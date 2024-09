Rosalía, sobre su nuevo álbum: “He cambiado mucho, pero sigo dándole vueltas a las mismas cosas”

Rosalía en el evento 'Prelude to the Olympics' en París el pasado mes de julio. REUTERS/Stephanie Lecocq

Ha tardado, pero por fin ha hablado. Rosalía ha dado alguna que otra pista sobre su cuarto álbum de estudio después de unas semanas de novedades musicales, cumpleaños de celebridades y directos de Instagram en los que ha mostrado su desparpajo y carisma. Tras New Woman, la colaboración junto a Lisa (del grupo Blackpink) que ambas sacaron el pasado 15 de agosto, la cantante catalana ha dado una entrevista a la revista Highsnobiety hablando sobre su próximo proyecto, sobre moda, acerca de su reciente fichaje como imagen de Dior y sobre qué no puede faltar en su armario.

“He cambiado mucho, pero sigo dándole vueltas a las mismas cosas. Es como si todavía tuviera las mismas preguntas y el mismo deseo de responderlas. Sigo teniendo el mismo amor por el pasado y la misma curiosidad por el futuro”, indica la cantante. Sin duda, Rosalía sigue manteniendo el misterio acerca de qué está grabando (y preparando) en el estudio. La mística es el único detalle que ha trascendido sobre un más que esperado cuarto álbum que llega tras su consagración con Motomami, el disco que llevó al mundo a vestirse con todo tipo de prendas de cuero.

La artista también ha admitido que, más allá de nutrirse artísticamente de perfiles como Bon Iver, Kate Bush, Aphex Twin o Janis Joplin, lo que más la está inspirando son los libros. “Diría que mi mayor influencia es la lectura de libros en papel”, indica. Todos sabemos lo mucho que le gusta a la cantante catalana reflejar los pasajes de algunas de las novelas más notorias (o desconocidas) en sus canciones.

Rosalía en la portada de septiembre de la revista 'Highsnobiety', fotografiada por Yis Kid

La biblioteca personal de Rosalía esconde algo más que una simple recomendación, es una invitación a conocer su mundo interior: los libros que lee están escogidos estratégicamente para acompasar los sentimientos por los que navega, de ahí que sus seguidores enloquezcan cada vez que la catalana muestra una imagen de su mesilla de noche.

No en vano, El Mal Querer, el disco con el que Rosalía pasó de promesa a estrella en nuestro país, bebe de la novela Flamenca (El Roman de Flamenca en español): una obra de autor desconocido publicada hace más de siete siglos en la que se analiza la metamorfosis del amor, desde los momentos celestiales hasta la caída a los infiernos a causa de los celos del marido de su protagonista. Su historia es revolucionaria, de ahí que Rosalía sintiera atracción por ella, porque pone a la mujer en igualdad de condiciones con respecto al hombre y habla de un renacimiento en clave femenina.

No sabemos a ciencia cierta qué estará leyendo Rosalía para inspirarse para este nuevo disco, pero durante el último año ha ido dejando alguna que otra pista. En 2023 la cantante subió una instantánea a sus redes sociales leyendo Amo a Dick, la novela de Chris Kaus considerada como una de las grandes obras feministas de los últimos tiempos. Como entona en New Woman: “Yo vivo pa’ cantar, no canto pa’ vivir. Ni una era será flop en mi porvenir. Puta, soy la Rosalía, sólo sé servir”. Habrá que ejercitar la paciencia para averiguar con qué sorprende la cantante en los próximos meses.