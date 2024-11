Rosalía, rodeada de ‘celebrities’ en Halloween: así ha sido su disfraz

Rosalía, en el desfile de Dior durante la Semana de la Moda de París, celebrado el pasado 24 de septiembre, 2024. REUTERS/Johanna Geron

Rosalía está aquí, allá y en todas partes. Es como Michelle Yeoh en la cinta con la que arrasó en la pasada edición de los Premios Oscar. Poco a poco se está convirtiendo en esa doble amenaza que comporta ser artista a la vez que celebridad. La catalana se ha dado a conocer fuera de España y su triunfo comporta pasearse por la MET Gala o tomar unas mimosas en la casa de los Kardashian-Jenner.

Basta con recordar el magnánimo cumpleaños que celebró hace un mes en París: una fiesta del todo excesiva que contó con fuentes de cigarros, merchandising, tartas y todo tipo de cócteles; además de una amplia lista de invitados VIP, entre ellos, Emilia, Kylie Jenner, Ralphie Choo, Bad Gyal, Tokischa, Kendall y Kylie Jenner, Gigi Hadid, Irina Shayk, Hunter Schafer o la influencer española Lola Lolita.

Tras sorprender al mundo con Normal, la colaboración junto a Carolina Durante que forma parte de su último disco, Elige tu propia aventura, la catalana ha vuelto a las colinas de Hollywood para celebrar la noche más terrorífica del año. En un vídeo de TikTok compartido por Charli xcx, la británica que ha colapsado la industria, y por ende el mundo, con Brat, podemos ver a Rosalía bailando junto a ella, Troye Sivan o Addison Rae en la fiesta celebrada por Kendall Jenner. Su disfraz parece sencillo, pero esconde un homenaje musical.

Agarrando una copa, toda de negro y con un abrigo de pelo con el que ha revivido el espíritu de Cruella de Vil, Rosalía aparece con un disco clavado en la frente, un más que posible homenaje a la portada de Imaginal Disk, álbum de Magdalena Bay (artista que estará en la próxima edición del Primavera Sound). Se trata de un dúo de Miami aficionado a los vídeos de TikTok y al synth-pop.

'Imaginal disk', portada de Magdalena Bay

“No se sube al carro de nadie, es ella quien lo conduce”

Marta Salicrú, periodista musical, analizó la riqueza lingüística de la artista catalana en Rosalía de la A a la Z (Libros Cúpula), un proyecto que explora el abecé de su carrera. “Es una santa patrona y las portadas de sus discos son sus estampillas”, dijo a Infobae España. “Ella no se sube al carro de nadie, ella lo conduce”, contó.

Para la autora no es ninguna sorpresa que la cantante haya ascendido como la pólvora, sobre todo en el mercado estadounidense. “Desde el primer momento se vio que era una artista con un enorme potencial, con una visión muy clara y con mucha inteligencia”, explicó Salicrú a este medio. Más allá de su capacidad de sorprender con sus proyectos musicales, Rosalía ha sido capaz “de mantener los pies en la tierra”, permitiendo que “los hitos que ha logrado sean coherentes”.

La periodista musical no sabe por dónde tirará la catalana en su cuarto álbum de estudio, pero comienza a pincelar un sonido que se decanta por la presencia de la guitarra eléctrica. “La sensación general que todos tenemos es que no va a defraudar”, pues “no va a sacrificar su visión por lo que el público espere de ella”. Además de no ajustarse a lo que la industria pide o mantiene en las listas de éxitos, Rosalía “es capaz de ver por dónde van las tendencias antes de que el resto nos demos cuenta”, una visión que demostró con Motomami (llevando a medio planeta a vestirse con prendas de polipiel).

Marta Salicrú, autora de 'Rosalía de la A a la Z'. (Helena Margarit Cortadellas)