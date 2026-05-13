La nueva novela de Thomas Pynchon tras doce años de silencio: una sátira política que conecta con la actualidad calificada de “obra maestra”

La imagen presenta un retrato en blanco y negro del joven Thomas Pynchon junto a la portada de su libro "A Oscuras" en español.

La publicación de la novela más reciente de Thomas Pynchon, titulada A oscuras en su edición española y Shadow Ticket en el mundo anglosajón, ha supuesto el regreso del autor a la escena literaria tras doce años de silencio tras el que fue su último título, Al límite (2013).

En esta obra, Pynchon sitúa la acción en la Gran Depresión (1931-1933), un periodo marcado por conspiraciones y amenazas, para radiografiar el auge de los regímenes autoritarios tanto en Europa como en Estados Unidos.

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El protagonista es Hicks McTaggart, un detective privado y antiguo rompehuelgas de Milwaukee, contratado para localizar a una heredera desaparecida de Wisconsin. Lo que comienza como un caso sencillo deriva en una trama internacional que lleva a McTaggart primero a bordo de un transatlántico rumbo a Europa y después a Hungría. Durante su viaje, el detective se enfrenta a una galería de personajes que incluye nazis, agentes soviéticos, ‘contraespías’ británicos, músicos de swing y médiums, así como a situaciones disparatadas, como la aparición de gólems checos y un complejo fraude ligado al queso, incluso habrá un “Al Capone del Queso”.

Dimensión política que conecta con la actualidad

El mosaico narrativo que propone Pynchon destaca por su tono irónico, sentido del humor ácido y una sucesión de referencias culturales de la época. En la novela, como suele ser habitual en el autor, todo estará conectado, un leitmotiv que atravesará tanto la estructura argumental, donde los hilos de la historia se entrecruzan de forma imprevisible, como su dimensión política: el auge del fascismo funciona como eje que vincula la Europa de entreguerras, una América dominada por el crimen organizado y una actualidad llena de tensiones y paralelismos inquietantes.

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La portada de la novela 'A oscuras', de Thomas Pynchon, editada por Tusquets.

Una de las características más notorias de A oscuras es la relación entre acontecimientos históricos y el presente. Así, la novela formula una advertencia implícita sobre la vigencia de la infiltración del poder en la vida cotidiana. Se incluyen fragmentos que aluden a líderes contemporáneos y describen el ascenso de figuras capaces de ejercer el poder desde la terquedad y la riqueza no merecida.

La trama ‘conspirativa’ se extiende durante toda la novela. Ni personajes ni organizaciones son lo que aparentan. Hicks se verá involucrado en una espiral que lo lleva de la rutina urbana a un escenario internacional lleno de referencias al cine, la música de las ‘big bands’ y hechos históricos como el estreno de la película Drácula protagonizada por Béla Lugosi. Uno de los episodios citados por el diario británico The Guardian incluye a dos personajes que acuden a ver una comedia gastronómica ficticia, Bigger Than Yer Stummick, protagonizada por Squeezita Thickly y Wallace Beery, lo que subraya el carácter lúdico y paródico de la obra.

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La portada del libro "El arco iris de gravedad" de Thomas Pynchon, publicado por Tusquets Editores.

En cuanto a la estructura, la novela se asemeja más a una ‘whodunnit’ dinámica que a las densas tramas circulares de títulos previos de Pynchon como El arcoíris de la gravedad. A oscuras se convierte en un recorrido por espacios clásicos del autor donde lo esencial es la proliferación de incógnitas, ironías y referencias culturales más que la resolución del misterio.

Calificada de “obra maestra”

La prensa internacional recibió A oscuras con elogios. El diario británico The Telegraph calificó la novela como “una obra maestra” y el diario estadounidense Los Angeles Times como “oscura, ágil, traviesa, con una despreocupada seguridad, trepidante. Y, cuando se detiene, te parte el corazón”. Asimismo, The Washington Post la consideró “una locura divertidísima y brillante”. Esta valoración se complementa con la perspectiva de la revista cultural Vulture, que enfatiza el carácter “urgente” de la obra, mientras que la revista GQ y el periódico The Wall Street Journal resaltan los paralelismos entre el contexto de los años treinta y la realidad política contemporánea.

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En el plano biográfico, el escritor Thomas Pynchon, nacido en Nueva York en 1937, es uno de los últimos exponentes de la 'posmodernidad’ estadounidense, con una vida pública hermética que ha reforzado su condición de figura misteriosa en la literatura contemporánea. Apenas existen media docena de fotografías suyas y su aversión a la exposición mediática forma parte de su mito. Toda su obra de ficción, incluidas las novelas La subasta del Lote 49, V., El arcoíris de gravedad o Vineland, ha sido publicada en España por la editorial Tusquets. Vineland fue adaptada el pasado año al cine por Paul Thomas Anderson con el título Una batalla tras otra, película que obtuvo seis premios Oscar en 2026.

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

La obra de Pynchon se caracteriza por el humor mordaz, la ironía y un universo literario donde la conspiración y el caos resultan motivos recurrentes. A oscuras es la novena novela de Pynchon y la primera tras doce años de ausencia, retomando los temas de la paranoia, la cultura popular estadounidense y el desorden político en un formato de pastiche policial. Según Harold Bloom, Pynchon ocupa un lugar destacado junto a figuras como Philip Roth o Cormac McCarthy. Había ganas de una nueva obra de Thomas Pynchon que, con 89 años, afortunadamente, demuestra seguir en activo. Quizás sería un buen momento para otorgarle el Premio Nobel de Literatura que sin duda merece.

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