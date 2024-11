Nicole Kidman lanza un dardo a Martin Scorsese: “Siempre he dicho que quiero trabajar con él, si hace una película con mujeres”

Nicole Kidman attends the premiere of Spellbound, in New York City, U.S., November 11, 2024. REUTERS/Caitlin Ochs

En el año 2017, Nicole Kidman admitía que quería trabajar con una directora cada cierto tiempo. “Creo que es necesario decir que cada 18 meses haré una película con una directora mujer”, declaró entonces a New Zealand Herald. “Porque sólo así cambiarán las estadísticas, cuando otras mujeres empiecen a decir: ‘Oh, ahora sí que voy a elegir sólo a una mujer’. Así que cada 18 meses tiene que haber una directora en la ecuación”, comentó sobre su carrera.

A principios del mes de septiembre, la intérprete australiana presentó Babygirl en el Festival de Venecia, escenario en el que, siete años después, volvió a poner de manifiesto su predilección por dar voz a las mujeres cineastas para equilibrar la balanza. “Hace tiempo que decidí usar mi posición para equilibrar el ratio entre hombres y mujeres en la industria”, dijo. “Voy a seguir apoyando a mujeres directoras para cambiar la proporción”, declaró en la rueda de prensa del certamen en el que participo con el thriller erótico de Halina Reijn (cuya última película fue Bodies, bodies, bodies, un slasher de corte centennial que dividió a público y crítica pero que, sin duda, explota lo absurdo con maestría).

La cinta, que se estrenará en España el 17 de enero de 2025, le valió a Kidman para alzarse con la Copa Volpi, uno de los galardones interpretativos más importantes. Tras el éxito de La pareja perfecta en Netflix, la presentación de Lioness y el próximo estreno de Spellbound -una historia de animación en la que dobla a uno de sus personajes-, la actriz ha hablado con Vanity Fair acerca de los directores con los que le gustaría colaborar. En sus declaraciones, ésta lanza un dardo a uno de los creadores audiovisuales más queridos y alabados de la industria.

“Siempre he dicho que quiero trabajar con Scorsese, si hace una película con mujeres”, ha contado Kidman. “Me encantaría trabajar con Kathryn Bigelow. Me encantaría trabajar con Spike Jonze. Me encantaría trabajar con PTA [Paul Thomas Anderson]. Siempre he querido trabajar con Michael Haneke. Y hay un montón de nuevos directores prometedores; hay tantos, y siempre estoy abierta al descubrimiento de gente nueva”, ha añadido.

Nicole Kidman en la premiere de 'Lioness' REUTERS/Mario Anzuoni

¿De qué trata ‘Babygirl’, su próxima película?

La cinta con la que ganó la Copa Volpi, liderada por ella misma y Harris Dickinson, cuenta la historia de una ejecutiva de éxito que comienza a tener un affaire con un joven becario de su empresa. En Babygirl también participa Antonio Banderas, que interpreta al marido del personaje al que Kidman da vida.

La cinta que Reijn presentó en Venecia es una explosión sexual femenina, una oda al orgasmo silenciado, una liberación completa. “Espero que sea una historia muy liberadora”, dijo Kidman ante los medios en la ciudad italiana. “Está contada por una mujer a través de su mirada... eso es lo que para mí la hace tan única”, apostilló. Babygirl, que también lidia con temáticas como el consentimiento, narra la vida de una mujer de éxito con una “crisis existencial” que comienza un proceso emancipador a través de una relación extramatrimonial.

“Babygirl trata sobre el deseo, los pensamientos internos, el matrimonio, la verdad, el poder y el consentimiento. Es la historia liberadora de una mujer a través de la mirada de Reijn. Ha sido muy profundo y liberador estar en sus manos, me sentí muy cuidada y de hecho todas nos protegíamos mucho entre nosotras, la dinámica se sentía real. Estoy orgullosa de haber sido invitada a un festival como éste, donde por fin se hace cine con mujeres al timón”, aseguró Kidman.

Halina Reijn se inspiró en los thrillers eróticos de los años 80 y 90, principalmente las cintas de Paul Verhoeven y Adrian Lyne, para conformar este retrato que bebe de sus predecesores pero, admite, no “castiga” a la mujer como antaño. “Es una película sobre una mujer con una crisis existencial, sobre el deseo y cómo las diferentes generaciones pueden aprender unas de otras. Y estoy muy contenta de presentarla en Venecia. Pero por otro lado, también es un film sobre la masculinidad y, sobre todo, acerca de la pregunta: ‘¿Cómo puedo amarme a mí mismo en todas mis facetas?’. Espero que sea un tributo al amor propio y a la liberación”, comentó Reijn.

Nicole Kidman y Harris Dickinson en una escena de 'Babygirl' (A24)