El cantante Rod Stewart, rendido ante la mejor voz que ha escuchado nunca: “Es una de las mejores”

A lo largo del último siglo, son muchos los artistas musicales que han dejado su huella en la historia de la música. Voces como la de Freddie Mercury, Michael Jackson, Whitney Houston o Amy Winehouse se han convertido en símbolos de un estilo y han acompañado a millones de fans que, año tras año, no han dejado de escuchar sus canciones.

Esa lista de grandes cantantes podría alargarse hasta la eternidad, entre otras cuestiones porque cada generación trae consigo nuevas voces destinadas a triunfar. El problema estaría más bien en elegir entre todos los candidatos y candidatos y decidir qué puede valer más, si la técnica o el magnetismo, la fuerza o la sensibilidad. Eso sí, esté quien esté, no debería faltarnos uno de los artistas más famosos de la década de los 70: Rod Stewart.

Un “gusto” inigualable

Ya fuera en solitario o liderando bandas como The Jeff Group y sobre todo The Faces, Rod Stewart es considerado uno de los músicos más exitosos de todos los tiempos. Nadie mejor, pues, para opinar acerca de quién más debería figurar en el olimpo de los grandes cantantes. Una cuestión ante la que él no tadaría en mencionar a Percy Sledge.

“No puedo imaginar nada más que decir sobre el brillante Percy Sledge”, declaraba Rod Stewart en el Salón de la Fama del Rock and Roll. “When A Man Loves A Woman es una de las mejores interpretaciones (vocales) que he escuchado y estoy seguro de que vosotros también”. El cantante elogió ese “gusto” con el que el cantante daba forma a una de las canciones más míticas de los 90.

Rod Stewart y el “mejor cantante de ‘soul’ blanco”

Hasta el momento de su muerte en el año 2015, Percy Sledge fue un reconocido cantante de soul y blues. Con una voz inconfundible, marcó estos géneros con temas como I’ll be your everything o Sunshine, canciones que, sin embargo, no lograron el éxito de la inmortal When A Man Loves A Woman, canción que, a la postre, le valdría su inclusión en ese Hall de la Fama del Rock and Roll.

De hecho, fue precisamente Rod Stewart quien en 2005 introduciría este homenaje a Sledge y donde pronunciaría esas palabras. Nada mal viniendo de un cantante que poseía una característica voz áspera presente en temas como I Don’t Want to Talk About It, Da Ya Think I’m Sexy, You Wear It Well o Maggie May. De hecho, el británico recibiría halagos de estrellas como James Brown, quien lo bautizaría como el “mejor cantante de soul blanco del mundo”. “Me sentí muy halagado”, confesaba el propio Stewart.

Su carrera que le valdría, de hecho, su entrada en el Hall no una sino dos veces, tanto como solista como miembro de The Faces. Una carrera que sin duda estuvo muy influenciada por Sledge y su When A Man Loves A Woman (también conocida por la versión de Michael Bolton), canción que influenciaría mucho a Stewart una vez se alejara del rock que le había encumbrado como a una estrella y le hiciera desarrollarse como cantante de soul.