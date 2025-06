Cantar más y mejor según la ciencia: un estudio analiza el rango vocal de los artistas pop y sentencia a cantantes como Taylor Swift o Justin Bieber

De izquierda a derecha: Taylor Swift, Mariah Carey, Christina Aguilera y Justin Bieber. (Montaje de Infobae España)

¿Qué define a un buen cantante? La pregunta podría responderse de mil maneras distintas y aún así nadie tendría la razón. La afinación, el tono o la potencia son solo los aspectos técnicos de una profesión en la que muchas veces han importado más cuestiones como el carisma o la sensibilidad que el virtuosismo.

Ahora bien, el hecho de que, aunque suene paradójico y dé para debate, cantar mejor no te haga mejor cantante, lo cierto es que a día de hoy hay muchas variables que pueden tenerse en cuenta a la hora de medir el potencial vocal de un músico. Y en ese sentido, el rango de notas que pueden cantar (del sonido más grave al más agudo) es un buen punto para conocer la capacidad que puede tener un cantante para enfrentarse a una determinada canción. Al fin y al cabo, ¿cuántos podrían alcanzar los agudos de Bruno Mars y Lady Gaga en Die With A Smile?

Sin embargo, la ciencia opina que, en realidad, estos dos cantantes, considerados muchas veces como verdaderos prodigios del canto, en realidad no tienen un rango vocal tan amplios como muchos de sus compañeros de profesión. Así lo indica un estudio hecho por Concert Hotels en el que se han recogido las notas más graves y agudas de “los mejores cantantes de todos los tiempos” para ver cuál es su rango.

Una diferencia de más del doble

En esta lista de 79 cantantes, tanto Bruno Mars como Lady Gaga no logran alcanzar ni la mitad superior de una tabla encabezada por Axl Rose, cantante de los Guns N’ Roses (que, en un piano, podría llegar a cantar hasta 65 notas), seguido de Mariah Carey (62) y Prince (56).

Guns N' Roses - Since I Don't Have You

En el otro extremo, los cantantes con un rango vocal más limitado según el estudio son la estrella del country Luke Bryan, con 25 notas, y Taylor Swift, con 27. La estrella mundial del pop, una de las más exitosas de los últimos años, ocupa la penúltima posición en el estudio, que ha encontrado su nota más grave en el tema Begin Again y su mayor agudo en You Belong With Me.

Otros músicos con un gran rango en su voz

Con todo, la artista estadounidense no es la única que se encuentra en las últimas posiciones. Justin Bieber queda quinto por la cola con un rango vocal de apenas 29 notas, no muy lejos de Katy Perry, con 33. Por otro lado, artistas más actuales como Christina Aguilera o el vocalista de Radiohead, Thom Yorke, consiguen figurar entre los diez primeros, con 50 y 49 notas, respectivamente. Un poco más lejos estaría otra gran estrella como Beyoncé, capaz de llegar a 44 notas con su voz.

Thom Yorke en Ciudad de México. (The Grosby Group)

Hay mucho que matizar en este estudio que se limita a una cuestión cuantitativa, como por ejemplo el uso de la tecnología. En los años 50 y 60, por ejemplo, los micrófonos no tenían la calidad de hoy en día, y por lo tanto era mucho más difícil emitir sonidos muy graves y muy agudos con la suficiente potencia como para que todos los espectadores en los conciertos pudieran escucharlo bien. Del mismo modo, el autotune ha ayudado a muchos artistas a alcanzar la afinación perfecta para algunas notas en las que, sin ayuda, quizá nunca se habrían atrevido a cantar.