración del sector y los bajos tipos de interés, muchas entidades han conseguido reforzar sus cuentas y mejorar significativamente su capacidad para generar beneficios.

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La EBA destaca que, en términos generales, la banca europea mantiene niveles sólidos de rentabilidad. La media ponderada del sector alcanzó el 9,9% durante el primer trimestre, una cifra que sigue considerándose positiva en comparación con la última década.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia recogida en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26), tal y como ha precisado el regulador en un comunicado.

Los beneficios seguirán altos pese a una ligera desaceleración

De cara a los próximos años, las previsiones de las propias entidades apuntan a una ligera moderación de los beneficios, aunque sin cambios bruscos en la tendencia.

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Según el informe, los bancos europeos esperan que la rentabilidad media se sitúe en torno al 9,8% durante este año. Posteriormente, la EBA prevé una recuperación gradual hasta alcanzar el 10,3% en 2027 y el 11,2% en 2028.

El organismo considera que el sector mantiene una posición sólida para afrontar un entorno económico más complejo, marcado por la incertidumbre geopolítica y por una posible normalización de los tipos de interés en los próximos ejercicios.

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Uno de los principales focos de atención sigue siendo el conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, la autoridad bancaria europea considera que la exposición directa de las entidades financieras de la Unión Europea a la región es relativamente reducida.

La exposición a Oriente Medio sigue siendo limitada

La EBA calcula que los bancos europeos tenían una exposición de unos 130.000 millones de euros a Oriente Medio a finales de 2025, una cifra que representa menos del 0,5% del total de sus activos.

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Los Emiratos Árabes Unidos concentran la mayor parte de esa exposición, con alrededor de 55.000 millones de euros. Les siguen Arabia Saudí, con 23.000 millones, y posteriormente Baréin e Israel, con aproximadamente 8.000 millones cada uno.

Por nacionalidades, los bancos franceses son los más expuestos a la región, con unos 61.000 millones de euros. A bastante distancia aparecen los alemanes y los españoles, ambos con cerca de 19.000 millones, mientras que las entidades italianas acumulan unos 14.000 millones.

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No obstante, el informe advierte de que la inestabilidad geopolítica sí puede afectar indirectamente a la economía europea. Sectores como el transporte, la industria pesada o determinadas actividades manufactureras son especialmente vulnerables a posibles interrupciones energéticas o a nuevas subidas del petróleo y del gas.

La morosidad cae en España mientras sube en Alemania y Francia

Otro de los indicadores que refuerzan la buena salud de la banca española es la evolución de la morosidad. Los créditos dudosos o morosos en el conjunto de la Unión Europea se mantuvieron en niveles históricamente bajos durante 2025. A cierre de año representaban el 1,82% del total de préstamos concedidos por las entidades.

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Sin embargo, la evolución no fue homogénea entre países. Mientras los bancos alemanes registraron un incremento del 6% en los créditos morosos y los franceses un aumento del 4%, España logró reducirlos un 8% durante el mismo periodo. Italia, por su parte, registró una caída aún mayor, del 12%.

En el caso español, la tasa de morosidad se situó en el 2,5% durante el primer trimestre de 2026. Esto supone una décima menos que al cierre de 2025 y dos décimas menos que un año antes.

Los datos analizados por la EBA proceden de una muestra de 163 bancos pertenecientes a 30 países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, entre los que figuran diez entidades españolas. El resultado confirma que la banca nacional atraviesa uno de sus momentos más sólidos de los últimos años y se mantiene como una de las referencias de rentabilidad dentro del sistema financiero europeo.