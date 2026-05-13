Quién es quién en ‘Berlín y la dama del armiño’, la nueva aventura del ladrón de Netflix: de Pedro Alonso a Inma Cuesta

Imagen de 'Berlín y la dama del armiño'

Esta semana no es una semana cualquiera. Aterriza en Netflix Berlín y la dama del armiño, segunda temporada del celebrado spin-off de La casa de papel, ambientada antes de los eventos de esta y centrada en el ya icónico personaje de Berlín, al que diera vida Pedro Alonso. El propio Alonso vuelve en esta continuación así como el resto del equipo, desde Tristán Ulloa a Begoña Vargas o Michelle Jenner.

En esta ocasión, la serie se centra en el gran robo del cuadro La dama del armiño de Leonardo Da Vinci, el cual está a punto de ser trasladado a Sevilla para una exposición. Hasta allí se desplaza Berlín y su equipo, que buscará no solo robar la pintura, sino también al propio empresario que financia el robo. Por el camino se cruzará con una mujer apasionante como Candela (Inma Cuesta), quien hará que cambie por completo su visión de las cosas.

PUBLICIDAD

Berlín - Pedro Alonso

Pedro Alonso vuelve a encarnar al icónico Berlín Fuente: Felipe Hernández/Netflix © 2025

El carismático Berlín vuelve a las andadas, y por ende Pedro Alonso encarnando a uno de los personajes más ilustres de Netflix en los últimos años. En esta ocasión, Berlín se encuentra ante uno de sus robos más complejos, pues idea en secreto un robo a su propio benefactor. Sin embargo, todo cambia cuando se cruza con una mujer sevillana, Candela, que hará que se empiece a replantear la vida desde un ángulo que jamás hubiera imaginado.

Damián - Tristán Ulloa

Berlín es la cabeza visible, pero en muchas ocasiones la verdadera mente maestra es la de Damián. Mano derecha del ladrón de guante blanco, Tristán también se ve sorprendido por el amor en esta temporada, cuando se cruza en su camino la apasionada Genoveva, esposa del hombre que les financia el robo y con la que Tristán empieza a vivir un affaire de lo más extraño.

PUBLICIDAD

Keila - Michelle Jenner

El cerebro detrás de cada plan, Keila vive una gran crisis interna que el resto del grupo desconoce. Se acaba de casar con el amor de su vida, Bruce, pero a la vez empieza a darse cuenta de la vida a la que ha renunciado por esa unión. Alguien más ha aparecido en su vida que le hace cuestionarse todo, y a pesar de tener que ponerse con el robo, tendrá que abrirle su corazón a Bruce, y a ella misma para poder resolver la encrucijada en la que se encuentra.

Cameron - Begoña Vargas

De la misma manera que Keila, Cameron viene de una frustrada relación con Roi, quien fuera su compañero más fiel en la anterior temporada y de la que ahora se ha distanciado sobremanera. Con todo ello en mente, Berlín le asignará una tarea secreta y de lo más compleja pero que será imprescindible para llevar el robo a buen puerto.

PUBLICIDAD

Joel Sánchez, Tristán Ulloa y Julio Peña en 'Berlín y la dama del armiño'

Roi - Julio Peña

El joven Julio Peña, que diera vida al ilustre Miguel de Cervantes en El cautivo, regresa como Roi, el miembro más racional y frío de toda la banda, aunque por primera vez sus sentimientos están interfiriendo en su trabajo. Su fricción con Camero le lleva a comportarse de forma arisca y de hecho cuestionar la relación entre Bruce y Keila, mientras que Berlín le demanda que se centre en el robo que tienen entre manos y para el cual tendrá un papel indispensable.

Bruce - Joel Sánchez

Bruce vive sus días más felices. Acaba de casarse con el amor de su vida y dejado atrás sus días de borrachera y desenfreno. Su único compromiso es ahrora con Keila y con la banda de Berlín, y Sevilla se antoja una luna de miel de ensueño para ambas cosas. No obstante, pronto descubrirá que nada en la vida es fácil, y menos en los matrimonios recién desposados.

PUBLICIDAD

Álvaro Hermoso de Medina - José Luis García-Pérez

Gran villano de esta nueva función, Álvaro es uno de los grandes empresarios y filántropos en toda Sevilla, pero esconde un gran secreto: una colección de tesoros. El último que quiere añadir es La dama de armiño, el cuadro de Leonardo Da Vinci que está a punto de llegar a la capital andaluza. Es por ello que requerirá de los servicios de Berlín y su banda para perpetrar el robo de su vida, sin sospechar que Berlín trama algo mucho más grande que el cuadro.

Imagen de 'Berlín y la dama del armiño'

Genoveva - Marta Nieto

Esposa de Álvaro, Genoveva es una mujer ambigua, toda una femme fatale de libro. Al principio parece flirtear con Berlín, luego se muestra fiel a su marido y en última instancia coqueteará de manera sorprendente con Tristán, quien tampoco sabe si lo que sucede es del todo real. Le da vida la actriz Marta Nieto, protagonista de Madre de Rodrigo Sorogoyen y una de las grandes intérpretes del cine español actual.

PUBLICIDAD

Candela - Inma Cuesta

Además de Nieto, la otra gran incorporación de esta temporada es la de Inma Cuesta, quien da vida a Candela, la mujer que revoluciona por completo la vida de Berlín. Sevillana de raza y sin pelos en la lengua, Candela se cruzará de manera accidenta en el camino del ladrón y se terminará convirtiendo en un pilar y en una distracción a partes iguales.